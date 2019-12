Hausses de loyer en 2020 et pénurie de logements - Andrés Fontecilla réclame un registre national des loyers

MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que l'on apprenait hier que des hausses de loyer sont à prévoir en 2020 partout au Québec en raison de la mise à jour prochaine par la Régie du logement des critères encadrant les augmentations de loyer, le député de Laurier-Dorion et responsable solidaire en matière de logement, Andrés Fontecilla, a tenu à réagir à cette annonce :

« Il est urgent de doter le Québec d'un registre national des loyers pour limiter les hausses abusives et pour éviter que Montréal et d'autres villes du Québec en arrivent à une situation intenable comme celle de Toronto et Vancouver. Tout le monde reconnaît qu'on fait face à une grave pénurie de logements au Québec, mais la ministre Laforest continue de minimiser l'ampleur de la crise. Déjà à l'heure actuelle, il n'y a pas de moyens concrets pour obliger les propriétaires à respecter les critères de la Régie du logement en matière de hausse des loyers, et aujourd'hui on apprend qu'on envisage d'assouplir encore plus ces critères. Il est minuit moins une pour les locataires. La ministre Laforest doit absolument agir maintenant pour éviter une pire crise du logement que celle du 1er juillet dernier », a déclaré Andrés Fontecilla.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Simone Lirette, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 994-5095 ou simone.lirette@assnat.qc.ca