L'ajout de BTG, pionnier du marché des talents indépendant haut de gamme, fait d'Heidrick & Struggles un chef de file du marché des talents sur demande axé sur les projets.

L'acquisition vient appuyer la stratégie de croissance à long terme de Heidrick & Struggles visant à élargir ses solutions et ses capacités de leadership pour répondre aux exigences nouvelles et courantes de sa clientèle.

CHICAGO et LOS ANGELES, 7 avril 2021 /CNW/ - Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) a annoncé aujourd'hui la clôture de l'acquisition de Business Talent Group (BTG), un marché de premier plan pour les talents indépendants haut de gamme sur demande. Grâce à cette acquisition, Heidrick & Struggles devient le premier cabinet-conseil de recrutement de cadres mondial à offrir toute la gamme des solutions de gestion et de talent haut de gamme. Ces services offrent notamment des solutions de professionnels indépendants sur demande, de cadres intérimaires, de postes permanents ainsi que des services de consultation.

L'ajout de BTG vient appuyer la stratégie de croissance à long terme de Heidrick & Struggles visant à élargir sa gamme de solutions de gestion des talents pour répondre aux exigences nouvelles et courantes de sa clientèle. La société mise sur une collaboration exclusive fructueuse avec BTG depuis 2019. BTG continuera d'être dirigé par Jody Greenstone Miller et Amelia Tyagi, cofondatrices et codirectrices générales, et exercera ses activités à titre de filiale en propriété exclusive de Heidrick & Struggles.

Voici la déclaration de Krishnan Rajagopalan, président et chef de la direction de Heidrick & Struggles : « Heidrick & Struggles était un précurseur de l'industrie du recrutement de cadres lorsque la société a été fondée il y a plus de 65 ans. Les changements d'envergure survenus au cours de la dernière année ont précipité l'avènement de nouvelles structures de travail et ont souligné l'importance que revêt la souplesse des leaders et des effectifs. Nous sommes ravis d'être le premier cabinet-conseil en leadership mondial à entrer dans le marché de talents indépendant sur demande et de travailler en partenariat avec BTG, un chef de file et pionnier du marché des talents indépendants haut de gamme. »

M. Rajagopalan ajoute : « Le marché des talents indépendants haut de gamme continue de croître, et cette croissance se poursuivra à mesure que la demande en matière de rapidité, d'agilité et de souplesse augmentera pour combler les importantes lacunes en matière de leadership. Notre collaboration de deux ans avec BTG a été une validation de principe très réussie pour le modèle indépendant sur demande au niveau de la direction. En combinant nos capacités de recherche de cadres de premier plan à celles du marché des services sur demande sans égal de BTG pour les professionnels indépendants, nous sommes dans une position unique pour répondre à tous les besoins en talents de nos clients, qu'il s'agisse d'un rôle immédiat axé sur les projets ou de postes permanents. »

Voici la déclaration de Jody Greenstone Miller, cofondatrice et codirectrice générale de : « Heidrick & Struggles est une société véritablement novatrice et visionnaire qui reconnaît comment l'utilisation croissante des talents indépendants, en particulier au niveau de la direction, et le changement de paradigme des attitudes à l'égard du travail sur demande et à distance profitent à la fois aux clients et aux talents. Les entreprises sont de plus en plus conscientes qu'elles doivent faire appel à des talents indépendants et sur demande pour des tâches essentielles axées sur des projets, une tendance accentuée par la pandémie. »

Mme Miller ajoute : « Les capacités de recherche de cadres de Heidrick & Struggles, combinées à notre marché des talents indépendant sur demande présentent dès maintenant aux entreprises ces nouvelles structures de travail. En combinant les capacités d'un chef de file mondial respecté dans le domaine de la recherche de cadres avec les services de cadres sur demande de BTG, le marché indépendant des talents renforcera la capacité de BTG à prendre de l'expansion à l'échelle mondiale et créera de nouvelles possibilités intéressantes pour les clients de BTG et de Heidrick & Struggles. BTG se réjouit à l'idée de continuer à offrir cette nouvelle infrastructure de capital humain à un plus grand groupe de clients afin de les aider à accomplir des tâches complexes et essentielles axées sur les projets. La société donne ainsi aux meilleurs professionnels l'accès à davantage d'excellents projets, au moment où ceux-ci choisissent de plus en plus de travailler de façon indépendante. »

