Hausse du prix de l'essence - Québec solidaire propose une aide ciblée sans compromettre la transition écologique

QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Alors que le conflit en Iran fait bondir le prix du carburant à près de 2$ pour un litre d'essence ordinaire, la porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal s'engage à redonner une partie des revenus de la tarification carbone afin de soulager les ménages frappés le plus durement par la hausse. La cheffe parlementaire appelle à adopter des mesures responsables et durables, en évitant les solutions simplistes en contradiction avec la transition écologique et qui risquent d'aggraver la situation à moyen terme.

« La hausse du prix de l'essence fait mal. Du jour au lendemain, c'est beaucoup d'argent de moins dans les poches des familles. Mais tout le monde n'est pas touché de la même façon: une augmentation de 30 ou 40 cents le litre n'a pas le même impact pour une mère monoparentale qui conduit une minivan que pour un PDG en voiture de luxe. Il faut une aide ciblée pour celles et ceux qui en ont réellement besoin, pas des mesures mur-à-mur », a déclaré Mme Ghazal, dénonçant au passage les formations politiques comme le Parti conservateur du Québec et le Parti québécois, qui promettent des mesures simplistes.

Québec solidaire propose de redistribuer 20 % des revenus issus de la tarification du carbone liée à la vente de carburants, soit près de 150 millions de dollars en 2026, afin d'offrir une ristourne annuelle variant entre 100 $ et 475 $ aux ménages les plus vulnérables. Cette mesure bénéficierait à un nombre ciblé de ménages, selon les paramètres établis avec des experts.

La porte-parole de Québec solidaire souhaite ainsi miser sur une solution qui offre du soutien aux ménages qui en ont grandement besoin en maintenant les efforts environnementaux du Québec, sans tomber dans le piège des baisses de taxe mur-à-mur, qui ne feront qu'enrichir les pétrolières qui monteront leurs prix.

« La seule manière de cesser d'être pris en otage par les compagnies pétrolières et les aléas du prix de l'essence, c'est de sortir de notre dépendance au pétrole. Nous devons offrir un répit aux familles qui sont prises à la gorge par la hausse du prix de l'essence. Mais nous devons aussi conserver nos mécanismes comme la tarification carbone pour financer l'électrification de nos transports et le développement d'alternatives à la voiture. Il faut s'attaquer aux enjeux de la fin du mois et à ceux du siècle », a conclu Mme Ghazal.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]