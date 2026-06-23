Heidrick & Struggles renforce son Conseil d'administration avec la nomination d'Aseem Datar et de Leanne Wood, deux leaders dans les domaines de l'IA et de la gestion des talents

De nouvelles nominations apportent une expertise stratégique pour accompagner la prochaine phase de croissance de l'entreprise

CHICAGO, 23 juin 2026 /CNW/ - Heidrick & Struggles a annoncé aujourd'hui la nomination d'Aseem Datar, Vice-président en charge de la plateforme d'IA et de l'informatique quantique chez Microsoft, et de Leanne Wood, ancienne directrice des ressources humaines chez Vodafone, au sein du Conseil d'administration de la société, son organe directeur. Ces nominations font suite à la récente désignation de Tom Monahan, qui continue d'exercer ses fonctions de Directeur général de Heidrick & Struggles, au poste de Vice-président du Conseil d'administration, ainsi qu'à la nomination de Tom Murray, Président de Heidrick & Struggles, au sein du Conseil d'administration. Ensemble, ces nominations renforcent encore davantage l'expertise du Conseil d'administration dans les domaines de la technologie, du leadership, de la gestion des talents et de la transformation organisationnelle, alors que l'entreprise entame une nouvelle phase de croissance en tant que société privée.

Aseem Datar et Leanne Wood apportent une expertise considérable dans les domaines de l'innovation technologique, du leadership, de la transformation organisationnelle et de la stratégie commerciale internationale, Heidrick & Struggles poursuivant le développement de sa stratégie de croissance à long terme et de ses capacités de conseil en leadership à l'échelle mondiale.

« Nous sommes ravis d'accueillir Aseem et Leanne au sein de notre Conseil d'administration », a déclaré Tom Monahan, Directeur général et Vice-président du Conseil d'administration de Heidrick & Struggles. « L'expertise de notre Conseil d'administration reflète certaines des forces les plus déterminantes qui façonnent aujourd'hui le leadership et le monde des affaires de demain. » « L'expérience d'Aseem à l'avant-garde de l'innovation en matière d'IA et de technologies d'entreprise, associée au leadership exceptionnel de Leanne en matière de gestion des talents, de culture d'entreprise et de transformation organisationnelle, nous ouvrira des perspectives inestimables, alors que nous continuons à investir dans l'innovation et à aider nos clients à relever des défis de plus en plus complexes en matière de leadership à travers le monde. »

Aseem Datar est Vice-président en charge de la plateforme d'IA et de l'informatique quantique chez Microsoft, où il dirige la stratégie et la mise en œuvre des initiatives de l'entreprise dans les domaines de l'IA avancée et de l'informatique nouvelle génération. Après plus de vingt ans passés chez Microsoft, il a contribué au développement de certaines des activités les plus importantes de l'entreprise, en occupant des postes de direction dans les domaines de la stratégie commerciale et produit, des opérations et du développement des plateformes cloud et d'IA (notamment en tant que Directeur des opérations de Microsoft Azure). Il apporte également son expérience dans le domaine des technologies émergentes et des sociétés financées par du capital-risque, acquise au cours de son passage chez Madrona Venture Group.

Leanne Wood est dirigeante de grande entreprise et membre directrice de conseil d'administration, forte d'une grande expérience dans les domaines de la stratégie de gestion des talents, de la transformation organisationnelle et de la gouvernance d'entreprise. Plus récemment, elle a occupé le poste de Directrice des ressources humaines chez Vodafone, où elle a dirigé des initiatives mondiales de transformation des ressources humaines et de l'organisation, impliquant plus de 100 000 collaborateurs et des activités couvrant l'Europe et l'Afrique. Son parcours comprend également des postes de direction à l'échelle mondiale chez Burberry et Diageo, où elle a contribué à mener à bien des projets complexes de restructuration opérationnelle, de succession à la direction et d'initiatives culturelles. Elle apporte également une expérience antérieure au sein de conseils d'administration, ayant occupé les fonctions de présidente de Vodafone Shared Operations Limited et d'administratrice indépendante chez Compass Group et Vodacom Africa.

« Alors que Heidrick & Struggles continue de consolider sa position sur le marché suite à sa récente acquisition privée, attirer des dirigeants de renommée mondiale au sein de notre Conseil d'administration reste une priorité absolue », a déclaré Carmine Di Sibio, Président du Conseil d'administration de Heidrick & Struggles. « Aseem et Leanne apportent chacun une expérience très pertinente dans les domaines de l'innovation technologique, de la gestion des talents et de la transformation organisationnelle, laquelle contribuera à guider l'entreprise alors qu'elle continue d'investir dans l'innovation et d'offrir une valeur exceptionnelle à ses clients à l'échelle mondiale. »

À la suite de la transaction take-private de la société menée fin 2025 par Advent International, Corvex Private Equity et un réseau mondial d'investisseurs stratégiques, le Conseil d'administration de Heidrick réunit à la fois des dirigeants de l'entreprise, des représentants d'investisseurs et des chefs d'entreprise indépendants. Le Conseil d'administration est présidé par Carmine Di Sibio, associé externalisé chez Advent International et ancien président mondial et PDG d'EY. Tom Monahan, Directeur général de Heidrick & Struggles, a récemment été nommé Vice-président du Conseil d'administration, tandis que Tom Murray, président de Heidrick & Struggles, en a été nommé membre. Parmi les autres membres du Conseil d'administration figurent Joe Costa, associé directeur de Corvex Private Equity ; John DiCola, Directeur général chez Advent ; Mark Dirzulaitis, Directeur chez Advent et Chris Satti, Président de Salem Capital Management. Chris Egan, associé directeur chez Advent, et Paul Yun, Directeur général chez Mousse Partners, siègent au Conseil d'administration en tant qu'observateurs.

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles est le plus important conseiller au monde en matière de leadership exécutif. La société soutient une performance client supérieure grâce à des services-conseils de premier plan en matière de capital humain. Depuis plus de 70 ans, nous offrons de la valeur à nos clients en tirant parti d'une expertise inégalée pour aider les entreprises à découvrir et à former des dirigeants et des équipes d'exception. Pour en savoir plus, consultez le site www.heidrick.com.

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