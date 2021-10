LONGUEUIL, QC, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek inc. (TSX: HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), un chef de file international de la fabrication de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'était fait octroyer un contrat par Lockheed Martin pour le développement de trains d'atterrissage destinés à sa prochaine génération d'avions de défense.

« Nous sommes fiers de voir notre expertise reconnue par un joueur de l'envergure de Lockheed Martin. L'obtention de cet important contrat contribuera à renforcer notre relation d'affaires avec ce client important, en plus de nous exposer à de nouvelles occasions d'affaires, » a déclaré Martin Brassard, président et chef de la direction de Héroux-Devtek.

Ce nouveau contrat sera axé sur le développement d'une nouvelle génération de trains d'atterrissage, ce qui témoigne du haut niveau d'expertise des équipes d'ingénierie de Héroux-Devtek, ainsi que de l'excellence des équipes de fabrication qui ont respecté les exigences d'un chef de file en innovation et en recherche et développement tel que Lockheed Martin.

Une relation de confiance qui ne cesse de grandir

La relation entre Héroux-Devtek et Lockheed Martin a débuté dans les années 1990, alors que Héroux-Devtek assurait l'entretien des trains d'atterrissage de l'avion de patrouille maritime P-3, fabriquait des trains d'atterrissage de l'avion-cargo C-130, en plus d'assurer la conception et la fabrication des trains d'atterrissage de l'hélicoptère CH-53K et du système de verrouillage de la porte d'ouverture de vol de l'avion multi-rôle F-35.

À PROPOS D'HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinés au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 53 % aux États- Unis. Le siège social de la Société est situé à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

