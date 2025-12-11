La marque transforme son nœud papillon emblématique en laissez-passer VIP pour une expérience exclusive

MONTRÉAL, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Cette saison, Hellmann's rend une fois de plus hommage aux vrais fans de hockey avec le lancement du Club 300, une initiative célébrant les partisans du Tricolore les plus bruyants, les plus fiers et les plus dévoués, qui se donnent rendez-vous dans la section 300 du Centre Bell. Convaincue que le goût d'un hot dog est le même, peu importe le siège depuis lequel on le déguste, Hellmann's offre aux fans des gradins supérieurs une occasion de vivre le traitement VIP et la frénésie du match d'une toute nouvelle façon.

HELLMANN’S CANADA LANCE LE CLUB 300 : UNE EXPÉRIENCE VIP RÉSERVÉE AUX PLUS FERVENTS PARTISANS DU CANADIEN

Lors de trois matchs à domicile - le 14 décembre contre Edmonton, le 10 janvier contre Detroit et le 26 février contre les Islanders de New York -, les partisans assis dans la section 300 pourront s'arrêter au kiosque Hellmann's, situé dans les coursives, pour courir la chance d'accéder à l'expérience exclusive du Club 300. Sur la base du premier arrivé, premier servi, ils pourront mettre la main sur un nœud papillon bleu, qui leur ouvrira les portes de ce salon conçu spécialement pour les fans purs et durs.

À l'intérieur du Club 300, les partisans profiteront d'une expérience VIP assurée par un maître d'hôtel comprenant une offre alimentaire rehaussée, des boissons et un paquet de petits extra sûrs de créer des souvenirs impérissables. Des mets classiques des arénas aux cadeaux sur mesure, tout a été pensé pour offrir aux plus fervents des partisans une expérience hors du commun.

« Les fans du Canadien dégagent une énergie incomparable, et nous voulions célébrer leur passion d'une façon significative », explique Hannah Wilson, directrice de marque adjointe de Hellmann's. « Le Club 300 est notre hommage aux partisans qui se donnent corps et âme depuis les hauteurs de l'aréna. Chaque siège peut être un siège VIP lorsqu'il nous permet de vivre la passion du hockey en communion avec nos voisins. »

Le Club 300 de Hellmann's est plus qu'une simple expérience gratuite : c'est un hommage aux partisans dont la passion, la loyauté et les traditions font de chaque match une expérience inoubliable. Lorsqu'ils encouragent le Tricolore à l'unisson ou qu'ils transmettent leur passion du hockey de génération en génération, les vrais fans forment le cœur et l'âme de la culture du Canadien. Cette initiative souligne également les liens privilégiés que Hellmann's entretient avec le Québec en célébrant la fierté locale et le fort sentiment de communauté qui unit les fans du Bleu blanc rouge - des valeurs qui font écho à l'engagement de la marque à rassembler les gens autour de la nourriture.

Les partisans assis dans la section 300 sont invités à arriver tôt lors des soirées d'activation afin d'avoir la chance de mettre la main sur leur nœud papillon et de profiter pleinement de l'expérience du Club 300. Pour en savoir plus, veuillez visiter: www.hellmanns.com/ca/fr/club300.html.

