Hausse de la tendance des mises en chantier d'habitations au Canada en août

« La tendance nationale des mises en chantier d'habitations a augmenté en août, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. L'accroissement de l'activité dans le segment des maisons individuelles dans les centres urbains en juillet et en août après presque un an de ralentissement combiné à l'augmentation du nombre de logements collectifs commencés en août a fait monter la tendance globale des mises en chantier à son niveau le plus haut depuis juin 2018. »

Faits saillants d'août

Vancouver

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver, les mises en chantier d'habitations ont évolué à la baisse en août. En glissement annuel, les mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles ont diminué de plus de 17 % dans la RMR. Cependant, les mises en chantier dans la RMR sont demeurées, en cumul annuel, passablement stables en raison de la baisse des mises en chantier de maisons individuelles, qui a été contrebalancée par une augmentation dans le segment des logements collectifs.

Calgary

Dans la RMR de Calgary, le total des mises en chantier d'habitations a diminué en août 2019 par rapport au même mois l'an dernier : le nombre accru de logements collectifs commencés a été contrebalancé par le nombre réduit de maisons individuelles mises en chantier. Les activités de construction ont continué de ralentir, puisque le cumul annuel des mises en chantier demeure inférieur à celui de l'an dernier tant du côté des maisons individuelles que du côté des logements collectifs. Le rythme relativement lent de la reprise économique et les stocks élevés ont incité les constructeurs à ralentir leur production.

Regina

Le rythme des mises en chantier d'habitations a ralenti à Regina en août, après une baisse importante des activités dans le segment des logements collectifs. Les stocks d'unités neuves achevées et invendues ont continué de diminuer, mais ils sont restés à des sommets historiques. De plus, les constructeurs doivent composer avec des perspectives de croissance économique modérée, des coûts de construction augmentés et une demande de logements neufs affaiblie. Ces facteurs ont contribué à une réduction de 62 % de la construction résidentielle totale en 2019 par rapport à la même période en 2018.

Guelph

Dans la RMR de Guelph, la tendance des mises en chantier d'habitations neuves est demeurée à la hausse pour un deuxième mois d'affilée. La hausse ce mois-ci est attribuable à l'augmentation du nombre de mises en chantier de maisons individuelles, nombre qui a atteint un niveau qu'on n'avait pas vu depuis décembre 2017. Les mises en chantier de maisons individuelles devraient reprendre dans la RMR de Guelph après avoir ralenti l'an dernier.

Toronto

Le total des mises en chantier d'habitations a évolué à la hausse à Toronto en août dans tous les segments à l'exception de celui des jumelés. Les appartements en copropriété dominent dans le segment des logements collectifs en raison de leurs fortes ventes sur plan des deux dernières années. Même si la tendance des mises en chantier de maisons individuelles a été à la hausse en août, la demande pour ce type de logement continue de diminuer en raison de l'augmentation des coûts d'accession à la propriété.

Peterborough

Dans la RMR de Peterborough, la tendance globale des mises en chantier d'habitations est demeurée en août à un sommet inégalé en 12 ans. Elle s'explique par l'accroissement de l'activité dans les segments des maisons individuelles et des logements collectifs (depuis mars, dans le cas des logements collectifs). Les mises en chantier d'appartements ont déjà dépassé les totaux annuels des 25 dernières années.

Région de Gatineau

Malgré un ralentissement ponctuel au mois d'août, les mises en chantiers dans la région de Gatineau demeurent en forte croissance de janvier à août, avec une hausse de 58% par rapport à la même période l'année dernière. Cet important gain est principalement attribuable à l'augmentation des mises en chantier de logements destinés au marché locatif dans le quartier du Plateau. Le vieillissement de la population et le faible taux d'inoccupation continuent de stimuler les mises en chantier de logements locatifs dans la région de Gatineau.

Halifax

Le total des mises en chantier d'habitations à Halifax a baissé en août par rapport au même mois l'an dernier. Le nombre d'appartements commencés a diminué, alors que celui des maisons individuelles a augmenté au cours de la même période. Malgré tout, le total des mises en chantier d'habitations durant les huit premiers mois de 2019 est supérieur au total enregistré pour la même période l'an dernier. Il n'est pas surprenant que le nombre de logements neufs commencés jusqu'à maintenant cette année soit le plus élevé jamais enregistré étant donné la demande très forte sur le marché de la revente et le marché locatif.

