Hausse de problèmes des santé mentale… mais sous-utilisation des ressources

« Nous avons tous un rôle à jouer pour soutenir le bien-être et la santé mentale des Canadiens. Comme employeur, nous devons créer un milieu de travail ouvert pour les employés et nous assurer qu'ils se sentent appuyés quand ils vivent un problème, dit Jacques Goulet, président de Sun Life Canada. Ensemble, nous pouvons faire tomber les barrières et ouvrir la porte à une meilleure communication quand quelqu'un souffre d'un problème de santé mentale. L'aide existe. Personne ne devrait affronter seul un tel défi.»

D'ici 2020, les personnes de la génération Y formeront environ la moitié de la main-d'œuvre2. Or, deux millénariaux sur trois ont affirmé avoir déjà connu un problème de santé mentale. La bonne nouvelle, c'est que 76 % d'entre eux en ont parlé à leurs proches.

Quand il s'agit de trouver de l'aide en santé mentale, cependant, les Y sont les moins enclins à consulter un professionnel de la santé (39 %). Et 61 % d'entre eux n'ont pas utilisé les services en santé mentale offerts à leur travail. Outre les programmes d'aide offerts par l'employeur, il existe des programmes de thérapie gratuite ou en ligne financés par l'État, mais 76 % des Y les boudent.

Où trouver de l'aide

« Que ce soit pour parler à quelqu'un ou pour s'y retrouver dans le système de santé, de l'aide existe pour obtenir les soins dont on a besoin - et les obtenir vite, déclare Dave Jones, vice-président principal, Garanties collectives à Sun Life Canada. Faire le premier pas n'est jamais facile, mais vu la hausse des problèmes de santé mentale, il est crucial que les Canadiens maximisent l'utilisation des outils offerts à leur travail. Souvent, les employés ne connaissent pas l'étendue des ressources mises à leur disposition, que ce soit pour maintenir leur santé mentale au quotidien ou les aider à traverser une période difficile. »

Programme d'avantages sociaux offerts au travail, ressources gouvernementales, applis novatrices : les Canadiens peuvent profiter d'une variété d'outils conçus pour les aider.

Programmes d'avantages sociaux au travail et d'aide aux employés : Bien des employeurs offrent un solide programme d'avantages sociaux qui visent une bonne santé mentale, physique et financière. Vérifiez auprès de votre employeur.

Bien des employeurs offrent un solide programme d'avantages sociaux qui visent une bonne santé mentale, physique et financière. Vérifiez auprès de votre employeur. Lumino Santé : Le nouveau réseau de santé en ligne de la Sun Life vous aide à trouver des fournisseurs de soins de santé reconnus à proximité et vous fait découvrir des innovations santé. Explorez les nouveaux produits, services, articles et applis traitant de santé mentale qui vous aideront, vous et votre famille, à atteindre un mode de vie sain.

: Le nouveau réseau de santé en ligne de la Sun Life vous aide à trouver des fournisseurs de soins de santé reconnus à proximité et vous fait découvrir des innovations santé. Explorez les nouveaux produits, services, articles et applis traitant de santé mentale qui vous aideront, vous et votre famille, à atteindre un mode de vie sain. Ressources gouvernementales : Vous pouvez aussi obtenir de l'aide dans un bureau local de l'Association canadienne pour la santé mentale, une ligne d'assistance en cas de crise ou en communiquant avec un médecin généraliste de votre région.

___________________________________

1 Baromètre Sun Life, 2017.

2 PwC, Millennials at work, Reshaping the workplace, novembre 2011.

Si vous ou quelqu'un de votre entourage êtes aux prises avec un problème urgent de santé mentale, n'hésitez pas à appeler le 9-1-1 pour une assistance immédiate.



À propos du sondage

Le Baromètre Sun Life 2019 s'appuie sur les résultats d'un sondage mené par Ipsos entre le 28 mars et le 3 avril 2019. Un échantillon de 2 901 Canadiens âgés de 20 à 80 ans tiré du panel en ligne «Je-dis» d'Ipsos a été utilisé. Il comprenait un sous-échantillon de 2 151 travailleurs canadiens âgés de 20 à 64 ans. Les données recueillies auprès des Canadiens ont été pondérées pour que l'échantillon soit représentatif de la répartition de la population canadienne réelle selon la région, l'âge et le sexe.

La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats du sondage sont exacts à ± 2,1 % (niveau de confiance de 95 %), par rapport à ce qu'ils auraient été si l'ensemble des Canadiens adultes avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité pour le sous-échantillon des travailleurs canadiens est de ± 2,4 %. D'autres sources d'erreur peuvent affecter les résultats des enquêtes par sondage, notamment les changements de méthodologie, les erreurs de couverture et les erreurs de mesure.

Suivez la Sun Life

Facebook

LinkedIn

Twitter

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2019, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 025 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Conseillère principale, Relations publiques

Tél. : 514-904-9739

mylene.belanger@sunlife.com

SOURCE Financière Sun Life inc.

Related Links

http://www.sunlife.com