Cette nouvelle capacité combine l'évaluation des dirigeants à des simulations fondées sur l'IA pour révéler comment ils pensent et prennent des décisions sous pression

LAS VEGAS, 23 mars 2026 /CNW/ - Heidrick & Struggles International, Inc., un fournisseur de premier plan de services-conseils en leadership à l'échelle mondiale et de solutions de gestion des talents à la demande, présente aujourd'hui Heidrick Immersive, une plateforme d'évaluation du leadership de prochaine génération optimisée par l'IA.

Heidrick Immersive représente une approche novatrice en matière de leadership, positionnant Heidrick & Lutte parmi les premières sociétés de conseil en leadership à introduire une capacité de ce genre. Alors que les évaluations traditionnelles évaluent l'expérience, les performances passées et les comportements autodéclarés, la nouvelle plateforme utilise des simulations fondée sur l'IA de points d'inflexion stratégiques, comme les changements du marché, les perturbations technologiques et les décisions essentielles des parties prenantes, pour observer comment les dirigeants pensent, décident et agissent sous pression. L'analyse comportementale avancée et la rétroaction en temps réel traduisent ces observations en renseignements exploitables sur la prise de décisions, l'adaptabilité, la résilience et la dynamique d'équipe.

Pour la première fois, un comportement de leadership peut être observé en mouvement : de façon constante, rigoureuse et en quelques minutes au lieu de quelques jours. Ce qui en ressort, c'est l'empreinte décisionnelle d'un leader : le modèle observable de la façon dont le jugement est maintenu sous pression et la façon dont les hypothèses évoluent à mesure que les conditions changent. Alimentée par l'IA et soutenue par la science comportementale, la plateforme crée une pression à l'échelle de l'entreprise avec un réalisme cinématographique. Heidrick & Struggles traduit ce comportement observable en renseignements stratégiques au niveau du conseil d'administration, donnant aux organisations une vision plus claire de la façon dont les dirigeants fonctionneront lorsque les enjeux seront les plus importants.

« Les dirigeants d'aujourd'hui doivent composer avec des perturbations constantes, des attentes changeantes des parties prenantes et l'accélération des changements technologiques », déclare David Peck, associé et responsable mondial du Centre d'excellence en leadership à fort impact chez Heidrick & Struggles. « En intégrant la simulation axée sur l'IA et la rétroaction personnalisée à notre offre de services-conseils, nous faisons progresser la façon dont les organisations comprennent l'agilité en matière de leadership grâce à des perspectives scientifiques et humaines en tandem avec l'IA. Nous sommes heureux de donner vie à Heidrick Immersive et d'aider les entreprises à cultiver deux qualités essentielles des chefs de direction : l'agilité et la résilience. Alors que les entreprises doivent composer avec une complexité et des perturbations croissantes, la capacité de s'adapter rapidement et de gérer l'incertitude n'a jamais été aussi cruciale. »

La société présentera Heidrick Immersive lors de la conférence Transform, où les participants pourront assister à des démonstrations en direct de la plateforme et explorer comment des simulations immersives peuvent révéler des comportements de leadership que les évaluations traditionnelles pourraient manquer. Les démonstrations auront lieu à la salle de réunion Epernay 2.

Pour en savoir plus sur Heidrick Immersive, visitez le site https://www.heidrick.com/en/services/leadership/leadership-assessment.

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles est le plus important conseiller au monde en matière de leadership exécutif. La société soutient une performance client supérieure grâce à des services-conseils de premier plan en matière de capital humain. Depuis plus de 70 ans, nous offrons de la valeur à nos clients en tirant parti d'une expertise inégalée pour aider les entreprises à découvrir et à former des dirigeants et des équipes d'exception. Pour en savoir plus, consultez www.heidrick.com.

Personne-ressource pour les médias

Bianca Wilson

Directrice mondiale, relations publiques

Heidrick & Struggles

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SOURCE Heidrick & Struggles