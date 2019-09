Hébergement des aînés en Mauricie et Centre-du-Québec : le secret le mieux gardé du réseau de la santé enfin révélé!

SHAWINIGAN, QC, le 10 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa tournée québécoise, L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) s'arrête aujourd'hui dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec afin de mieux faire connaître les avantages du modèle privé conventionné pour l'hébergement des aînés et des personnes vulnérables. Par cette démarche, l'AEPC souhaite également promouvoir l'amélioration continue de la qualité des soins et des services dans le domaine de la santé et des services sociaux au Québec, ainsi que ses quatre valeurs essentielles : la qualité, la solidarité, le respect et la collaboration.

« Depuis 60 ans, nous travaillons à implanter un modèle d'hébergement qui va au-delà des besoins de ses usagers en matière de santé. Notre modèle est efficace, mais également centré sur l'humain et, en ce sens, nous croyons que le Québec gagnerait à ce que les établissements privés conventionnés soient non seulement mieux connus, mais également plus répandus. En effet, ils contribuent directement à améliorer la qualité de vie des aînés et des personnes vulnérables en leur offrant des soins impeccables, et ce, dans un milieu de vie unique et convivial », déclare Mme Annick Lavoie, directrice générale de l'AEPC.

Selon le dernier bilan statistique disponible des visites d'appréciation en CHSLD, 100 % des EPC offrent un milieu de vie très adéquat (70 %) ou acceptable (30 %). Aucun n'est préoccupant (0 %).

Bien que gérés indépendamment du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), les établissements membres de l'AEPC détiennent un permis du MSSS et ceux-ci répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7 000 personnes à travers le Québec. Or, bien qu'en Mauricie et Centre-du-Québec quelques dizaines de personnes sont actuellement en attente d'une place en CHSLD, les prévisions démographiques provinciales permettent d'anticiper des besoins beaucoup plus grands. Les établissements privés conventionnés répondent donc non seulement à des besoins primordiaux, mais également grandissants.

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 30 propriétaires-gestionnaires qui dirigent 59 installations (57 CHSLD et 2 centres de réadaptation, incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, un milieu de soins et un milieu de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Démontrant leur expertise en soins et services depuis plus de 60 ans, les établissements privés conventionnés de son réseau répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7 000 résidents

