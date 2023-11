Hausse de taxes foncières : Cauchemar pour les propriétaires de logements

MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) prend connaissance des annonces de la ville de Montréal et de Laval avec des hausses de taxes de plus de 4%. Pour Montréal, il est question de 4.9% en moyenne, et 4.8% pour Laval.

Malheureusement, contrairement à la croyance, les propriétaires de maisons ou d'immeubles ne sont pas les seuls touchés par ces hausses, des plus importantes depuis de nombreuses années. En effet, la méthode de calcul de fixation de loyer du Tribunal administratif du logement actuel (actuel, mais désuète) transfère cette augmentation directement aux locataires.

Pour les calculs d'augmentation 2024, on se désole du fait que la grille de calcul soumise par le Tribunal administratif du logement (TAL) sera toujours la même. Une méthode de calcul vieille de plus de 40 ans.

Le propriétaire doit faire le calcul réel et ce calcul comprend la différence entre le montant des taxes de l'année précédente et celle de l'année en cours.

Ce qui signifie qu'en 2024, il faut prendre le montant des taxes municipales 2024 - les taxes municipales 2023.

"La méthode de calcul transfère toute augmentation de taxes ou d'assurance à 100% aux locataires. Une responsabilité qui est imposée aux propriétaires qui se font pointer du doigt lorsqu'ils envoient leurs augmentations de loyer." selon Martin Messier, président de l'APQ.

La hausse serait de 254$ pour un plex moyen, mais 254$ répartis sur 2 logements c'est important comme augmentation à envoyer aux locataires et ça ne comprend pas les autres dépenses et dépenses majeures.

"Il est important d'attendre de recevoir votre compte de taxes avant de calculer vos augmentations 2024 car une grande partie de l'augmentation à envoyer sera due à cette hausse de 4.9%." de conclure l'APQ

Également, l'APQ tiendra encore une fois sa clinique de fixation de loyer APQ le 20 janvier 2024 et aidera les propriétaires à faire leurs calculs d'augmentation.

Fondée en 1984, l'Association de propriétaires du Québec (APQ) est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements locatifs. Elle dessert les propriétaires de toutes les régions du Québec depuis plus de 35 ans. En plus d'offrir, autant aux propriétaires de duplex ou triplex qu'à des gestionnaires immobiliers, un service d'évaluation sur les locataires unique au Québec.

SOURCE Association des Propriétaires du Québec (APQ)

Renseignements: Estelle Fabre 514-382-9670 poste 213, cell 514-583-2542, www.apq.org