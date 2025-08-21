Le bureau du premier ministre avisé de problèmes avec SAAQclic dès 2020 : Québec solidaire demande que François Legault témoigne à la Commission Gallant

QUÉBEC, le 21 août 2025 /CNW/ - Québec solidaire réagit au témoignage de Véronik Aubry, ex-directrice de cabinet de l'ancien ministre des Transports, François Bonnardel, entendue le 20 août à la Commission Gallant.

Depuis des mois, François Legault affirme n'avoir rien à voir avec le scandale SAAQClic. Or, nous apprenons que le bureau du premier ministre aurait été informé dès 2020 des retards importants et des possibles dépassements de coûts liés à ce projet. Québec solidaire demande que M. Legault et les membres de son entourage immédiat soient appelés à témoigner devant la Commission Gallant.

« Le premier ministre François Legault doit aller témoigner devant la commission Gallant. Il a promis la transparence: il doit maintenant avoir le courage de le démontrer. Les Québécois et les Québécoises le méritent. » a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

Québec solidaire réitère également sa demande que le mandat de la Commission soit élargi à l'ensemble des contrats numériques du gouvernement du Québec. Les révélations qui s'accumulent soulèvent de graves inquiétudes quant à l'incapacité de la CAQ à gérer de façon responsable les fonds publics dans le cadre de projets informatiques d'envergure.

