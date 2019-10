Hausse de la tendance des mises en chantier d'habitations au Canada en septembre

OTTAWA, le 8 oct. 2019 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations s'est chiffrée à 223 507 en septembre 2019, comparativement à 218 782 en août 2019, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé (DDA) de mises en chantier d'habitations.

« La tendance nationale des mises en chantier d'habitations a augmenté en septembre, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. La hausse de la tendance observée du côté des maisons individuelles en milieu urbain depuis juillet, après plusieurs mois de baisses, combinée à l'augmentation enregistrée du côté des logements collectifs en septembre, a fait monter la tendance globale des mises en chantier d'habitations à son plus haut niveau depuis avril 2018. »

Faits saillants de septembre

Vancouver

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver, les mises en chantier d'habitations ont continué d'afficher une tendance à la hausse en septembre. Par rapport aux neuf premiers mois de 2018, le cumul annuel des mises en chantier a diminué dans le segment des maisons individuelles et augmenté dans celui des logements collectifs. En septembre, plus de 85 % des unités dont on avait entrepris la construction étaient des logements collectifs, et la plupart étaient situés dans les villes de Vancouver et de Port Moody. Dans l'ensemble, le renforcement continu des fondamentaux économiques a soutenu une croissance constante des mises en chantier, dont le cumul annuel à la fin de septembre dépassait de 23 % celui de la même période en 2018.

Edmonton

À Edmonton, la tendance des mises en chantier d'habitations a évolué à la hausse pour un quatrième mois d'affilée en septembre. L'augmentation du nombre total des mises en chantier d'habitations en glissement annuel tient surtout aux logements collectifs, puisque le niveau d'activité dans ce segment de marché a plus que doublé grâce aux logements locatifs et aux copropriétés. Malgré le niveau élevé des stocks, le rythme de la construction résidentielle a augmenté, ce qui a fait monter le cumul annuel des mises en chantier d'habitations.

Saskatoon

À Saskatoon, les mises en chantier d'habitations ont affiché une tendance à la hausse en septembre, après le début de la construction de nombreux appartements en copropriété dans le quartier de Brighton, situé dans l'est de la ville. La mise en chantier de ces unités a favorisé l'accélération du rythme de la construction de logements collectifs dans la région, qui a compensé la tendance à la baisse des mises en chantier de maisons individuelles en septembre. Malgré la hausse de la tendance sur six mois, le cumul annuel des mises en chantier d'habitations a diminué de 10 % par rapport à celui des neuf premiers mois de 2018.

Kingston

En septembre, la tendance des mises en chantier d'habitations dans la RMR de Kingston a atteint un sommet inégalé en 29 ans. L'activité s'est intensifiée tant dans le segment des maisons individuelles que dans celui des logements collectifs, mais ce sont les appartements en copropriété qui ont affiché les gains les plus importants. Le cumul annuel des mises en chantier d'appartements a atteint son niveau le plus élevé en 40 ans pour la période de janvier à septembre.

Toronto

À Toronto, la tendance des mises en chantier d'habitations a continué d'évoluer à la hausse en septembre. La tendance était à la hausse dans toutes les catégories de logements avec entrée privée au rez-de-chaussée. Elle était particulièrement forte pour les mises en chantier de jumelés et de maisons en rangée, signe de la popularité de ces types de logements relativement abordables chez les acheteurs qui souhaitent faire l'acquisition d'un logement avec entrée privée au rez-de-chaussée. Même si les mises en chantier d'appartements en copropriété ont suivi une légère tendance à la baisse en septembre, ce segment continue de dominer la construction résidentielle à l'échelle de la RMR de Toronto.

Ottawa

À Ottawa, la tendance des mises en chantier d'habitations était à la hausse en septembre. Le cumul annuel a augmenté de 11 % par rapport à celui des trois premiers trimestres de 2018. La forte croissance de l'activité dans les segments des appartements et des maisons en rangée a compensé la baisse des mises en chantier de maisons individuelles. La montée des prix des maisons individuelles exerce des pressions sur l'abordabilité des logements tant sur le marché du neuf que sur celui de la revente, si bien que la demande se déplace vers les logements relativement abordables.

Québec

De janvier à septembre, les mises en chantier de logements locatifs ont atteint leur niveau le plus élevé pour cette période de l'année depuis au moins 30 ans. La croissance de l'offre d'appartements est stimulée notamment par le vieillissement de la population. En plus des multiples ensembles de logements locatifs traditionnels démarrés depuis le début de l'année, les fondations ont été coulées en septembre pour plus de 700 appartements dans des résidences pour aînés. Dans l'ensemble, le dynamisme du segment locatif a conduit à une hausse de 29 % du total des mises en chantier d'habitations dans la région de Québec depuis le début de 2019.

Trois-Rivières

En septembre 2019, les mises en chantier d'habitations continuent de suivre une tendance à la hausse dans la RMR de Trois-Rivières. Cette croissance est attribuable au regain des mises en chantier de maisons individuelles et à la croissance des logements destinés au marché locatif. Le vieillissement de la population et le faible taux d'inoccupation stimulent les mises en chantier de logements locatifs.

