« La tendance nationale des mises en chantier d'habitations a augmenté en juin, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. Cela s'explique par la hausse des mises en chantier de logements collectifs à Toronto et à Montréal, à la suite des baisses enregistrées dans ces centres métropolitains au cours des derniers mois en raison des mesures liées à la COVID-19. Les mises en chantier d'habitations ont continué de diminuer dans la plupart des autres centres urbains en juin, y compris à Vancouver. Nous nous attendons à ce que les mises en chantier à l'échelle nationale suivent une tendance à la baisse à court terme en raison des répercussions négatives de la COVID-19 sur les indicateurs de l'économie et du logement. »

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées (DDA), car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est passé de 195 453 en mai à 211 681 en juin, soit une augmentation de 8,3 %. Dans les centres urbains, ce nombre a augmenté de 8,7 % pour atteindre 196 675 en juin. Toujours en milieu urbain, il a progressé de 13 % dans le segment des logements collectifs et diminué de 4,5 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 154 602 et à 42 073 en juin.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 15 006.

Des données provisoires sur les mises en chantier d'habitations, en français ou en anglais, sont également diffusées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs.

Comme de nombreux autres organismes gouvernementaux, entreprises et particuliers, nous surveillons de près l'évolution de la situation concernant la COVID-19. La diffusion mensuelle de nos données provisoires sur les mises en chantier d'habitations se poursuivra comme prévu. La SCHL rapportera toute incidence sur sa capacité de recueillir des données sur le logement.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Données provisoires sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







juin

2019 juin

2020 % juin

2019 juin

2020 % juin

2019 juin

2020 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

63 36 -43 26 12 -54 89 48 -46 Î.-P.-É.

35 28 -20 93 134 44 128 162 27 N.-É.

172 140 -19 488 93 -81 660 233 -65 N.-B.

92 84 -9 370 160 -57 462 244 -47 Atlantique

362 288 -20 977 399 -59 1,339 687 -49 Qc

774 797 3 4,500 5,086 13 5,274 5,883 12 Ont.

2,058 1,945 -5 4,063 5,097 25 6,121 7,042 15 Man.

194 156 -20 579 445 -23 773 601 -22 Sask.

117 83 -29 124 126 2 241 209 -13 Alb.

949 669 -30 1,741 629 -64 2,690 1,298 -52 Prairies

1,260 908 -28 2,444 1,200 -51 3,704 2,108 -43 C.-B.

778 639 -18 4,332 2,476 -43 5,110 3,115 -39 Canada(10 000+) 5,232 4,577 -13 16,316 14,258 -13 21,548 18,835 -13 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 38 27 -29 32 25 -22 70 52 -26 Barrie

26 50 92 0 206 ## 26 256 ## Belleville

53 28 -47 28 10 -64 81 38 -53 Brantford

4 29 ## 5 12 140 9 41 356 Calgary

310 218 -30 801 207 -74 1,111 425 -62 Edmonton

467 347 -26 838 289 -66 1,305 636 -51 Grand Sudbury 13 17 31 12 4 -67 25 21 -16 Guelph

51 16 -69 13 12 -8 64 28 -56 Halifax

108 95 -12 460 57 -88 568 152 -73 Hamilton

58 33 -43 97 198 104 155 231 49 Kelowna

65 19 -71 183 219 20 248 238 -4 Kingston

53 28 -47 0 48 ## 53 76 43 Kitchener-Cambridge-Waterloo 84 64 -24 243 556 129 327 620 90 Lethbridge

32 17 -47 30 70 133 62 87 40 London

131 134 2 311 101 -68 442 235 -47 Moncton

26 30 15 209 94 -55 235 124 -47 Montréal

273 266 -3 3,159 3,094 -2 3,432 3,360 -2 Oshawa

192 56 -71 78 101 29 270 157 -42 Ottawa-Gatineau 297 297 - 648 665 3 945 962 2 Gatineau

34 21 -38 81 276 241 115 297 158 Ottawa

263 276 5 567 389 -31 830 665 -20 Peterborough

17 15 -12 7 0 -100 24 15 -38 Québec

103 102 -1 901 878 -3 1,004 980 -2 Regina

26 12 -54 44 13 -70 70 25 -64 Saguenay

29 32 10 30 23 -23 59 55 -7 St. Catharines-Niagara 122 155 27 58 249 329 180 404 124 Saint John

20 16 -20 72 29 -60 92 45 -51 St. John's

49 28 -43 25 9 -64 74 37 -50 Saskatoon

81 63 -22 76 112 47 157 175 11 Sherbrooke

79 70 -11 36 312 ## 115 382 232 Thunder Bay

21 17 -19 4 22 450 25 39 56 Toronto

555 652 17 2,460 2,818 15 3,015 3,470 15 Trois-Rivières 39 27 -31 6 68 ## 45 95 111 Vancouver

331 322 -3 3,158 1,683 -47 3,489 2,005 -43 Victoria

70 76 9 149 134 -10 219 210 -4 Windsor

74 80 8 18 101 461 92 181 97 Winnipeg

166 127 -23 555 419 -25 721 546 -24 Toutes les régions 4,063 3,565 -12 14,746 12,838 -13 18,809 16,403 -13 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







mai

2020 juin

2020 % mai

2020 juin

2020 % mai

2020 juin

2020 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

172 250 45 0 116 ## 172 366 113 Î.-P.-É.

