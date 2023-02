Hecla déploiera le système de cartographie FaceCaptureMC de Mine Vision Systems pour permettre la prise de décisions précise et en temps réel liée à la production au front de taille

PITTSBURGH, 21 février 2023 /CNW/ -- Mine Vision Systems (MVS) a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente pluriannuelle avec Hecla Mining Company (NYSE : HL) en vue du déploiement du système de cartographie FaceCaptureMC (FaceCapture) dans deux de ses mines en Amérique du Nord.

Le système de cartographie FaceCaptureMC fournit des renseignements en temps réel à un niveau de précision qui n’était pas disponible auparavant

En tant que plus grand producteur d'argent aux États-Unis, Hecla a toujours mis l'accent sur l'application de nouvelles pratiques novatrices. FaceCapture permettra à Hecla de cartographier et de géoréférencer le front de taille en temps réel, de réduire le temps d'arrêt de la production et de fournir des renseignements de meilleure qualité à ses géologues au moment où ils en ont le plus besoin.

« Nos objectifs de production, de productivité et de sécurité sont directement touchés par les multiples décisions que nous prenons chaque jour au front de taille, a déclaré Matt Blattman, directeur, Services techniques. FaceCapture nous permettra de traiter en temps réel des données tridimensionnelles de grande qualité relatives au front de taille, à partir desquelles notre équipe pourra prendre des décisions de production critiques tout en réduisant l'exposition au front de taille. »

« Hecla possède plus de 130 ans d'expérience dans la promotion et l'adoption de méthodes nouvelles et novatrices pour atteindre les objectifs de l'entreprise, a déclaré Mike Smocer, chef de la direction de MVS. Nous sommes fiers d'appuyer la culture d'innovation de Hecla et notre désir de fournir de meilleures données aux employés clés lorsqu'ils en ont besoin. »

À PROPOS DE HECLA

Fondée en 1891, la Hecla Mining Company ( NYSE :HL ) est le plus grand producteur d'argent aux États-Unis. En plus d'exploiter des mines en Alaska, en Idaho et au Québec, au Canada, la société exploite la mine Keno Hill au Yukon, au Canada, et possède un certain nombre de projets d'exploration et de pré-développement dans des districts miniers d'or et d'argent de calibre mondial en Amérique du Nord.

À PROPOS DE MINE VISION SYSTEMS

Fondée en 2015, MVS met l'accent sur l'intégration d'une technologie liée à la vision et des algorithmes logiciels au sein de l'industrie des ressources naturelles et minières. En tant que pionniers du domaine de la cartographie 3D des cavités souterraines, nous menons nos activités partout dans le monde entier pour améliorer l'efficacité, la sécurité, la production et l'automatisation du secteur minier au moyen d'une collecte de données et de flux de travail inégalés.

Personne-ressource pour les médias :

[email protected]

