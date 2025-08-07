Hellmann's s'associe à trois casse-croûte indépendants pour créer des sauces à burger originales et audacieuses

TORONTO, le 7 août 2025 /CNW/ - Cet été, Hellmann's s'associe à trois casse-croûte canadiens emblématiques pour concocter quelque chose de spécial : une sauce originale et audacieuse, qui promet de faire passer leurs burgers d'excellents à inoubliables. Les petits restaurants de quartier sont le cœur et l'âme de nos villes. Ce sont des lieux de rencontre, d'échange et de fierté locale, auxquels les habitués sont profondément attachés. C'est pourquoi Hellmann's souhaite contribuer à faire rayonner ces trésors locaux d'un bout à l'autre du pays.

Découvrez les burgers créés en collaboration avec Hellmann's. (Groupe CNW/Hellmann's Canada)

Cette nouvelle initiative va bien au-delà de la sauce. Elle célèbre l'audace, la saveur unique et l'esprit de communauté que seuls les petits restaurants indépendants savent insuffler dans nos quartiers. En aidant ces commerces à créer quelque chose d'unique et de véritablement à leur image, nous rendons hommage à l'originalité, à l'indépendance et aux saveurs locales qu'ils nous offrent dans chaque bouchée. Hellmann's a associé chaque casse-croûte chouchou à un chef local pour concocter une sauce signature unique à base de mayo Hellmann's capable de faire passer ses burgers à la puissance supérieure.

Chefs et restaurateurs ont collaboré à la création de recettes délicieuses inspirées des plus grandes tendances culinaires de l'été, de l'emblématique poulet « Marry Me » à l'omniprésence des cornichons, en passant par la cuisine herbacée inspirée de la vinaigrette « déesse verte ». À Montréal, le créateur de contenu Vision Gourmande et Patati Patata ont imaginé Le Patati gourmand, un burger garni d'une délicieuse sauce à base de tomates séchées. À Toronto, le chef Matt Basile et le resto Golden Star Drive-In Burgers proposent le Pickle Dip Burger, rehaussé d'une sauce savoureuse à base de cornichons à l'aneth, d'ail et d'échalotes françaises. À Calgary, la chef Nicole Gomes et le casse-croûte Rocky's Burgers ont lancé le King Arthur Burger, garni d'une sauce vive faite de citron frais, de basilic et d'une pointe d'anchois.

« Nous sommes enchantés de mettre en lumière ces incroyables entreprises canadiennes indépendantes. À titre de marque de mayo numéro 1 au Canada, il était tout naturel pour nous de parcourir le pays à la recherche des meilleurs burgers, et de développer une collaboration emblématique avec leurs créateurs », a déclaré Megan Fowler, Responsable adjointe au marketing chez Hellmann's Canada.

Visitez les casse-croûte participants pour déguster ces créations collaboratives exclusives, qui célèbrent la saveur unique de nos quartiers.

Patati Patata , 170 Jean Talon Est, Montréal -- à compter du 9 août

170 Jean Talon Est, Montréal -- à compter du Golden Star Burgers , 7123 Yonge Street , Toronto -- à compter du 17 août

7123 , -- à compter du Rocky's Burgers, 1235 26 Avenue SE, Calgary -- à compter du 18 août

Suivez @hellmannscanada sur les médias sociaux et consultez ce lien pour découvrir des recettes de burger alléchantes, des portraits de casse-croûte populaires et des astuces de cuisson qui promettent de vous transformer en maître du grill.

