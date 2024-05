MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - Henry Zavriyev, fondateur et PDG de Leyad, est fière d'annoncer l'acquisition de l'Hôtel & Spa Lac Brome, une destination de premier plan située au bord du pittoresque Lac Brome. Cette acquisition marque les débuts de Leyad dans le secteur de l'hôtellerie, reflétant son engagement en faveur de la diversification et de la croissance stratégique.

Vue de la façade de l'Hôtel & Spa Lac Brome (Groupe CNW/Leyad) Vue de l'arrière de l'Hôtel & Spa Lac Brome (Groupe CNW/Leyad)

Situé au cœur de la beauté époustouflante du Lac Brome, l'hôtel offre 145 mètres de façade sur le lac, offrant aux clients des vues incomparables et un cadre paisible. Avec 40 chambres élégamment aménagées, un restaurant boutique servant une cuisine française, des installations de conférence à la pointe de la technologie et un spa revitalisant, l'Hôtel & Spa Lac Brome incarne confort et détente.

Henry Zavriyev a exprimé son enthousiasme pour cette acquisition importante, déclarant : "Nous sommes ravis d'annoncer l'entrée de Leyad dans l'industrie hôtelière avec l'acquisition de l'Hôtel & Spa Lac Brome. Cette propriété s'aligne parfaitement avec notre vision de diversifier les investissements dans de nouvelles classes d'actifs immobiliers."

Leyad prévoit d'améliorer l'expérience des clients à l'Hôtel & Spa Lac Brome grâce à un programme de rénovation complet. Cette rénovation comprendra diverses améliorations esthétiques des lieux, visant à rehausser l'ambiance et à moderniser les installations tout en préservant le charme et le caractère unique de l'hôtel.

"Nous nous engageons à investir dans la revitalisation de l'Hôtel & Spa Lac Brome pour garantir qu'il reste une destination de premier plan pour les voyageurs en quête de confort, de tranquillité et de service incomparable", a ajouté Zavriyev.

Pour plus d'informations sur Leyad et son portefeuille de propriétés, visitez www.leyad.ca.

À PROPOS DE LEYAD

Leyad est une société dynamique de développement et d'investissement immobilier fondée par Henry Zavriyev. En se concentrant sur la création de valeur par le biais d'acquisitions stratégiques et de projets innovants, Leyad s'engage à offrir des rendements exceptionnels et une croissance à long terme dans divers secteurs.

Renseignements: Pour les demandes médias, veuillez contacter : Gregory Castiel, [email protected], 514-473-5363