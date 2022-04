La remise de prix Best Executive Awards de la publication Report on Business est un événement annuel visant à célébrer l'excellence des dirigeants aux échelons de vice-président principal, de vice-président exécutif et de cadre supérieur (ou l'équivalent). Les 50 lauréats choisis pour 2022 ont été sélectionnés sur la base de leur parcours professionnel, de leur style de leadership, de leurs réalisations et de leur influence.

Mme Gagnon a été récompensée pour son leadership exceptionnel dans la gestion de la réputation de CAE et des relations avec les parties prenantes internes et externes dans le monde entier et pour sa contribution à la responsabilité sociale de l'entreprise.

« Depuis qu'elle s'est jointe à CAE en 2015, Hélène a dépassé toutes les attentes grâce à sa vision et à son sens du leadership extraordinaires. Elle a mené le changement en transformant complètement la culture de CAE », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Ce qui la distingue, c'est sa façon de diriger. Hélène allie sa connaissance approfondie du monde des affaires à une intelligence émotionnelle exceptionnelle; elle est une dirigeante qui donne envie de la suivre. Ce prix, qui la place parmi les meilleurs dirigeants du Canada, est bien mérité ».

Mme Gagnon a joué un rôle de premier plan au cours de l'année dernière dans la création du groupe Vaccination en entreprise qui a permis d'administrer 400 000 doses du vaccin contre la COVID-19 par l'intermédiaire d'entreprises au Québec.

À propos d'Hélène V. Gagnon

Tout au long de sa carrière, Hélène V. Gagnon a remporté plus de 70 bourses, prix, distinctions et prix d'excellence, notamment le prestigieux prix Top 100™ des femmes les plus influentes au Canada décerné par le Women Executive Network en 2007. Elle s'est impliquée dans plus de 50 organisations et 25 conseils d'administration. Elle est actuellement membre du conseil d'administration d'Hydro-Québec où elle préside le comité de gouvernance et de responsabilité sociale de l'entreprise; elle est vice-présidente du conseil d'administration d'Aéroports de Montréal et vice-présidente du conseil d'administration du Canadian American Business Council. Elle est également membre du conseil d'administration de l'Association des industries aérospatiales du Canada et d'Aéro Montréal.

Mme Gagnon est titulaire d'un diplôme en droit civil et en common law de l'Université McGill et d'une maîtrise en administration publique et en politique publique de la London School of Economics. Elle est membre du Barreau du Québec, détient les certifications professionnelles d'accréditation en relations publiques (APR) et du Collège des Fellows (FCPRS) de la Société canadienne des relations publiques ainsi que la désignation Global ESG Competent Boards (GCB.D).

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par 75 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec environ 13 000 employés répartis dans 180 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