Nouveau-Brunswick

Le nombre d'habitations mises en chantier en septembre au Nouveau-Brunswick a augmenté par rapport au même mois en 2018. Le segment des logements collectifs continue de dominer la construction résidentielle. Le cumul annuel des mises en chantier de logements collectifs est le plus élevé jamais enregistré pour les mois de janvier à septembre. Les conditions de marché favorables aux vendeurs contribuent au rebond de l'activité dans le segment des maisons individuelles dans les grands centres de la province. D'une année à l'autre, la construction de maisons individuelles s'est intensifiée en septembre, pour un deuxième mois de suite. Le cumul annuel des mises en chantier d'habitations a augmenté de 64 % en regard de celui des neuf premiers mois de 2018.

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur d'analyser seulement les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Au Canada, toutes régions confondues, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations se situait à 221 202 en septembre, en baisse de 2,5 % par rapport à celui de 226 871 enregistré en août. Dans les centres urbains, ce nombre a diminué de 2,4 % pour s'établir à 208 503 en septembre. Il a accusé une légère baisse de 0,2 % dans le segment des logements collectifs et a diminué de 9,2 % dans celui des maisons individuelles, pour se chiffrer respectivement à 159 742 et à 48 761.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 12 699.

Des données provisoires sur les mises en chantier d'habitations, en français ou en anglais, sont diffusées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Toutes les autres catégories Tous les logements







Septembre

2018 Septembre

2019 % Septembre

2018 Septembre

2019 % Septembre

2018 Septembre

2019 % Provinces (10 000+ habitants)



















T.-N.-L.

60 56 -7 20 31 55 80 87 9 Î.-P.-É.

22 25 14 50 130 160 72 155 115 N.-É.

152 164 8 418 172 -59 570 336 -41 N.-B.

68 76 12 105 270 157 173 346 100 Atlantique

302 321 6 593 603 2 895 924 3 Qué.

750 741 -1 3 421 3 260 -5 4 171 4 001 -4 Ont.

1 973 1 804 -9 4 644 5 633 21 6 617 7 437 12 Man.

188 168 -11 545 158 -71 733 326 -56 Sask.

129 77 -40 126 230 83 255 307 20 Alb.

878 952 8 949 1 810 91 1 827 2 762 51 Prairies

1 195 1 197 0 1 620 2 198 36 2 815 3 395 21 C.-B.

805 653 -19 1 432 2 729 91 2 237 3 382 51 Canada (10 000+ habitants)

5 025 4 716 -6 11 710 14 423 23 16 735 19 139 14 Régions métropolitaines



















Abbotsford-Mission

25 31 24 13 145 ## 38 176 363 Barrie

35 19 -46 17 55 224 52 74 42 Belleville

37 55 49 7 8 14 44 63 43 Brantford

15 103 ## 0 28 ## 15 131 ## Calgary

280 383 37 554 1 182 113 834 1 565 88 Edmonton

371 403 9 227 517 128 598 920 54 Grand Sudbury

22 22 - 12 0 -100 34 22 -35 Guelph

12 21 75 19 106 458 31 127 310 Halifax

84 101 20 338 144 -57 422 245 -42 Hamilton

147 93 -37 296 99 -67 443 192 -57 Kelowna

36 44 22 31 83 168 67 127 90 Kingston

38 45 18 21 356 ## 59 401 ## Kitchener-Cambridge-Waterloo

70 83 19 276 602 118 346 685 98 Lethbridge

57 31 -46 13 12 -8 70 43 -39 London

171 132 -23 73 158 116 244 290 19 Moncton

18 18 - 48 202 321 66 220 233 Montréal

283 223 -21 2 068 1 411 -32 2 351 1 634 -30 Oshawa

136 32 -76 33 94 185 169 126 -25 Ottawa-Gatineau

328 336 2 464 1 195 158 792 1 531 93

Gatineau

60 60 - 128 182 42 188 242 29

Ottawa

268 276 3 336 1 013 201 604 1 289 113 Peterborough

13 20 54 23 13 -43 36 33 -8 Québec

68 77 13 520 909 75 588 986 68 Regina

31 19 -39 36 54 50 67 73 9 Saguenay

12 14 17 32 18 -44 44 32 -27 St. Catharines-Niagara

34 112 229 204 275 35 238 387 63 Saint John

15 19 27 40 51 28 55 70 27 St. John's

45 42 -7 17 25 47 62 67 8 Saskatoon

85 52 -39 73 165 126 158 217 37 Sherbrooke

56 77 38 144 189 31 200 266 33 Thunder Bay

17 16 -6 0 3 ## 17 19 12 Toronto

509 330 -35 3 061 2 419 -21 3 570 2 749 -23 Trois-Rivières

33 30 -9 30 56 87 63 86 37 Vancouver

403 316 -22 839 1 810 116 1 242 2 126 71 Victoria

73 67 -8 190 442 133 263 509 94 Windsor

67 51 -24 31 101 226 98 152 55 Winnipeg

151 140 -7 519 130 -75 670 270 -60 Toutes les régions

3 777 3 557 -6 10 269 13 057 27 14 046 16 614 18

Données fondées sur les définitions du Recensement de 2016.

