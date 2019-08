Heidrick & Struggles ajoute dix-huit consultants dans le monde en juillet 2019 à ses divisions de recherche de cadres et de Heidrick Consulting

CHICAGO, 9 août 2019 /CNW/ - Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), l'un des plus importants fournisseurs de services de recherche de cadres dirigeants, d'évaluation de leadership et de développement, d'efficacité d'équipe et d'organisation, et de façonnage de culture à l'échelle mondiale, a ajouté, en juillet 2019, dix-huit nouveaux associés et directeurs à ses divisions de recherche de cadres et de Heidrick Consulting dans les Amériques, la région de l'Asie-Pacifique et l'Europe.

« Nous continuons d'élargir nos activités commerciales liées à la recherche de cadres et à Heidrick Consulting partout dans le monde grâce à des consultants apportant à la firme diverses expertises au sein de l'industrie et de solides relations clients », soutient Krishnan Rajagopalan, président et chef de la direction à Heidrick & Struggles. « Nous sommes impatients qu'ils contribuent à offrir une expérience client de première qualité et stimulent la croissance dans l'ensemble de la firme. »

Amériques

Herve Pluche se joint à Heidrick Consulting en tant qu'associé à San Francisco , lui qui se spécialise dans l'innovation et l'accélération numériques au sein d'organisations établies.

Asie-Pacifique

William Bown se joint à la pratique des services financiers comme directeur à Hong Kong , conseillant les clients institutionnels, commerciaux et corporatifs dans la région de l'Asie-Pacifique à l'égard de leadership efficace, de culture de performance et de planification de la relève.

Europe

Chiara Berlendi rejoint la pratique des marchés de consommation en tant que directrice à Milan , elle qui se spécialise dans les recherches de cadres supérieurs dans les domaines de la mode et du luxe, focalisant sur les rôles de vente, de marketing et de ressources humaines.

, elle qui se spécialise dans les recherches de cadres supérieurs dans les domaines de la mode et du luxe, focalisant sur les rôles de vente, de marketing et de ressources humaines. Lucy Bull arrive au sein de la division Heidrick Consulting en tant que directrice à Londres, mettant à profit son expertise dans la transformation des entreprises, notamment pour l'alignement du leadership, le changement de culture, les communications, la gestion des ressources talentueuses et la planification de la main-d'œuvre.

se joint à la pratique des marchés de consommation en tant qu'associé à Francfort, lui qui se spécialise dans la recherche de cadres et d'administrateurs pour des clients locaux et internationaux, accordant un intérêt précis aux fabricants, aux détaillants et aux entreprises de service. Giulia Iuticone intègre la pratique des dirigeants financiers en tant que directrice à Milan , focalisant sur la recherche de cadres issus de la finance et de fonds de capital-investissement dans les secteurs des services aux consommateurs, des services industriels et des services financiers.

rejoint la pratique industrielle comme directrice à Londres, focalisant sur les recherches de cadres dans les domaines de l'énergie et des services industriels en , au Moyen-Orient et en Afrique. Jörg Mildner intègre Heidrick Consulting en tant qu'associé à Brême, où il supervise le bureau de la firme dans cette ville et se concentre au développement de Heidrick Consulting en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Adrienne Nemeth intègre Heidrick Consulting à titre de directrice à Paris . Elle dispose d'une expertise en développement d'équipe de leadership, en programmes de développement des ressources talentueuses et de l'innovation, et en façonnage de culture.

Sarah Pinto rejoint la pratique des services et de la technologie mondiale en tant que directrice à Bruxelles , servant la clientèle des services technologiques et financiers et des spécialités émergentes, comme les données et l'analyse, la transformation numérique et la cybersécurité, entre autres.

À propos de Heidrick & Struggles

Étant un conseiller de confiance en matière de services de recherche de cadres dirigeants, d'évaluation de leadership et de développement, d'efficacité d'équipe et d'organisation, et de façonnage de culture, Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) répond aux besoins des leaders et des talents des paliers supérieurs travaillant pour les plus importantes organisations de la planète. Heidrick & Struggles a été le pionnier dans le domaine de la recherche de cadres il y a de cela plus de 60 ans. Aujourd'hui, la firme fournit des solutions intégrées de leadership qui aident sa clientèle à changer le monde, une équipe de dirigeants à la fois (change the world, one leadership team at a time®). Visitez le www.heidrick.com.

