Heidrick & Struggles fait l'acquisition de 2GET, une firme de premier plan dans la recherche de cadres au Brésil

Cette acquisition élargit de manière importante l'empreinte de Heidrick & Struggles au Brésil et consolide sa position en tant que chef de file mondial offrant des services de recherche de cadres et des solutions de capital humain de première qualité axés sur des données

CHICAGO et SAO PAULO, 24 septembre 2019 /CNW/ - Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), l'un des plus importants fournisseurs de services de recherche de cadres dirigeants, d'évaluation de leadership et de développement, d'efficacité d'équipe et d'organisation, et de façonnage de culture à l'échelle mondiale, annonce aujourd'hui avoir terminé l'acquisition de 2GET, une firme de premier plan dans la recherche de cadres au Brésil et l'une des plus vastes de ce pays. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.

Fondée en 2009 et ayant des bureaux à Sao Paulo et à Rio de Janeiro, 2GET est une firme de premier plan dans la recherche de cadres au Brésil qui compte 50 employés au total, dont 13 consultants. Paulo Mendes, l'un des fondateurs et membre du conseil de direction de 2GET, dirigera les activités nouvellement combinées de Heidrick & Struggles au Brésil.

« L'acquisition de 2GET nous permet d'élargir considérablement la présence de Heidrick & Struggles au Brésil; nous pourrons ainsi mieux servir le marché local et les sociétés multinationales de plus grande envergure de ce pays qui font partie de notre clientèle », déclare Krishnan Rajagopalan, président et chef de la direction de Heidrick & Struggles. « Heidrick & Struggles et 2GET ont l'engagement commun d'offrir à nos clients des services de recherche de cadres et des solutions de capital humain de première qualité en utilisant des plates-formes numériques et des outils innovants axés sur des données. En nous alliant à Paulo et à l'équipe de 2GET, nous accueillons un leader chevronné en matière de recherche de cadres et un groupe dynamique et visionnaire au sein du réseau mondial de Heidrick & Struggles. »

Mendes affirme : « Nous nous réjouissons d'intégrer la famille Heidrick & Struggles et sommes impatients d'entreprendre une nouvelle phase de croissance et d'innovation. Le Brésil abrite un marché florissant et la demande envers des services de recherche de cadres et de consultation en leadership est en hausse. En conjuguant la portée mondiale et le vaste portefeuille de services-conseils en matière de leadership de Heidrick & Struggles avec notre expertise du marché local et notre ADN numérique, nous pouvons procurer des services et des produits exceptionnellement distincts à notre clientèle du Brésil. »

2GET offre des services de recherche de cadres aux conseils d'administration et aux hauts dirigeants issus d'un certain nombre de secteurs, incluant l'agroalimentaire, la vente au détail et la consommation, les services financiers, le domaine industriel, les sciences de la vie, les médias, le pétrole et le gaz naturel, l'immobilier et la construction ainsi que la technologie. De plus, la firme fournit des services de recherche de cadres aux entreprises familiales, aux sociétés de capital-risque et aux entreprises financées par capital-risque. 2GET propose aussi des services de consultation et d'évaluation liés au leadership.

À propos de Heidrick & Struggles

Étant un conseiller de confiance en matière de services de recherche de cadres dirigeants, d'évaluation de leadership et de développement, d'efficacité d'équipe et d'organisation, et de façonnage de culture, Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) répond aux besoins des leaders et des talents des paliers supérieurs travaillant pour les plus importantes organisations de la planète. Heidrick & Struggles a été le pionnier dans le domaine de la recherche de cadres il y a de cela plus de 60 ans. Aujourd'hui, la firme fournit des solutions intégrées de leadership qui aident sa clientèle à changer le monde, une équipe de dirigeants à la fois (change the world, one leadership team at a time®). Visitez le www.heidrick.com.

À propos de 2GET

2GET compte parmi les plus grandes firmes de services de recherche de cadres dirigeants au Brésil et elle offre ses services en la matière pour les postes de haute direction, dont des administrateurs, des chefs de direction et des cadres supérieurs.

Personnes-ressources pour les médias :

Heidrick & Struggles (New York)

Nina Chang

nchang@heidrick.com

LLYC (Sao Paulo)

Mariana Paker

mpaker@llorenteycuenca.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpg

SOURCE Heidrick & Struggles

Related Links

http://www.heidrick.com