« La tendance nationale des mises en chantier d'habitations a augmenté en juillet, pour un deuxième mois d'affilée, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. L'augmentation des mises en chantier de logements collectifs dans les grands centres urbains, dont Toronto, Vancouver et les centres producteurs de pétrole des Prairies, a été le moteur de cette hausse à l'échelle nationale. Après avoir diminué au cours des mois précédents en raison des mesures imposées pour contrer la pandémie de COVID-19, l'activité accrue en juin et en juillet a permis de maintenir la tendance des mises en chantier d'habitations au niveau de la moyenne à long terme. Nous nous attendons à ce que les mises en chantier suivent une tendance à la baisse à court terme au Canada en raison des répercussions négatives de la crise de la COVID-19 sur les indicateurs de l'économie et du logement. »

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées (DDA), car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est passé de 212 095 en juin à 245 604 en juillet, ce qui représente une augmentation de 15,8 %. Dans les centres urbains, ce nombre a augmenté de 17,4 % en juillet pour atteindre 231 995. Toujours en milieu urbain, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier a augmenté de 18,8 % dans le segment des logements collectifs et de 12,3 % dans celui des maisons individuelles pour s'établir respectivement à 184 431 et à 47 564 en juillet.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 13 609.

Des données provisoires sur les mises en chantier d'habitations, en français ou en anglais, sont également diffusées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs.

Comme de nombreux autres organismes gouvernementaux, entreprises et particuliers, nous surveillons de près l'évolution de la situation concernant la COVID-19. La diffusion mensuelle de nos données provisoires sur les mises en chantier d'habitations se poursuivra comme prévu. La SCHL rapportera toute incidence sur sa capacité de recueillir des données sur le logement.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Données provisoires sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







juillet

2019 juillet

2020 % juillet

2019 juillet

2020 % juillet

2019 juillet

2020 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

40 56 40 14 13 -7 54 69 28 Î.-P.-É.

27 27 - 124 14 -89 151 41 -73 N.-É.

141 152 8 176 492 180 317 644 103 N.-B.

105 86 -18 164 528 222 269 614 128 Atlantique

313 321 3 478 1,047 119 791 1,368 73 Qc

615 753 22 3,232 3,974 23 3,847 4,727 23 Ont.

1,892 2,132 13 4,254 5,258 24 6,146 7,390 20 Man.

202 184 -9 324 363 12 526 547 4 Sask.

76 127 67 39 570 ## 115 697 ## Alb.

828 690 -17 1,643 1,273 -23 2,471 1,963 -21 Prairies

1,106 1,001 -9 2,006 2,206 10 3,112 3,207 3 C.-B.

682 642 -6 3,495 2,777 -21 4,177 3,419 -18 Canada(10 000+) 4,608 4,849 5 13,465 15,262 13 18,073 20,111 11 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 28 23 -18 218 16 -93 246 39 -84 Barrie

43 32 -26 32 16 -50 75 48 -36 Belleville

49 56 14 8 8 - 57 64 12 Brantford

74 54 -27 14 43 207 88 97 10 Calgary

283 241 -15 408 496 22 691 737 7 Edmonton

373 333 -11 988 607 -39 1,361 940 -31 Grand Sudbury 26 17 -35 18 12 -33 44 29 -34 Guelph

25 19 -24 53 0 -100 78 19 -76 Halifax

81 101 25 148 473 220 229 574 151 Hamilton

39 34 -13 85 547 ## 124 581 369 Kelowna

48 34 -29 74 256 246 122 290 138 Kingston

28 26 -7 61 82 34 89 108 21 Kitchener-Cambridge-Waterloo 68 93 37 347 79 -77 415 172 -59 Lethbridge

36 23 -36 107 78 -27 143 101 -29 London

151 222 47 124 109 -12 275 331 20 Moncton

31 26 -16 89 370 316 120 396 230 Montréal

247 259 5 1,867 2,776 49 2,114 3,035 44 Oshawa

99 56 -43 42 86 105 141 142 1 Ottawa-Gatineau 320 386 21 579 592 2 899 978 9 Gatineau

44 63 43 256 175 -32 300 238 -21 Ottawa

276 323 17 323 417 29 599 740 24 Peterborough

17 26 53 95 2 -98 112 28 -75 Québec

70 96 37 679 476 -30 749 572 -24 Regina

19 22 16 5 56 ## 24 78 225 Saguenay

15 38 153 10 46 360 25 84 236 St. Catharines-Niagara 72 122 69 53 155 192 125 277 122 Saint John

26 19 -27 0 78 ## 26 97 273 St. John's

25 44 76 6 10 67 31 54 74 Saskatoon

51 95 86 16 498 ## 67 593 ## Sherbrooke

26 39 50 55 62 13 81 101 25 Thunder Bay

9 13 44 9 6 -33 18 19 6 Toronto

456 652 43 2,315 3,469 50 2,771 4,121 49 Trois-Rivières 18 21 17 32 56 75 50 77 54 Vancouver

345 315 -9 2,353 1,764 -25 2,698 2,079 -23 Victoria

46 80 74 261 283 8 307 363 18 Windsor

86 41 -52 335 45 -87 421 86 -80 Winnipeg

169 141 -17 246 341 39 415 482 16 Toutes les régions 3,499 3,799 9 11,732 13,993 19 15,231 17,792 17 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016.





























