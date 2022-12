Héma-Québec - Alliance CSQ-CSN pour faire débloquer les négociations

MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Sans contrat de travail depuis près de quatre ans, les infirmières et les infirmières auxiliaires d'Héma-Québec, affiliées à la CSQ et à la CSN, joignent leurs forces afin d'assurer le maintien des échelles salariales en vigueur ailleurs dans le secteur public. Les deux syndicats tiendront notamment des mobilisations communes. De premières manifestations simultanées sont prévues dès le 18 décembre, à Montréal et à Québec.

Pertes importantes

Héma-Québec maintient la ligne dure en négociation. L'organisme gouvernemental veut imposer aux professionnel-les en soins des échelles salariales différentes de celles en vigueur dans le réseau public. Cela entraînerait des conséquences importantes, notamment une perte de salaire pouvant aller jusqu'à plus de 72 000 $ sur toute la durée de la carrière pour une infirmière auxiliaire et à plus de 11 000 $ pour une infirmière.

Autre illustration des incohérences engendrées par le projet patronal : selon la proposition d'Héma-Québec, une infirmière qui choisirait de commencer sa carrière à Héma-Québec se retrouverait éventuellement avec un salaire inférieur par rapport à une collègue qui aurait commencé la sienne dans le réseau public avant d'aller travailler pour Héma-Québec après quelques années !

Pour les syndicats d'Héma-Québec, les propositions patronales nuiraient grandement aux efforts de l'organisme pour attirer et pour retenir la main-d'œuvre.

« Nous demandons simplement que notre travail soit reconnu à sa pleine valeur, explique la présidente du Syndicat du personnel infirmier d'Héma-Québec-CSQ, Nancy Landry. On voit déjà les effets du manque de main-d'œuvre sur nos charges de travail et sur l'augmentation des heures supplémentaires obligatoires. Évidemment, le fait que nous gagnons actuellement le taux de salaire qu'une infirmière du réseau public recevait en 2018 n'aide pas. Et constater que notre employeur se bat actuellement contre nous pour ne pas nous verser plus tard les taux de salaire en vigueur dans le réseau public, c'est reçu comme un gros manque de respect. »

« En s'alliant, nos deux syndicats envoient un message clair, tant à Héma-Québec qu'au Conseil du trésor : la parité avec les professionnel-les en soins du réseau public, on y tient, poursuit la présidente du Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires d'Héma-Québec-CSN, Vanessa Poirier. Même après près de quatre ans de négociation, nous ne sommes pas près de baisser les bras. Notre PDG, Nathalie Fagnan, ne manque pas une occasion de souligner à quel point elle a de l'estime pour son personnel. Il serait temps qu'elle le démontre concrètement en allant chercher les mandats nécessaires auprès du Conseil du trésor. »

Les conventions collectives des deux syndicats représentant notamment les infirmières et les infirmières auxiliaires d'Héma-Québec sont échues depuis le 31 mars 2019. Le Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires d'Héma-Québec-CSN représente celles qui travaillent dans la région de Québec, alors que le Syndicat du personnel infirmier d'Héma-Québec-CSQ, celles travaillant dans le Grand Montréal.

SOURCE CSN

Renseignements: Source : Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Confédération des syndicats nationaux (CSN); Pour information : Jean-Pierre Larche, Information-CSN, 514 605-0757 ou [email protected], Claude Girard, conseiller en communication (CSQ), 514 237-4432 ou [email protected]