161 214 33 864 1,608 86 1,025 1,822 78 N.-É.

1,399 1,174 -16 1,847 1,144 -38 3,246 2,318 -29 N.-B.

648 567 -13 2,552 1,718 -33 3,200 2,285 -29 Qc

8,792 6,570 -25 48,801 47,433 -3 57,593 54,003 -6 Ont.

17,044 17,448 2 38,518 58,893 53 55,562 76,341 37 Man.

1,507 1,671 11 2,172 5,340 146 3,679 7,011 91 Sask.

900 783 -13 936 1,512 62 1,836 2,295 25 Alb.

7,197 7,003 -3 11,263 7,162 -36 18,460 14,165 -23 C.-B.

6,215 6,393 3 29,883 29,676 -1 36,098 36,069 0 Canada (10 000+) 44,035 42,073 -4 136,836 154,602 13 180,871 196,675 9 Canada (toutes les régions) 53,737 51,635 -4 141,716 160,045 13 195,453 211,681 8 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 330 290 -12 168 300 79 498 590 18 Barrie

886 432 -51 120 2,472 ## 1,006 2,904 189 Belleville

150 267 78 144 120 -17 294 387 32 Brantford

349 391 12 384 144 -63 733 535 -27 Calgary

2,825 2,361 -16 5,508 2,484 -55 8,333 4,845 -42 Edmonton

2,856 3,433 20 4,740 3,468 -27 7,596 6,901 -9 Grand Sudbury 24 131 446 24 48 100 48 179 273 Guelph

254 97 -62 0 144 ## 254 241 -5 Halifax

1,051 748 -29 1,644 684 -58 2,695 1,432 -47 Hamilton

526 335 -36 684 2,376 247 1,210 2,711 124 Kelowna

422 230 -45 1,356 2,628 94 1,778 2,858 61 Kingston

123 204 66 2,400 576 -76 2,523 780 -69 Kitchener-Cambridge-Waterloo 637 668 5 948 6,672 ## 1,585 7,340 363 Lethbridge

137 178 30 72 840 ## 209 1,018 387 London

477 1,370 187 1,128 1,212 7 1,605 2,582 61 Moncton

203 200 -1 1,836 1,128 -39 2,039 1,328 -35 Montréal

3,371 2,287 -32 29,504 37,014 25 32,875 39,301 20 Oshawa

789 415 -47 1,140 1,212 6 1,929 1,627 -16 Ottawa-Gatineau 3,595 2,872 -20 8,232 7,980 -3 11,827 10,852 -8 Gatineau

537 331 -38 3,300 3,312 0 3,837 3,643 -5 Ottawa

3,058 2,541 -17 4,932 4,668 -5 7,990 7,209 -10 Peterborough 196 119 -39 156 0 -100 352 119 -66 Québec

1,440 795 -45 10,104 10,536 4 11,544 11,331 -2 Regina

175 120 -31 372 156 -58 547 276 -50 Saguenay

184 204 11 480 276 -43 664 480 -28 St. Catharines-Niagara 918 1,458 59 348 2,988 ## 1,266 4,446 251 Saint John

163 118 -28 24 348 ## 187 466 149 St. John's

130 193 48 0 108 ## 130 301 132 Saskatoon

651 553 -15 552 1,344 143 1,203 1,897 58 Sherbrooke 447 370 -17 1,368 3,744 174 1,815 4,114 127 Thunder Bay 43 91 112 288 264 -8 331 355 7 Toronto

5,424 5,887 9 24,336 33,816 39 29,760 39,703 33 Trois-Rivières 225 174 -23 1,452 816 -44 1,677 990 -41 Vancouver

2,681 3,381 26 22,236 20,196 -9 24,917 23,577 -5 Victoria

600 734 22 2,460 1,608 -35 3,060 2,342 -23 Windsor

555 648 17 288 1,212 321 843 1,860 121 Winnipeg

1,156 1,338 16 1,656 5,028 204 2,812 6,366 126 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: sur ce communiqué : Audrey-Anne Coulombe, Relations avec les médias, SCHL, 613-748-2573, [email protected]

