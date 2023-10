OTTAWA, ON, le 18 oct. 2023 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations était à la hausse en septembre. Elle s'est chiffrée à 254 006, en hausse de 3,9 % par rapport à celle de 244 511 enregistrée en août, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Mises en chantier d’habitations (toutes les régions (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)) Bob Dugan, Économiste en chef de la SCHL (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Dans l'ensemble des régions du pays, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 8 % en septembre (270 466) par rapport à août (250 383).

Dans les centres urbains (10 000 habitants et plus), le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 9 % en septembre, pour se chiffrer à 250 766. Il s'est accru de 10 % dans le segment des logements collectifs et de 3 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 207 689 et à 43 077.

Le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 98 % à Montréal et de 20 % à Toronto en septembre. À Vancouver, il a diminué de 17 %, l'activité ayant baissé tant pour les maisons individuelles (-12 %) que de pour les logements collectifs (-18 %).

Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier a été estimé à 19 700.

Citation :

« Le nombre désaisonnalisé et annualisé ainsi que la tendance des mises en chantier d'habitations étaient plus élevés en septembre. Malgré la hausse des taux d'intérêt, les mises en chantier de logements collectifs ont persisté et se sont maintenues à des niveaux semblables à ceux de 2022. Ces facteurs ont contribué à contrebalancer la baisse des mises en chantier de maisons individuelles dans toutes les provinces. En fait, septembre a été le deuxième mois en importance cette année pour ce qui est des mises en chantier d'immeubles collectifs. Il semble que la hausse actuelle des taux d'intérêt n'ait pas encore eu l'incidence négative attendue sur la construction de logements collectifs jusqu'à présent en 2023, » a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.

À noter :

Toronto et Vancouver affichent de bons résultats cette année par comparaison à l'an dernier. Depuis le début de l'année 2023, les mises en chantier d'habitations y ont augmenté de 22 % et de 37 %, respectivement, par rapport à la même période en 2022.

et affichent de bons résultats cette année par comparaison à l'an dernier. Depuis le début de l'année 2023, les mises en chantier d'habitations y ont augmenté de 22 % et de 37 %, respectivement, par rapport à la même période en 2022. À l'échelle nationale, les mises en chantier d'habitations en septembre ont diminué de 8 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants et plus, surtout en raison d'une forte baisse des mises en chantier de maisons individuelles.

Les mises en chantier mensuelles et d'autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier d'octobre le 16 novembre à 8 h 15 (HE).

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Renseignements supplémentaires :

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







Septembre 2022 Septembre 2023 % Septembre 2022 Septembre 2023 % Septembre 2022 Septembre 2023 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

46 61 33 8 27 238 54 88 63 Î.-P.-É.

1 8 ## 0 10 ## 1 18 ## N.-É.

281 191 -32 104 537 416 385 728 89 N.-B.

133 91 -32 310 429 38 443 520 17 Atlantique

461 351 -24 422 1 003 138 883 1 354 53 Qc

537 440 -18 3 156 3 947 25 3 693 4 387 19 Ont.

2 068 1 294 -37 9 168 7 266 -21 11 236 8 560 -24 Man.

227 137 -40 138 222 61 365 359 -2 Sask.

104 142 37 119 114 -4 223 256 15 Alb.

1 461 1 185 -19 1 962 2 923 49 3 423 4 108 20 Prairies

1 792 1 464 -18 2 219 3 259 47 4 011 4 723 18 C.-B.

747 522 -30 3 527 2 638 -25 4 274 3 160 -26 Canada (10 000+) 5,605 4 071 -27 18 492 18 113 -2 24 097 22 184 -8 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 43 24 -44 125 12 -90 168 36 -79 Barrie

152 40 -74 395 123 -69 547 163 -70 Belleville - Quinte West 27 16 -41 17 0 -100 44 16 -64 Brantford

51 6 -88 46 27 -41 97 33 -66 Calgary

590 554 -6 1 089 2 180 100 1 679 2 734 63 Chilliwack

24 27 13 220 10 -95 244 37 -85 Drummondville 30 8 -73 58 42 -28 88 50 -43 Edmonton

678 464 -32 782 620 -21 1 460 1 084 -26 Fredericton

48 28 -42 77 283 268 125 311 149 Greater/Grand Sudbury 10 0 -100 18 5 -72 28 5 -82 Guelph

6 8 33 123 116 -6 129 124 -4 Halifax

80 78 -3 22 508 ## 102 586 475 Hamilton

100 36 -64 89 167 88 189 203 7 Kamloops

10 47 370 5 78 ## 15 125 ## Kelowna

44 17 -61 208 151 -27 252 168 -33 Kingston

61 38 -38 22 44 100 83 82 -1 Kitchener-Cambridge-Waterloo 86 38 -56 213 498 134 299 536 79 Lethbridge

19 24 26 3 8 167 22 32 45 London

61 52 -15 245 127 -48 306 179 -42 Moncton

35 24 -31 214 135 -37 249 159 -36 Montréal

152 99 -35 1 962 2 583 32 2 114 2 682 27 Nanaimo

21 11 -48 132 6 -95 153 17 -89 Oshawa

87 86 -1 221 10 -95 308 96 -69 Ottawa-Gatineau 287 193 -33 1 728 1 306 -24 2 015 1 499 -26 Gatineau

33 48 45 124 219 77 157 267 70 Ottawa

254 145 -43 1 604 1 087 -32 1 858 1 232 -34 Peterborough

50 11 -78 6 0 -100 56 11 -80 Québec

55 68 24 414 568 37 469 636 36 Red Deer

10 13 30 1 10 ## 11 23 109 Regina

21 32 52 59 34 -42 80 66 -18 Saguenay

18 18 - 24 15 -38 42 33 -21 St. Catharines-Niagara 95 73 -23 697 308 -56 792 381 -52 Saint John

