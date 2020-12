« Lorsque nous avons lancé le casse-tête Heinz Ketchup au printemps dernier, les Canadiens et les Canadiennes en voulaient encore plus, mentionne Daniel Gotlib, directeur principal, innovation et développement de marque à Kraft Heinz Canada. C'est pourquoi nous rééditons le casse-tête, pour aider les Canadiens et Canadiennes à passer le temps pendant une période des Fêtes particulièrement différente et très difficile. »

Le casse-tête Heinz Ketchup sera disponible à l'achat sur HeinzKetchupPuzzle.ca à partir du décembre, à 12 h (HE).

La vente du casse-tête se limitera à un seul par client, alors assurez-vous d'agir rapidement! Préparez-vous à vous emmitoufler près du feu pour une longue soirée d'hiver à faire des casse-têtes!

Suivez Heinz Canada sur Instagram pour obtenir des mises à jour concernant la disponibilité du casse-tête : @Heinz_ca .

À propos de Kraft Heinz Canada

Kraft Heinz Canada est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au Canada et une filiale de Kraft Heinz (NASDAQ : KHC). Kraft Heinz Canada fabrique des produits savoureux et nourrissants de grande qualité pour toutes les occasions de repas, que ce soit à la maison, au restaurant ou sur le pouce. Les produits de Kraft Heinz Canada se trouvent dans plus de 97 pour cent des foyers canadiens. Parmi les marques emblématiques de l'entreprise, citons le beurre d'arachides Kraft, le ketchup Heinz, KD, le fromage à la crème Philadelphia, les vinaigrettes Renées, Jell-O, Classico, Kool-Aid et Maxwell House. Kraft Heinz Canada est résolu à agir de manière durable envers ses employés, notre planète et son entreprise. Pour obtenir plus d'informations, visitez www.kraftheinzcompany.com.

