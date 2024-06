L'unité d'affaires de fidélisation de Plusgrade, Points, propulse maintenant les solutions de fidélisation pour les achats et cadeaux d'Hawaiian Airlines, accélérant ainsi les récompenses pour les membres.

Depuis 2016, Plusgrade et Hawaiian Airlines se sont associées pour offrir le produit de surclassement Premium, ce qui augmente les revenus auxiliaires de la compagnie aérienne.

La consolidation des deux secteurs de revenus auxiliaires aura une incidence encore plus importante sur Hawaiian Airlines et ses invités.

MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - Plusgrade, un chef de file mondial en matière de solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie du voyage, a annoncé aujourd'hui un partenariat pluriannuel avec Hawaiian Airlines, la compagnie aérienne la plus importante et la plus ancienne d'Hawaï. L'unité d'affaires de fidélisation de Plusgrade, Points, propulsera désormais les solutions de fidélisation pour les achats et cadeaux HawaiianMiles, donnant aux membres la possibilité d'acheter et de donner facilement des milles. Cette amélioration offre aux membres HawaiianMiles la possibilité d'acheter des milles en ligne et de les échanger contre leur prochain vol sur Hawaiian Airlines.

Grâce à cette collaboration élargie, Hawaiian Airlines tire parti de la technologie et des analyses de Plusgrade pour renforcer la fidélité des membres et les revenus auxiliaires. Plusgrade propulsera la fonction « Buy Miles », permettant aux membres de faire des achats forfaitaires de milles, de même que « Gift Miles », permettant aux membres d'offrir des HawaiianMiles à leur famille et leurs amis.

Cette collaboration renforce la relation continue entre Hawaiian Airlines et Plusgrade, laquelle a débuté en 2016 avec l'introduction de la solution de surclassement Bid Up, permettant aux voyageurs de faire une offre de surclassement pour obtenir un meilleur siège de cabine. En consolidant les deux sources de revenus auxiliaires de la compagnie aérienne sous Plusgrade, ce partenariat offrira des avantages encore plus importants aux invités et aux utilisateurs d'Hawaiian Airlines.

« Ce partenariat reflète notre engagement commun à offrir aux voyageurs plus de choix, de flexibilité et de commodité dans la façon dont les miles sont utilisés », a déclaré Ken Harris, fondateur et chef de la direction de Plusgrade. « Nous sommes heureux d'étendre notre collaboration avec Hawaiian Airlines et d'utiliser notre expertise en matière de fidélité et de données pour présenter des produits qui stimulent les revenus et l'engagement des membres. »

Le programme HawaiianMiles est largement reconnu parmi les principaux programmes de grands voyageurs aux États-Unis. Grâce à ce partenariat étendu avec Plusgrade, la compagnie aérienne améliore l'utilité et la flexibilité offertes aux membres HawaiianMiles. Dans le contexte actuel de la valeur du programme de fidélisation, il est devenu essentiel pour les compagnies aériennes de s'assurer que les devises de fidélisation offrent plus d'avantages aux voyageurs.

« Hawaiian Airlines s'engage à offrir des expériences novatrices et à présenter à ses voyageurs plus d'options pour utiliser leurs milles », a déclaré Bryan Kapeckas, directeur général de Hawaiian Airlines, produits de fidélisation et de voyage. « Nous sommes heureux d'étendre notre partenariat avec Plusgrade et d'offrir de nouveaux produits plus à nos membres HawaiianMiles pour leur permettre d'utiliser des milles. »

Pour en savoir plus, visitez le site https://www.hawaiianairlines.com/hawaiianmiles2/purchase-miles .

À propos de Plusgrade

Plusgrade propulse l'industrie mondiale du voyage avec son portefeuille de solutions de revenus auxiliaires de pointe. Plus de 200 compagnies aériennes, hôteliers, croisiéristes, sociétés de transport ferroviaire de voyageurs et compagnies de services financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus importantes grâce à des expériences client incroyables. En tant que source de revenus auxiliaires, Plusgrade a généré des milliards de dollars en nouvelles occasions de revenus pour ses partenaires, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de passagers. Plusgrade, fondée en 2009, a son siège social à Montréal et des bureaux partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site Plusgrade.com.

À propos d'Hawaiian Airlines

Fort de 95 années de service continu, Hawaiian Airlines est le transporteur aérien le plus important et le plus ancien d'Hawaï. Hawaiian Airlines propose environ 150 vols quotidiens dans les îles hawaïennes, et des vols sans escale entre Hawaï et 16 villes américaines - plus que toute autre compagnie aérienne - ainsi qu'un service de correspondance entre Honolulu et les Samoa américaines, l'Australie, les îles Cook, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et Tahiti.

Les sondages auprès des consommateurs de Condé Nast Traveler et de TripAdvisor ont placé Hawaiian Airlines parmi les meilleures compagnies aériennes nationales desservant Hawaï. Le transporteur a été nommé le meilleur employeur d'Hawaï par Forbes en 2022 et s'est classé au sommet de la liste Travel + Leisure's World's Best en tant que meilleur transporteur aérien américain au cours des deux dernières années. L'entreprise s'est également affichée à titre de chef de file parmi tous les transporteurs américains en matière de ponctualité pendant 18 années consécutives (2004 à 2021), comme indiqué par le département des transports des États-Unis.

La compagnie aérienne s'engage à relier les gens à leur aloha en offrant des repas gratuits pour tous les invités lors d'itinéraires transpacifiques et la commodité de l'absence de frais de modification sur les sièges de la cabine principale et de la cabine Premium. Les membres HawaiianMiles bénéficient également d'une flexibilité avec des miles qui n'expirent jamais. En tant que compagnie aérienne locale d'Hawaï, Hawaiian Airlines encourage ses invités à voyager en toute confiance et à découvrir les îles de façon sécuritaire et respectueuse.

Hawaiian Airlines, Inc. est une filiale de Hawaiian Holdings, Inc. (NASDAQ : HA). Vous trouverez de plus amples renseignements à l'adresse HawaiianAirlines.com. Suivez les mises à jour sur Twitter d'Hawaiian Airlines (@HawaiianAir), devenez un abonné sur Facebook (Hawaiian Airlines) et suivez-nous sur Instagram (hawaiianairlines). Pour consulter les offres d'emploi et les mises à jour, suivez la page LinkedIn d'Hawaiian Airlines.

Pour toute question des médias, veuillez visiter la salle de presse en ligne d'Hawaiian Airlines.

SOURCE Plusgrade Inc.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS: Carrie Moench, Directrice, Marque et communications, Plusgrade, [email protected]