28 24 -14 0 5 ## 28 29 4 St. John's

34 42 24 4 20 400 38 62 63 Saskatoon

77 105 36 45 20 -56 122 125 2 Sherbrooke

30 25 -17 125 84 -33 155 109 -30 Thunder Bay

17 30 76 8 30 275 25 60 140 Toronto

499 406 -19 4 931 4 469 -9 5 430 4 875 -10 Trois-Rivières

15 16 7 62 85 37 77 101 31 Vancouver

419 251 -40 2 293 1 922 -16 2 712 2 173 -20 Victoria

53 41 -23 217 175 -19 270 216 -20 Windsor

61 35 -43 122 11 -91 183 46 -75 Winnipeg

188 108 -43 95 159 67 283 267 -6 Toutes les régions

4 372 3 216 -26 17 117 16 954 -1 21 489 20 170 -6 Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.

Source : SCHL



















## non calculable / valeurs extrêmes















Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements





Août 2023 Septembre 2023 % Août 2023 Septembre 2023 % Août 2023 Septembre 2023 %

Provinces (10 000+)



















T.-N.-L.

499 608 22 300 271 -10 799 879 10

Î.-P.-É.

235 95 -60 612 120 -80 847 215 -75

N.-É.

1 035 1 183 14 1 396 6 241 347 2 431 7 424 205

N.-B.

984 778 -21 5 548 5 203 -6 6 532 5 981 -8

Atlantique

4 736 4 484 -5 38 337 40 501 6 43 073 44 985 4

Qc

13 006 14 164 9 66 586 84 637 27 79 592 98 801 24

Ont.

1 522 1 532 1 4 596 2 664 -42 6 118 4 196 -31

Man.

1 167 1 571 35 4 524 1 368 -70 5 691 2 939 -48

Sask.

12 260 13 041 6 27 465 35 275 28 39 725 48 316 22

Alb.

6 255 5 621 -10 39 516 31 409 -21 45 771 37 030 -19

Canada (10 000+) 41,699 43 077 3 188 880 207 689 10 230 579 250 766 9

Canada (toutes les régions) 55,592 56 880 2 194 790 213 585 10 250 383 270 466 8

Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 312 236 -24 84 144 71 396 380 -4

Barrie

317 385 21 912 1 476 62 1 229 1 861 51

Belleville - Quinte West 172 165 -4 48 0 -100 220 165 -25

Brantford

11 75 ## 144 324 125 155 399 157

Calgary

5 669 5 953 5 14 220 26 160 84 19 889 32 113 61

Chilliwack

289 282 -2 289 120 -58 1 033 402 -61

Drummondville 346 106 -69 348 504 45 694 610 -12

Edmonton

5 109 5 278 3 11 880 7 440 -37 16 989 12 718 -25

Fredericton

241 298 24 360 3 396 ## 601 3 694 ##

Greater/Grand Sudbury 64 0 -100 864 60 -93 928 60 -94

Guelph

83 110 33 96 1 392 ## 179 1 502 ##

Halifax

410 627 53 1 068 6 096 471 1 478 6 723 355

Hamilton

194 348 79 2 484 2 004 -19 2 678 2 352 -12

Kamloops

0 474 ## 300 936 212 300 1 410 370

Kelowna

447 255 -43 840 1 812 116 1 287 2 067 61

Kingston

253 289 14 396 528 33 649 817 26

Kitchener-Cambridge-Waterloo 838 520 -38 1 392 5 976 329 2 230 6 496 191

Lethbridge

74 269 264 0 96 ## 74 365 393

London

406 507 25 1 332 1 524 14 1 738 2 031 17

Moncton

343 205 -40 4 704 1 620 -66 5 047 1 825 -64

Montréal

1 000 988 -1 15 067 30 904 105 16 067 31 892 98

Nanaimo

209 143 -32 72 72 - 281 215 -23

Oshawa

566 848 50 324 120 -63 890 968 9

Ottawa-Gatineau 2,445 1 742 -29 12 348 15 672 27 14 793 17 414 18

Gatineau

222 288 30 3 708 2 628 -29 3 930 2 916 -26

Ottawa

2 223 1 454 -35 8 640 13 044 51 10 863 14 498 33

Peterborough 116 159 37 12 0 -100 128 159 24

Québec

1 099 781 -29 8 040 6 816 -15 9 139 7 597 -17

Red Deer

56 116 107 156 120 -23 212 236 11

Regina

301 364 21 720 408 -43 1 021 772 -24

Saguenay

228 242 6 552 180 -67 780 422 -46

St. Catharines-Niagara 557 891 60 4 212 3 696 -12 4 769 4 587 -4

Saint John

302 211 -30 432 60 -86 734 271 -63

St. John's

287 415 45 228 240 5 515 655 27

Saskatoon

778 1 162 49 3 084 240 -92 3 862 1 402 -64

Sherbrooke

343 266 -22 1 224 1 008 -18 1 567 1 274 -19

Thunder Bay 103 158 53 1 116 360 -68 1 219 518 -58

Toronto

3 734 4 849 30 44 964 53 628 19 48 698 58 477 20

Trois-Rivières 126 175 39 120 1 020 ## 246 1 195 386

Vancouver

3 168 2 797 -12 27 972 23 064 -18 31 140 25 861 -17

Victoria

286 477 67 7 704 2 100 -73 7 990 2 577 -68

Windsor

321 343 7 1 476 132 -91 1 797 475 -74

Winnipeg

1 270 1 245 -2 4 176 1 908 -54 5 446 3 153 -42

Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.





Source : SCHL













































## non calculable / valeurs extrêmes









SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Pour demander une entrevue avec les analystes de marché de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]