BTG continuera de fournir aux clients un accès continu sur demande aux meilleurs talents indépendants, ce qui comprend des professionnels possédant une expertise approfondie de l'industrie et des compétences fonctionnelles pour des rôles intérimaires de direction et des tâches essentielles axées sur des projets, comme effectuer une évaluation du marché, élaborer une stratégie de commerce électronique, mettre sur pied une chaîne d'approvisionnement en EPI ou pourvoir un poste de chef de la direction des ressources humaines intérimaire pour préparer un premier appel public à l'épargne. Le marché et le modèle unique de BTG offrent les bons talents indépendants sur demande en combinant des données et des technologies exclusives, y compris la plateforme d'appel d'offres privée et confidentielle First Look® qui, par le biais d'une équipe de recrutement de talent dédiée, garantit la tarification la plus efficace.

La quatrième édition du rapport annuel de BTG intitulé High-End Independent Talent Report, souligne la façon dont les entreprises de premier plan se tournent vers des professionnels indépendants pour combler des lacunes critiques en matière de compétences, d'expertise et de leadership pour un éventail de projets spécialisés fondamentaux. En particulier, le rapport montre que le recours aux talents indépendants augmente aux niveaux supérieurs. En effet, près de 69 % de toutes les demandes proviennent des vice-présidents et des échelons supérieurs, dont 30 % des cadres supérieurs. Cela représente une augmentation de 67 % par rapport à l'année précédente.

Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) est un fournisseur de premier ordre de services d'experts-conseils en leadership et de solutions de talents sur demande qui répondent aux besoins en matière de talents de haut niveau et de consultation des principales organisations mondiales. En tant que conseillers en leadership de confiance, nous collaborons avec nos clients pour former des leaders et des organisations prêts pour l'avenir, en regroupant nos services et nos offres dans les domaines de la recherche de cadres, de la diversité et de l'inclusion, de l'évaluation et du développement du leadership, de façonnement de la culture et de recherche de cadres supérieurs sur demande. Heidrick & Struggles est depuis plus de 65 ans le pionnier de la profession de recherche de cadres. Aujourd'hui, l'entreprise offre des solutions de leadership et de capital humain intégrées afin d'aider ses clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois. www.heidrick.com

À propos de Business Talent Group

Business Talent Group (BTG) est la principale plateforme de talents qui met en contact les meilleurs consultants indépendants, experts en la matière, gestionnaires de projet et cadres intérimaires avec les meilleures entreprises au monde. Le marché et le modèle unique de BTG offrent le talent sur demande requis au bon moment, qu'il s'agisse d'un travail à distance ou sur place, à temps partiel ou à temps plein, ou qu'il s'agisse de personnes ou d'équipes, et ce partout dans le monde. Plus de 50 % des membres du Fortune 100 font confiance à BTG pour sélectionner, évaluer et offrir des talents conforment aux lois. Ceux-ci se font les acteurs de la croissance, de l'innovation et de l'amélioration du rendement. Pour en savoir plus, visitez le site businesstalentgroup.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué sont des déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, les déclarations faites au sujet de la transaction proposée, et sont faites en vertu des dispositions de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être reconnus par l'emploi de termes ou d'expressions comme : « pourrait », « sera », « serait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « projeter », « viser à », « potentiel », « continuer », « en cours », « objectif », « peut », « chercher à », « cibler » ou de la forme négative de tels termes ou expressions, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas nécessairement ces termes. Ces énoncés prospectifs doivent être lus avec prudence puisqu'ils impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et de suppositions qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents des résultats prévus ou envisagés dans lesdits énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et suppositions comprennent : (i) les risques que la transaction proposée perturbe les plans et les opérations en cours et les difficultés potentielles de maintien en poste des employés découlant de la transaction proposée; (ii) les risques liés au fait de détourner l'attention de la direction des activités courantes de la Société; (iii) les coûts, frais ou dépenses imprévus découlant de la transaction proposée; et * les autres risques décrits dans les documents déposés par Heidrick & Struggles auprès de la SEC, présentés dans le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Les énoncés prospectifs ne sont pertinents qu'à la date de la présente communication ou de tout autre document qui y est intégré à titre de référence. À moins que la loi ou la réglementation applicable ne l'exige, Heidrick & Struggles n'assume aucune obligation de mettre à jour lesdits énoncés prospectifs, que ce soit à la suite d'événements nouveaux ou autrement.

