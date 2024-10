La recette du succès serait-elle… une vraie recette? Cette saison, Hellmann's renoue avec le Canadien de Montréal pour le découvrir.

MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - En ce début de saison du hockey, Hellmann's attise la flamme des partisans du Tricolore avec La Recette du Succès, une campagne qui marie la passion du sport à l'amour de la cuisine. Regroupant 13 recettes « chanceuses » inspirées de moments légendaires de l'histoire du Canadien et de superstitions tenaces, La Recette du Succès invite les fans à invoquer la victoire en cuisinant des repas aussi mémorables que délicieux.

Plongez dans l'univers de La Recette du Succès avec cette vidéo !

Créée en partenariat avec l'ex-joueur du Canadien et analyste de données PJ Stock, la campagne vise à répondre, tout au long de la saison, à une question brûlante : et si la recette du succès du CH était en fait… une vraie recette? En combinant des données sur les victoires du Tricolore, les tendances culinaires de différentes époques et des histoires de partisans, PJ et la mayonnaise no 1 au Québec*[1] ont rassemblé une collection de recettes chanceuses sous forme de livre de cuisine en édition limitée, qui pourrait bien être la clé de la gloire de nos Glorieux. Les fans y trouveront des recettes telles que les « Pâtes d'avant-match » et le « Burger de la chambre des joueurs », qui rendent hommage aux riches traditions et à la camaraderie légendaire de l'équipe et de ses partisans.

« Nos recherches ont mis en lumière d'étranges traditions culinaires et des superstitions inusitées qui ont façonné l'héritage du Canadien, explique PJ Stock. Par exemple, les Pâtes d'avant-match sont une recette chouchou de plusieurs joueurs du CH d'hier et d'aujourd'hui, dont Guy Carbonneau et Patrice Brisebois, et ont été mangées souvent pendant la conquête légendaire de la coupe Stanley, en 1993. »

Les partisans qui souhaitent encourager la Sainte-Flanelle pourront découvrir une nouvelle recette Hellmann's lors de toutes les parties du samedi soir à domicile des Canadiens, à compter du 26 octobre. Jusqu'à 12 recettes seront partagées sur Instagram et le site Web de Hellmann's et - superstition oblige - la 13e recette sera offerte en exclusivité dans le livre La Recette du Succès. Un concours présenté sur le compte Instagram de Hellmann's permettra également à 20 chanceux de remporter une copie du livre de recettes en édition limitée.

Le livre La Recette du Succès de Hellmann's est plus qu'une simple collection de recettes : c'est un hommage au Tricolore, à ses fans passionnés et aux superstitions uniques qui ont façonné son histoire. Les recettes proposées par Hellmann's soulignent la riche histoire du Canadien et la passion incontestée de ses fans, et visent à rassembler famille et amis pour faire de chaque partie du CH un événement inoubliable. Les partisans peuvent essayer les créations de Hellmann's ou partager leurs propres recettes chanceuses et leurs traditions de jour de match sur les médias sociaux, en utilisant le mot-clic #LaRecetteDuSucces. Pour découvrir plus de délicieuses recettes et célébrer avec nous les victoires futures du CH, visitez La Recette du Succès | Hellmann's Canada.

Hellmann's s'engage à aider les gens à apprécier des produits savoureux pour le simple plaisir qu'ils procurent, sans souci ni gaspillage. Depuis plus d'un siècle, la marque aide les gens à transformer les ingrédients les plus simples en repas délicieux. Hellmann's croit au pouvoir du goût, car lorsque les aliments ont bon goût, on en gaspille moins. Cette conviction a conduit Hellmann's à être une force pour accompagner un changement de comportement positif en matière de gaspillage alimentaire dans les ménages. Hellmann's s'est associée à des spécialistes pour mener l'une des études les plus longues et les plus importantes sur le comportement des consommateurs et des consommatrices en matière de gaspillage alimentaire domestique. Elle a collaboré avec 2 000 familles aux États-Unis et au Canada et a recueilli des renseignements pour aider les gens à mieux utiliser les aliments qu'ils ont déjà à la maison et à moins gaspiller. Hellmann's continuera à promouvoir la réduction du gaspillage alimentaire des ménages au moyen de ses campagnes « J'aime manger pas gaspiller », qui incitent les gens à transformer leurs restes en repas faciles et savoureux. Rien que l'année dernière, Hellmann's a réussi à inspirer plus de 200 millions de personnes aux États-Unis, au Canada, et au Royaume-Uni.