Source : Centre d'analyse de marché, SCHL

## non calculable / valeurs extrêmes



Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Toutes les autres catégories Tous les logements







Août

2019 Septembre

2019 % Août

2019 Septembre

2019 % Août

2019 Septembre

2019 % Provinces (10 000+ habitants)



















T.-N.-L.

436 484 11 294 382 30 730 866 19 Î.-P.-É.

176 212 20 588 1 560 165 764 1 772 132 N.-É.

1 930 1 468 -24 2 593 1 922 -26 4 523 3 390 -25 N.-B.

773 636 -18 2 746 3 106 13 3 519 3 742 6 Qué.

6 211 6 267 1 41 807 28 867 -31 48 018 35 134 -27 Ont.

24 076 19 748 -18 59 639 65 185 9 83 715 84 933 1 Man.

1 806 1 892 5 3 840 1 896 -51 5 646 3 788 -33 Sask.

977 782 -20 1 764 2 760 56 2 741 3 542 29 Alb.

9 866 10 332 5 19 220 21 451 12 29 086 31 783 9 C.-B.

7 432 6 940 -7 27 518 32 613 19 34 950 39 553 13 Canada (10 000+ habitants)

53 683 48 761 -9 160 009 159 742 0 213 692 208 503 -2 Canada (toutes les régions)

63 759 58 550 -8 163 112 162 653 0 226 871 221 202 -2 Régions métropolitaines



















Abbotsford-Mission

295 330 12 828 1 740 110 1 123 2 070 84 Barrie

359 309 -14 348 660 90 707 969 37 Belleville

473 530 12 276 96 -65 749 626 -16 Brantford

449 722 61 168 336 100 617 1 058 71 Calgary

3 751 3 730 -1 8 568 14 184 66 12 319 17 914 45 Edmonton

4 513 4 527 0 9 744 6 204 -36 14 257 10 731 -25 Grand Sudbury

207 158 -24 264 0 -100 471 158 -66 Guelph

440 257 -42 2 232 1 272 -43 2 672 1 529 -43 Halifax

1 147 952 -17 2 436 1 728 -29 3 583 2 680 -25 Hamilton

1 377 898 -35 816 1 188 46 2 193 2 086 -5 Kelowna

542 531 -2 5 292 996 -81 5 834 1 527 -74 Kingston

442 468 6 2 664 4 272 60 3 106 4 740 53 Kitchener-Cambridge-Waterloo

1 045 907 -13 9 264 7 224 -22 10 309 8 131 -21 Lethbridge

433 327 -24 168 144 -14 601 471 -22 London

1 431 1 480 3 5 028 1 896 -62 6 459 3 376 -48 Moncton

256 169 -34 1 440 2 424 68 1 696 2 593 53 Montréal

2 418 2 188 -10 23 100 16 526 -28 25 518 18 714 -27 Oshawa

905 478 -47 348 1 128 224 1 253 1 606 28 Ottawa-Gatineau

3 117 3 023 -3 4 776 14 340 200 7 893 17 363 120

Gatineau

435 411 -6 576 2 184 279 1 011 2 595 157

Ottawa

2 682 2 612 -3 4 200 12 156 189 6 882 14 768 115 Peterborough

343 282 -18 156 156 - 499 438 -12 Québec

574 798 39 5 556 10 908 96 6 130 11 706 91 Regina

270 202 -25 60 648 ## 330 850 158 Saguenay

226 173 -23 120 216 80 346 389 12 St. Catharines-Niagara

1 323 1 510 14 1 644 3 300 101 2 967 4 810 62 Saint John

164 180 10 516 612 19 680 792 16 St. John's

328 358 9 192 300 56 520 658 27 Saskatoon

627 505 -19 1 332 1 980 49 1 959 2 485 27 Sherbrooke

399 556 39 408 2 268 456 807 2 824 250 Thunder Bay

98 109 11 48 36 -25 146 145 -1 Toronto

5 895 3 776 -36 30 888 29 028 -6 36 783 32 804 -11 Trois-Rivières

251 208 -17 204 672 229 455 880 93 Vancouver

3 554 3 300 -7 16 272 21 720 33 19 826 25 020 26 Victoria

661 706 7 996 5 304 433 1 657 6 010 263 Windsor

593 509 -14 924 1 212 31 1 517 1 721 13 Winnipeg

1 466 1 679 15 3 072 1 560 -49 4 538 3 239 -29

Données fondées sur les définitions du Recensement de 2016.

Source : Centre d'analyse de marché, SCHL

## non calculable / valeurs extrêmes

