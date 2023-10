HAZELTON, BC, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique fournissent 9,6 millions de dollars pour la construction de 9 logements et 6 places d'hébergement à Sik-e-Dakh Village. Ils permettront d'accueillir des femmes et des enfants autochtones sortant une situation de violence, des enfants pris en charge et de jeunes adultes qui n'ont plus accès aux services à l'enfance.

La GCFSS Longhouse est une longue maison à ossature de bois comportant 15 logements. Elle appartient à la Gitxsan Child and Family Services Society (GCFSS), qui en assure aussi l'exploitation. L'ensemble résidentiel regroupe trois immeubles, chacun ayant sa propre entrée et sa propre adresse, pour former une seule structure. Il y a trois maisons en rangée de trois chambres, destinées aux femmes et aux enfants fuyant une situation de violence; un foyer de groupe de six places pour les enfants pris en charge; et six unités standard, appuyées sur un modèle de mentorat, pour les jeunes adultes de 18 à 26 ans. Les jeunes adultes ont accès à un programme d'aide qui englobe les aptitudes à la vie quotidienne, le soutien culturel, l'éducation, l'emploi, la sécurité et la surveillance. Les résidents de la GCFSS Longhouse reçoivent des soins et des services adaptés à leur culture.

La construction de la GCFSS Longhouse, qui fait partie du projet Ramener nos enfants à la maison, est terminée et les premiers résidents ont été accueillis dans leurs nouvelles habitations.

Ces logements ont été financés comme suit :

1,2 million de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement;

8,4 millions de dollars du gouvernement provincial, par l'intermédiaire de BC Housing;

43 000 $ en investissement foncier de la Nation Glen Vowell.

Citations :

« Notre gouvernement est fier d'appuyer la construction de la GCFSS Longhouse, un endroit où les mères peuvent trouver du réconfort et se développer personnellement, et retrouver leur autonomie dans un environnement sûr et sécuritaire. Dans leur nouveau logement, les résidents auront la possibilité de reconstruire leur vie et d'accéder aux services de soutien essentiels, ce qui les mettra sur la voie d'une réussite encore plus forte. C'est l'une des façons dont la Stratégie nationale sur le logement contribue à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tout le monde au Canada a droit à un chez-soi sûr et abordable où il peut se concentrer à reconstruire sa vie. Grâce à des initiatives comme ce financement, nous sommes déterminés à soutenir les approches autochtones et à créer un environnement sûr et encourageant pour tous. » - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« La GCFSS Longhouse est un jalon important dans l'engagement de notre gouvernement d'offrir des logements ancrés dans les cultures, les valeurs et les traditions des Premières Nations, comme la Nation Gitxsan. C'est pourquoi nous nous sommes associés à la Gitxsan Child and Family Services Society pour construire ce modèle de logement novateur. Il aidera les enfants et les jeunes à vivre chez eux, près de leur famille, de leur communauté et de leur culture. Nous saluons la contribution du gouvernement fédéral pour soutenir ce projet important. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« C'est le premier ensemble résidentiel du genre au Canada. Nous avons maintenant la possibilité de rétablir nos façons d'être, de renforcer nos familles et d'offrir à nos enfants de meilleures options qui sont plus sûres lorsqu'ils sortent du système provincial. J'ai hâte que le dernier ensemble soit achevé et qu'il y ait une longue maison dans chaque communauté. » - Sheridan Martin, gestionnaire du programme Longhouse, Gitxsan Child and Family Services Society

