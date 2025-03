Dites adieu aux condiments oubliés qui s'accumulent sur les tablettes et bonjour aux saveurs

audacieuses et polyvalentes de la gamme de produits Savoureux de Hellmann's, dont les

nouvelles trempettes style mayonnaise pour ailes de poulet.

TORONTO, le 19 mars 2025 /CNW/ - D'un océan à l'autre, les réfrigérateurs débordent de pots de sauce à peine entamés. L'accumulation de condiments atteint un sommet historique, tandis que les Québécois remplissent leurs étagères de saveurs insipides qui tombent rapidement dans l'oubli et périment dans l'indifférence. Heureusement, Hellmann's arrive à la rescousse pour s'attaquer à ce problème commun, mais rarement abordé.

Le moment est venu de désencombrer votre frigo et de rafraîchir votre collection de condiments avec Hellmann’s.

Hellmann's sait à quel point l'accumulation de condiments est un problème répandu. En effet, 45 % des Canadiens estiment que les pots de sauce occupent une place démesurée dans leur réfrigérateur - une proportion qui atteint 65 % chez les membres de la génération Z. À l'approche du grand ménage du printemps, Hellmann's souhaite aider les Québécois à épurer leur collection de condiments sans faire de compromis en matière de goût. Avec sa gamme de produits savoureux, audacieux et polyvalents, dont les mayonnaises Vraie, À base de plantes, Épicée, À l'ail et Chipotle, Hellmann's aide les Québécois à désencombrer leur frigo et à rehausser chacun de leurs repas de saveurs exceptionnelles. Cette tâche sera davantage facilitée par le lancement des Trempettes style mayonnaise pour ailes de poulet, offertes en deux saveurs alléchantes : Ail et parmesan et Ranch au babeurre.

Trop souvent, nous achetons des condiments qui ne servent qu'à une seule recette, pour ensuite les reléguer aux oubliettes. Or, les nouvelles Trempettes style mayonnaise pour ailes de poulet de Hellmann's changent la donne. Onctueuses et débordantes de saveur, ces sauces à base de mayonnaise sont parfaites pour rehausser les ailes et les filets de poulet, les burgers, les frites, les sandwiches, les wraps et plus, et donner aux repas maison un air de restaurant. Avec ces deux ajouts savoureux à la gamme Hellmann's, de quels autres condiments avons-nous vraiment besoin?

Les Québécois prêts pour une purge risquent de faire des trouvailles surprenantes parmi les bouteilles oubliées au fond de leur frigo. C'est pourquoi Hellmann's lance le défi #FiniLAccumulationDeCondiments, qui vise à déterrer le plus ancien condiment au pays.

À compter d'aujourd'hui, @hellmannscanada invite les Canadiens à envoyer par message privé une photo de leur condiment le plus ancien sur Instagram. Comme 60 % des Canadiens avouent parfois utiliser leurs condiments au-delà de leur date de péremption simplement parce qu'ils sont dans leur réfrigérateur depuis toujours, nous nous attendons à faire des découvertes pour le moins surprenantes! Les participants recevront un rabais-surprise de Hellmann's en message privé à utiliser pour acheter les produits de la gamme Savoureux et nous récompenserons le propriétaire du condiment le plus ancien en lui offrant un prix très intéressant.

Le moment est venu de désencombrer votre frigo et de rafraîchir votre collection de condiments en optant pour les saveurs audacieuses et polyvalentes de Hellmann's. Pour obtenir des idées recettes et plus, rendez-vous à hellmanns.ca.

À propos d'Unilever Canada

Unilever est l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de produits de beauté et de bien-être, de soins personnels, de produits d'entretien ménager, d'aliments et de crème glacée, vendus dans plus de 190 pays et utilisés par 3,4 milliards de personnes chaque jour. La société emploie 128 000 personnes à l'échelle mondiale et a généré des ventes de 60,8 milliards d'euros en 2024.

Au Canada, les marques phares d'Unilever comprennent Dove, Vaseline, Degree, Axe, SheaMoisture, TRESemmé, Knorr, Hellmann's, Breyers, Magnum, Ben & Jerry's, Liquid I.V. et OLLY.

Pour en savoir plus sur Unilever Canada, visitez www.unilever.ca ou www.unilever.ca/fr.

Requêtes des médias : Rosalie Lavoie, [email protected]

Méthodologie: Edelman a mené ce sondage, réalisé par The Harris Poll Canada. Il a été mené la nuit du 21 février 2025 auprès de 1 525 adultes canadiens sélectionnés au hasard parmi les panélistes en ligne de Maru Voice Canada.

Les résultats de cette étude ont été pondérés en fonction de l'éducation, de l'âge, du sexe, et de la région (et au Québec, de la langue) pour représenter la population, selon les données du recensement. Cette démarche permet de garantir que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada.

À des fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Lorsqu'ils sont comparés aux tableaux de données, les divergences dans les totaux ou entre les totaux sont dues aux arrondis.

