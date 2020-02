Haviah Mighty et Leela Gilday lauréates de la première édition des Prix Elles de la musique

« Les Prix Elles de la musique ont été créés pour célébrer les créatrices de musique qui s'identifient comme femmes et les aider à prendre leur élan et à faire passer leur carrière au prochain niveau », a affirmé Charlie Wall-Andrews, directrice générale de la Fondation SOCAN. « C'est aussi un programme conçu pour autonomiser les lauréates et les aider à réaliser leur plein potentiel. »

La sélection des lauréates a été faite par un jury composé de Cris Derksen, Frannie Holder et Martine Groulx. Chaque candidature a été évaluée en fonction la qualité de la musique, du potentiel de carrière de l'artiste et de l'impact que l'obtention d'un prix pourrait avoir sur son développement personnel.

« Les femmes font de la musique incroyable partout dans le monde à l'heure actuelle », a ajouté Leela Gilday. « Le fait d'écouter cette musique, de l'exalter, de travailler avec des femmes et d'honorer celles qui s'adonnent à la musique sera un enrichissement pour chacune et chacun d'entre nous. J'espère pouvoir profiter de ce prix pour ouvrir la voie à un plus grand nombre de jeunes femmes de manière à ce qu'une jeune musicienne puisse un jour demander si c'est vrai que l'industrie musicale a déjà fait preuve d'un parti pris sexiste. »

« J'ai entendu parler des Prix Elles de la musique peu de temps avant de poser ma candidature », a raconté Haviah Mighty. « Comme musicienne de niveau intermédiaire, je me suis dit que ce prix était exactement ce qu'il me fallait. J'ai quand même été surprise d'apprendre que j'étais une des lauréates, et très reconnaissante qu'on se soit intéressé à moi. Je suis engagée à continuer de faire avancer la sensibilisation au rôle des femmes en musique, et je trouve ça formidable que de plus en plus de tribunes musicales (entre autres) reconnaissent l'apport des femmes. Comme femmes canadiennes, nos histoires sont riches et variées, et nous devons jouer notre rôle dans l'histoire que nous racontons comme pays. »

Au sujet de Haviah Mighty

Haviah Mighty lance ses œuvres musicales à titre indépendant depuis 2009, mais c'est son projet intitulé Flower City (2017) qui a surtout contribué à son succès. En mai 2019, elle lançait 13th Floor, album qui lui a valu le Prix de musique Polaris. Il s'agissait de son projet le plus pleinement réalisé jusqu'alors, et elle est devenue la première artiste hip-hop et la première femme noire à remporter cet honneur.

Au sujet de Leela Gilday

Née et élevée à Denendeh, Leela Gilday parle dans ses œuvres des gens et de la terre qui l'ont façonnée. La force de sa voix traduit l'amour que lui inspire l'appartenance à un environnement aussi rude et à une culture aussi vivante. Sa famille est originaire de Déline, au bord du Grand lac de l'Ours, et la richesse de sa voix lui permet autant de danser sur les rythmes des tambours traditionnels dénés que de maîtriser les lignes mélodiques harmonieuses de la chanson moderne. Consacrée aux JUNOS, Leela Gilday s'est produite en tournée dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada ainsi que dans plusieurs autres pays. Elle croit que la musique a un effet inexplicable sur les gens et, comme conteuse, elle raconte le monde entier.

Ces nouveaux prix s'ajoutent à de nombreux concours qui, depuis 25 ans, permettent à la Fondation SOCAN d'aider financièrement les créatrices et créateurs de musique du Canada en faisant valoir leurs mérites et en attirant l'attention sur leurs remarquables expressions artistiques.

On trouvera plus de détails sur les concours et la Fondation SOCAN sur https://www.fondationsocan.ca/concours/

Au sujet de la Fondation SOCAN

Créée en 1992, la Fondation SOCAN se consacre à la promotion de la création musicale et à une meilleure compréhension du rôle des créateurs de musique dans la société actuelle. La Fondation SOCAN fait partie du Groupe d'organisations de la SOCAN et est dirigée par son propre conseil d'administration, lequel est formé de compositeurs, auteurs-compositeurs et éditeurs musicaux et reflète la variété des musiques de concert et populaires et la diversité géographique et linguistique du Canada. Pour en savoir plus sur la Fondation SOCAN et la SOCAN, rendez-vous sur www.fondationsocan.ca et www.socan.com .

Au sujet de RÉ:SONNE

Ré:Sonne (https://www.resound.ca/fr/) est la société canadienne à but non lucratif dédiée à obtenir une rémunération juste et équitable pour les artistes-interprètes et producteurs de disques pour leurs droits d'exécution. Elle défend les intérêts des créateurs de musique, éduque les utilisateurs de musique, accorde des licences aux entreprises et verse les redevances aux créateurs de musique - afin de contribuer à une industrie de la musique florissante et durable au Canada.

