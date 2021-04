Des promotions sont offertes dans 18 villes réparties dans 10 pays, au moment où l'entreprise continue de promouvoir son engagement à l'égard du perfectionnement professionnel dans le contexte d'un marché en constante évolution

CHICAGO, 1er avril 2021 /CNW/ - Heidrick & Struggles (NASDAQ : HSII) a annoncé aujourd'hui que dans le cadre de son processus annuel de promotions, l'entreprise a promu 12 associés et de 17 directeurs au sein de ses activités de recrutement et de services-conseils à l'échelle mondiale. Ces promotions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021.

« Heidrick & Struggles s'engage depuis longtemps à perfectionner les meilleurs employés et à accorder des promotions au sein de l'entreprise », a déclaré Krishnan Rajagopalan, président et chef de la direction, Heidrick & Struggles. Ce groupe de conseillers nouvellement promus a fait preuve d'une résilience et d'un leadership exceptionnels. Ils joueront un rôle essentiel à mesure que nous continuerons de servir nos clients à titre de conseillers en leadership de confiance, et que nous aiderons ce groupe à bâtir et à développer des équipes de leadership agiles et à haut rendement qui sont capables de fonctionner dans un milieu de travail en constante évolution et très décentralisé. »

Les conseillers promus sont situés dans 18 villes réparties dans 10 pays.

Personnes promues au titre d'associé en 2021 :

Personnes promues au poste de directeur en 2021 :

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) est au service des besoins en matière de talents et de leadership des cadres des meilleures entreprises du monde en tant que conseiller de confiance dans les domaines de la recherche de cadres, de l'évaluation et du perfectionnement du leadership, de l'efficacité de l'entreprise et de l'équipe, et des services de façonnage de la culture. Heidrick & Struggles a été un pionnier de la recherche de cadres il y a plus de 60 ans. Aujourd'hui, l'entreprise offre des solutions de leadership intégrées afin d'aider ses clients à changer le monde, une équipe de leadership à la fois. www.heidrick.com