Source : Centre d'analyse de marché, SCHL

































## non calculable / valeurs extrêmes





















Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







juin

2020 juillet

2020 % juin

2020 juillet

2020 % juin

2020 juillet

2020 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

260 486 87 115 147 28 375 633 69 Î.-P.-É.

216 218 1 1,608 168 -90 1,824 386 -79 N.-É.

1,180 1,441 22 1,043 5,876 463 2,223 7,317 229 N.-B.

587 530 -10 1,736 6,117 252 2,323 6,647 186 Qc

6,630 7,301 10 48,068 50,763 6 54,698 58,064 6 Ont.

17,500 21,252 21 59,013 61,745 5 76,513 82,997 8 Man.

1,690 1,834 9 5,340 4,356 -18 7,030 6,190 -12 Sask.

800 1,012 27 1,512 6,840 352 2,312 7,852 240 Alb.

7,068 6,832 -3 7,154 15,099 111 14,222 21,931 54 C.-B.

6,418 6,658 4 29,636 33,320 12 36,054 39,978 11 Canada (10 000+) 42,349 47,564 12 155,225 184,431 19 197,574 231,995 17 Canada (toutes les régions) 51,634 57,429 11 160,462 188,176 17 212,095 245,604 16 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 286 287 0 300 192 -36 586 479 -18 Barrie

411 199 -52 2,472 192 -92 2,883 391 -86 Belleville

268 514 92 120 96 -20 388 610 57 Brantford

425 419 -1 144 516 258 569 935 64 Calgary

2,328 2,841 22 2,484 5,952 140 4,812 8,793 83 Edmonton

3,471 3,432 -1 3,468 7,284 110 6,939 10,716 54 Grand Sudbury 126 99 -21 48 144 200 174 243 40 Guelph

94 237 152 144 0 -100 238 237 0 Halifax

744 1,019 37 684 5,676 ## 1,428 6,695 369 Hamilton

329 336 2 2,376 6,564 176 2,705 6,900 155 Kelowna

226 385 70 2,628 3,072 17 2,854 3,457 21 Kingston

202 230 14 576 984 71 778 1,214 56 Kitchener-Cambridge-Waterloo 709 1,266 79 6,672 948 -86 7,381 2,214 -70 Lethbridge

186 192 3 840 936 11 1,026 1,128 10 London

1,429 1,918 34 1,212 1,308 8 2,641 3,226 22 Moncton

194 158 -19 1,128 4,440 294 1,322 4,598 248 Montréal

2,310 2,554 11 37,122 33,194 -11 39,432 35,748 -9 Oshawa

412 539 31 1,212 1,032 -15 1,624 1,571 -3 Ottawa-Gatineau 2,882 3,510 22 7,980 7,104 -11 10,862 10,614 -2 Gatineau

338 558 65 3,312 2,100 -37 3,650 2,658 -27 Ottawa

2,544 2,952 16 4,668 5,004 7 7,212 7,956 10 Peterborough 120 179 49 0 24 ## 120 203 69 Québec

805 1,016 26 10,536 5,712 -46 11,341 6,728 -41 Regina

116 236 103 156 672 331 272 908 234 Saguenay

212 302 42 276 552 100 488 854 75 St. Catharines-Niagara 1,440 1,201 -17 2,988 1,860 -38 4,428 3,061 -31 Saint John

122 144 18 348 936 169 470 1,080 130 St. John's

199 399 101 108 120 11 307 519 69 Saskatoon

582 800 37 1,344 5,976 345 1,926 6,776 252 Sherbrooke 382 578 51 3,744 744 -80 4,126 1,322 -68 Thunder Bay 89 83 -7 264 72 -73 353 155 -56 Toronto

5,970 6,838 15 33,816 41,628 23 39,786 48,466 22 Trois-Rivières 179 232 30 816 672 -18 995 904 -9 Vancouver

3,355 3,227 -4 20,196 21,168 5 23,551 24,395 4 Victoria

748 765 2 1,608 3,396 111 2,356 4,161 77 Windsor

616 421 -32 1,212 540 -55 1,828 961 -47 Winnipeg

1,344 1,436 7 5,028 4,092 -19 6,372 5,528 -13 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016.





























Source : Centre d'analyse de marché, SCHL









































## non calculable / valeurs extrêmes



















SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Audrey-Anne Coulombe, Relations avec les médias, SCHL, 613-748-2573, [email protected]

