Héroux-Devtek annonce l'élection de ses administrateurs

LONGUEUIL, QC, le 9 août 2019 /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek inc. (TSX: HRX) («Héroux-Devtek» ou la «Société»), le troisième plus important fabricant de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale, annonce que les huit candidats désignés dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 20 juin 2019 ont été élus à titre d'administrateurs de la Société à l'assemblée annuelle des actionnaires de la Société tenue le 9 août 2019.

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées à main levée, les personnes suivantes ont été élues à titre d'administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés. Les résultats du vote sont indiqués ci-dessous :

Nom du candidat Nombre de voix POUR Pourcentage des voix POUR Abstentions Pourcentage d'abstentions Nathalie Bourque 30 701 580 100,00 1 000 0,00 Martin Brassard 30 218 770 98,42 483 810 1,58 Paule Doré 30 217 370 98,42 485 210 1,58 Gilles Labbé 29 874 584 97,30 827 996 2,70 Louis Morin 30 291 580 98,66 411 000 1,34 James J. Morris 30 219 169 98,43 483 411 1,57 Brian A. Robbins 30 104 361 98,05 598 219 1,95 Beverly Wise 30 700 214 99,99 2 366 0,01

De plus, compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées à main levée, Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, ont été nommés à titre d'auditeurs indépendants de la Société pour l'année en cours. Ainsi, le rapport des résultats de vote a été déposé aujourd'hui auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.sedar.com .

PROFIL

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinées au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 50 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

