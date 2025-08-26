Réaction QS - Legault à la commission Gallant: « Après les témoignages catastrophiques de ses ministres, il n'a pas le choix », selon Ruba Ghazal

QUÉBEC, le 26 août 2025 /CNW/ - Voici la réaction de Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire, à l'intention du premier ministre François Legault de témoigner à la commission Gallant:

« Cet été, le premier ministre a admis qu'il devait faire preuve d'humilité. La plus grande preuve d'humilité qu'il peut faire dans les circonstances, c'est de témoigner publiquement à la commission Gallant, alors je ne peux qu'applaudir son intention en ce sens. Depuis la reprise des travaux, les Québécoises et les Québécois se sentent trahis plus que jamais par les témoignages catastrophiques de ministres qui avaient été mis au courant depuis longtemps des dépassements de coûts. Québec solidaire a été le premier à demander à François Legault d'avoir le courage d'être le plus transparent possible. Rendre des comptes à la commission Gallant, c'est la seule chose à faire. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]