Hausse des cas de virus respiratoire - Les patients invités à se rendre en pharmacie communautaire pour être vaccinés

MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Devant la montée inquiétante des cas de virus respiratoires et face au débordement record qui prévaut dans les urgences des hôpitaux du Québec, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) ajoute sa voix à celle des instances publiques pour inviter les Québécois à se faire vacciner. Qu'il s'agisse des vaccins contre la COVID-19, l'influenza ou encore le virus respiratoire syncytial, les pharmaciens communautaires sont en mesure de vacciner les patients et ainsi de contribuer à les protéger, tout en dégageant un système de santé fortement sous pression.

Vaccination gratuite en pharmacie

« Depuis le début de la campagne automnale de vaccination, c'est plus d'un million de doses de vaccins contre l'influenza et la COVID-19 qui ont été administrées en pharmacie! Pourtant, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, environ 50 % des personnes âgées de 70 ans et plus n'ont toujours pas pris un rendez-vous ou n'ont pas reçu de nouveau vaccin contre la COVID-19 ou l'influenza[1]: une situation préoccupante pour laquelle les pharmaciens communautaires peuvent agir », a indiqué M. Benoit Morin, président de l'AQPP. « Les vaccins contre la COVID-19 et l'influenza sont gratuits pour toute la population et les patients peuvent simplement prendre rendez-vous sur le portail Clic Santé ou sur le site Internet de leur propre pharmacie. »

D'autres vaccins sont également offerts en pharmacie, comme celui contre le pneumocoque, disponible pour les 65 ans et plus (voir les autres critères d'admissibilité à la gratuité[2]) et contre le virus respiratoire syncytial (VRS), qui s'adresse aux 60 ans et plus, mais qui n'est pas couvert.

Quoi faire si l'on est atteint d'un virus respiratoire

Les personnes qui obtiennent un résultat positif à un test de dépistage aux virus de la COVID-19 ou de l'Influenza et qui présentent un risque de complication peuvent communiquer par téléphone avec leur pharmacien afin de recevoir, si elles répondent aux critères d'admissibilité[4], un traitement antiviral de type PaxlovidTM ou TamifluTM.

Les autres services de santé offerts en pharmacie

Il est nécessaire de rappeler qu'il est également possible de consulter son pharmacien dans plusieurs situations. Ainsi, on peut se présenter en pharmacie pour :

Obtenir une ordonnance pour plusieurs conditions mineures, notamment pour l'infection urinaire, le zona, la conjonctivite allergique, l'acné, certains champignons, les hémorroïdes, les brûlements d'estomac, la maladie de Lyme, les traitements préventifs contre le VIH, ainsi que relativement à la santé de la femme, la périnatalité, la santé sexuelle, la santé voyage, etc. (sous réserve de certains critères)

Discuter avec le pharmacien de moyens pour limiter les effets secondaires d'une thérapie médicamenteuse et maximiser l'atteinte des cibles thérapeutiques (faire adapter ou substituer une ordonnance).

Faire prolonger certaines ordonnances.

Recevoir de la naloxone et se faire enseigner son utilisation.

Obtenir un dépistage de certaines maladies par le biais d'un prélèvement dans la gorge.

Bénéficier d'une prise en charge à la pharmacie pour le suivi d'une maladie chronique telle que la MPOC, la dyslipidémie, le diabète, l'hypothyroïdie, la douleur chronique et l'hypertension artérielle.

Développer de bons réflexes pour un service rapide et efficient

Le pharmacien peut faire beaucoup pour ses patients. Afin d'assurer la fluidité du service, il est important de développer de bons réflexes :

Faire les démarches d'avance pour tout ce qui est prévisible et prendre rendez-vous lorsque possible (ex. vaccination, santé-voyage, etc.).

Ne pas attendre à la dernière minute pour remettre son ordonnance au pharmacien et convenir d'un moment pour repasser chercher ses médicaments. Il ne faut pas oublier qu'avant de remettre les médicaments à ses patients, le pharmacien s'assure de la sécurité et de l'efficacité du traitement en analysant leur dossier et en procédant à des vérifications rigoureuses.

Renouveler les médicaments en ligne (ou par téléphone) 48 heures à l'avance.

Si la situation le permet, il est préférable de se présenter en semaine, pendant la journée.

Pour plus de sécurité, il est important de consulter toujours le même pharmacien, qui tient à jour votre dossier.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2 041 pharmaciens propriétaires des 1 903 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

Suivez-nous sur Facebook et sur Twitter.

SOURCE Association québécoise des pharmaciens propriétaires

Renseignements: Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Ligne médias : 438 887-0519, [email protected]