HEC Montréal lance sa nouvelle identité de marque « Là où les possibilités se créent »

MONTRÉAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - L'École lance aujourd'hui sa nouvelle identité de marque sous la signature « HEC Montréal. Là où les possibilités se créent. » Bien plus qu'une école de gestion, celle-ci souhaite refléter l'étendue de ses facettes, de sa nature entrepreneuriale à sa capacité à accompagner une multitude de projets et d'ambitions professionnelles, en passant par le rayonnement de ses savoirs et de ses solutions de pointe au bénéfice de toutes les sphères de la collectivité.

HEC Montréal fait écho aux aspirations individuelles et collectives de la jeunesse, des gestionnaires et de la société. Cette identité est présentée à travers une campagne de communication multicanale au printemps 2023.

Ce renouvellement important dans l'histoire de l'École traduit la mise à jour de sa mission qui souligne la volonté de former des leaders responsables qui contribuent au succès des organisations et au développement durable de la société. Il s'est construit lors des deux dernières années grâce à un travail de fond, notamment par un sondage sur la perception de l'établissement parmi la population étudiante et les milieux d'affaires au Québec, au Canada et en Europe.

« Notre marque jouit d'une position enviable en matière d'enseignement et de recherche depuis plus d'un siècle, mentionne Natalie Roussel, directrice, Direction des communications et des relations gouvernementales (DCRG). Nous voulons consolider cette réputation et démontrer que HEC Montréal ne cesse d'évoluer et de s'adapter aux défis actuels. Elle dispose d'atouts puissants qu'elle mobilise pour répondre aux attentes profondes de la société. »

Mieux refléter ce qu'est HEC Montréal

L'École souhaite réaffirmer sa place dans un monde en transition et un environnement universitaire de plus en plus concurrentiel. Elle entend faire évoluer sa perception traditionnelle auprès du public. HEC Montréal est un espace d'émergence des potentialités.

L'École croit que les défis complexes d'aujourd'hui imposent une dose de créativité et le désir d'entreprendre les choses différemment, et son identité interpelle celles et ceux qui cherchent à réaliser leurs ambitions personnelles et collectives en ce sens. Elle se définit encore comme un écosystème actif qui propulse les nouvelles idées et les projets innovants, ici et à l'international.

Par exemple, les programmes d'accompagnement entrepreneurial peuvent permettre à des leaders de voler vers la viabilité, de prendre un virage plus environnemental et social. Le dynamisme de la vie étudiante donne l'occasion à plusieurs de s'engager dans des projets associatifs responsables ou des concours universitaires jusqu'en Nouvelle-Zélande. L'École offre aussi la possibilité de suivre des formations continues en mode hybride et s'adapte ainsi aux réalités professionnelles actuelles. Sa communauté étudiante est inspirée par les expertises des équipes de recherche, de l'intelligence artificielle à l'innovation sociale en passant par la responsabilité sociale des entreprises.

Une création à l'interne

HEC Montréal a adopté une approche singulière en façonnant la nouvelle marque principalement en interne. Le travail de redéfinition du positionnement a été mené par la DCRG, grâce à ses spécialistes en communication, avec l'appui de plusieurs entités de l'École. La firme de stratégie de marque Folk a accompagné la DCRG dès le début du processus. D'autres agences locales ont aussi apporté leurs expertises ponctuelles.

« Nous avons eu la chance de collaborer étroitement avec l'équipe de HEC Montréal pour l'évolution du positionnement et de l'identité de la marque, explique Claudia Milord, vice-présidente exécutive et directrice générale, Folk. Une marque authentique doit puiser dans son passé, sa culture et sa vision. Les personnes au sein de l'organisation sont les mieux placées pour mettre en lumière cette histoire. Nous avons ensuite travaillé avec elles pour y intégrer la perspective externe et faire vivre la marque à tous les niveaux. »

Une campagne multicanale

La nouvelle identité de marque est présentée à travers une campagne de communication multicanale au Québec, au printemps 2023, pour atteindre l'actuelle communauté étudiante et celle à venir, les organisations, les entrepreneures et entrepreneurs. Elle se décline dans la presse, à la radio, sur les médias sociaux, sur des panneaux d'affichage extérieurs, dans le métro et sur le campus de HEC Montréal. Elle est également relayée par l'entremise de différents types de contenus sur les plateformes numériques de l'École.

Six membres de la communauté étudiante et diplômée de l'École sont les têtes d'affiche de cette campagne. Ces hommes et femmes aux profils variés incarnent « les possibilités » à travers leurs parcours et réalisations. Leurs portraits sont présentés sur le site de la campagne.

En savoir plus sur l'identité de marque

