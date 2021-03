TORONTO, le 4 mars 2021 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd'hui que Heather Munroe-Blum et Michael McCain quittent le Conseil d'administration et ne solliciteront pas de nouveau mandat à l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires, comme nous l'avons annoncé dans la circulaire de la direction 2021.

« Au nom du Conseil d'administration, je tiens à remercier Mme Munroe-Blum et M. McCain de leurs loyaux services et conseils stratégiques durant toutes ces années, a mentionné Katie Taylor, présidente du Conseil, Banque Royale du Canada. RBC a grandement profité de l'approche de Mme Munroe-Blum en matière de gouvernance d'entreprise et de politiques publiques, ainsi que du point de vue de M. McCain à titre de chef de la direction actif d'une entreprise axée sur les consommateurs et exerçant des activités transfrontières. »

M. McCain et Mme Munroe-Blum siègent au Conseil d'administration de RBC depuis 2005 et 2011, respectivement. Afin d'équilibrer les avantages de l'expérience et le besoin de nouvelles idées et d'assurer le renouvellement continu de son Conseil d'administration, RBC s'est dotée d'une politique sur la durée du mandat des administrateurs. Un administrateur peut généralement siéger pendant 15 ans ou jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 70 ans, selon la première éventualité.

En 2020, Maryann Turcke et Cynthia Devine ont été nommées au Conseil d'administration de RBC, et Frank Vettese a été nommé en 2019 dans le cadre du processus continu de renouvellement et de planification de la relève du Conseil d'administration.

« Le Conseil d'administration de RBC prend une part active dans l'établissement de pratiques robustes de planification de la relève afin de favoriser un conseil équilibré et diversifié regroupant des administrateurs chevronnés et émérites qui permettent à la direction de bénéficier de conseils éclairés et d'une supervision efficace. Le Conseil d'administration est déterminé à soutenir RBC dans l'application de son approche axée sur sa raison d'être : créer de la valeur à long terme pour les clients, les collectivités, les actionnaires et les employés », a ajouté Mme Taylor.

