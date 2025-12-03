Hausse du temps d'écran chez les tout-petits selon l'étude Grandir au Québec

MONTRÉAL, le 3 déc. 2025 /CNW/ - À deux ans et demi, près de 43 % des tout-petits passent en moyenne au moins une heure par jour devant un écran durant la semaine. Cette proportion atteint 65 % la fin de semaine. Il s'agit d'une hausse par rapport au temps d'écran quotidien observé un an plus tôt. En effet, lorsque les enfants avaient un an et demi, la part de tout-petits qui passaient au moins une heure par jour devant un écran était de 25 % la semaine et de 35 % la fin de semaine.

C'est ce que révèle le portrait de l'Institut de la statistique du Québec intitulé Les écrans chez les tout-petits : une évolution rapide des premières habitudes numériques, réalisé à partir de l'étude longitudinale Grandir au Québec. Cette étude suivra jusqu'à l'âge adulte plus de 4 000 enfants nés au Québec en 2020-2021.

Les enfants de deux ans et demi vivant dans un ménage à faible revenu sont plus nombreux en proportion que les autres à passer au moins deux heures par jour devant un écran, que ce soit la semaine (27 % c. 10 %) ou la fin de semaine (42 % c. 29 %).

Augmentation du visionnement quotidien de contenus pour enfants

À deux ans et demi, près de 59 % des tout-petits regardent des émissions, des vidéos ou des films pour enfants au moins une fois par jour. Un an plus tôt, à l'âge d'environ un an et demi, cette proportion était de 39 %.

La proportion de tout-petits qui utilisent des écrans quotidiennement pour écouter des histoires, des chansons ou des comptines a aussi progressé entre l'âge d'un an et demi (27 %) et deux ans et demi (35 %).

L'utilisation des écrans durant les repas et avant le coucher en progression

À l'âge de deux ans et demi, environ 9 % des tout-petits regardent quotidiennement des émissions de télévision, des vidéos ou des films durant les repas et un peu moins d'un tout-petit sur cinq (17 %) le fait quotidiennement avant d'aller au lit. Cette utilisation était moins répandue un an plus tôt, à l'âge d'un an et demi (durant les repas : 6 %; avant d'aller au lit : 9 %).

Au sujet de l'étude

L'étude Grandir au Québec a été mise en place pour répondre aux besoins de connaissances concernant le développement des enfants nés au Québec. Cette 2e édition de l'Étude longitudinale du développement des enfants du Québec est réalisée par l'Institut de la statistique du Québec avec la collaboration de différents partenaires. L'étude est financée par la Fondation Lucie et André Chagnon, le ministère de la Famille, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le Conseil de gestion de l'assurance parentale et l'Institut de la statistique du Québec.

Les enfants visés par l'étude sont nés en 2020-2021 de mères résidant au Québec. L'échantillon initial compte 4 703 enfants et fera l'objet d'une collecte annuelle de l'âge de 5 mois à environ 8 ans. Par la suite, les collectes devraient avoir lieu tous les deux ans, ainsi qu'à certains moments clés. La troisième collecte de données de l'étude s'est déroulée de mai 2023 à mars 2024 alors que les enfants étaient âgés d'environ 29 mois.

