Héroux-Devtek annonce le prolongement d'une durée de 6 ans de son contrat pour les programmes Boeing 777 / 777x

« Boeing nous renouvelle une fois de plus sa confiance de livrer des produits de qualité, dans les délais prévus. Nos équipes ont fait un travail remarquable depuis le début de ce contrat, et cela forme aujourd'hui une base solide de notre relation avec Boeing », a déclaré Martin Brassard, président et chef de la direction de Héroux-Devtek. « Nous sommes fiers de la confiance que Boeing nous accorde et nous avons l'intention de continuer d'élargir notre offre de produits et services destinés à l'industrie aérospatiale. »

« Héroux-Devtek est un fournisseur essentiel pour les programmes 777 et 777X de Boeing car elle répond aux besoins actuels et futurs des trains d'atterrissage », a déclaré Elizabeth Lund, vice-présidente et directrice générale de la chaîne d'approvisionnement de Boeing Commercial Airplanes. «Je suis persuadée que notre relation se poursuivra pour de nombreuses années à venir », a-t-elle ajouté.

À PROPOS D'HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinés au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 53 % aux États- Unis. Le siège social de la Société est situé à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

