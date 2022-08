LONGUEUIL, QC, le 5 août 2022 /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek inc. (TSE: HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), important fabricant international de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, est heureuse d'annoncer aujourd'hui qu'elle a conclu un contrat prévoyant la réparation et l'entretien des trains d'atterrissage principaux et des contrefiches latérales pour les avions F/A-18E/F Super Hornet et EA-18G Growler de Boeing dans le cadre du contrat d'entretien que celle-ci s'est vu octroyer par la marine américaine en 2021.

« Le contrat que Boeing nous a confié il y a quelques années à l'égard de la fabrication des trains d'atterrissage principaux nous positionne de façon idéale pour faire montre de l'ensemble des capacités requises pour assurer le soutien de ces avions militaires très stratégiques dans le marché secondaire. Je suis très fier de ce que représente ce contrat pour Héroux-Devtek et de la reconnaissance de notre expertise à l'égard des programmes stratégiques », a déclaré Martin Brassard, président et chef de la direction de Héroux-Devtek. « Je tiens à remercier Boeing pour sa confiance soutenue à l'endroit de notre Société. Elle témoigne de la qualité de la relation que notre esprit d'ouverture et de collaboration nous a permis d'établir avec nos clients. »

Le contrat conclu à l'appui du programme de réparation prévoit la réparation et l'entretien de l'équipement ainsi que la fourniture de pièces de rechange. Le contrat, dont la première partie couvre 40 avions, devrait par la suite faire l'objet d'options et vise le soutien de l'ensemble de la flotte de la marine américaine qui compte plus de 600 avions.

AU SUJET DE HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX ) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinées au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 94 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 58 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

Diffusion publique 2022-73 de NAVAIR, énoncé de diffusion A - « Approuvé pour diffusion publique; la diffusion est illimitée. »