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur d'analyser seulement les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Au Canada, toutes régions confondues, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations se situait à 226 639 en août, en hausse de 1,9 % par rapport à celui de 222 467 enregistré en juillet. Dans les centres urbains, ce nombre a augmenté de 2,0 % pour s'établir à 213 663 en août. Il s'est replié de 1,4 % dans le segment des logements collectifs et s'est accru de 13,6 % dans celui des maisons individuelles, pour se chiffrer respectivement à 160 388 et à 53 275.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 12 976.

Données provisoires sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Autres Tous les logements



août 2018 août 2019 % août 2018 août 2019 % août 2018 août 2019 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 58 50 -14 22 19 -14 80 69 -14 Î.-P.-É. 33 17 -48 23 49 113 56 66 18 N.-É. 116 180 55 305 229 -25 421 409 -3 N.-B. 91 100 10 37 231 ## 128 331 159 Atlantique 298 347 16 387 528 36 685 875 28 Qc 433 433 - 1,421 2,575 81 1,854 3,008 62 Ont. 1,865 2,209 18 3,657 5,107 40 5,522 7,316 32 Man. 238 174 -27 503 310 -38 741 484 -35 Sask. 99 101 2 159 142 -11 258 243 -6 Alb. 1,016 971 -4 1,778 1,608 -10 2,794 2,579 -8 Prairies 1,353 1,246 -8 2,440 2,060 -16 3,793 3,306 -13 C.-B. 794 685 -14 3,018 2,421 -20 3,812 3,106 -19 Canada(10 000+) 4,743 4,920 4 10,923 12,691 16 15,666 17,611 12 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 23 28 22 9 69 ## 32 97 203 Barrie 103 45 -56 11 29 164 114 74 -35 Belleville 39 50 28 29 23 -21 68 73 7 Brantford 70 55 -21 16 14 -13 86 69 -20 Calgary 403 337 -16 693 714 3 1,096 1,051 -4 Edmonton 415 440 6 971 812 -16 1,386 1,252 -10 Grand Sudbury 17 29 71 4 22 450 21 51 143 Guelph 12 39 225 116 186 60 128 225 76 Halifax 75 119 59 267 203 -24 342 322 -6 Hamilton 53 147 177 158 68 -57 211 215 2 Kelowna 31 33 6 295 441 49 326 474 45 Kingston 18 46 156 12 222 ## 30 268 ## Kitchener-Cambridge-Waterloo 46 70 52 109 772 ## 155 842 443 Lethbridge 23 36 57 34 14 -59 57 50 -12 London 55 164 198 39 419 ## 94 583 ## Moncton 27 32 19 22 120 445 49 152 210 Montréal 127 172 35 798 1,859 133 925 2,031 120 Oshawa 79 70 -11 176 29 -84 255 99 -61 Ottawa-Gatineau 376 302 -20 765 398 -48 1,141 700 -39 Gatineau 59 45 -24 141 48 -66 200 93 -54 Ottawa 317 257 -19 624 350 -44 941 607 -35 Peterborough 28 42 50 15 13 -13 43 55 28 Québec 52 44 -15 165 463 181 217 507 134 Regina 33 28 -15 29 5 -83 62 33 -47 Saguenay 15 29 93 23 10 -57 38 39 3 St. Catharines-Niagara 58 121 109 37 137 270 95 258 172 Saint John 22 20 -9 0 43 ## 22 63 186 St. John's 43 36 -16 8 16 100 51 52 2 Saskatoon 53 59 11 114 111 -3 167 170 2 Sherbrooke 6 14 133 30 34 13 36 48 33 Thunder Bay 23 17 -26 12 4 -67 35 21 -40 Toronto 523 557 7 1,971 2,574 31 2,494 3,131 26 Trois-Rivières 7 12 71 2 17 ## 9 29 222 Vancouver 431 326 -24 1,663 1,356 -18 2,094 1,682 -20 Victoria 66 56 -15 514 83 -84 580 139 -76 Windsor 58 62 7 65 77 18 123 139 13 Winnipeg 203 142 -30 480 256 -47 683 398 -42 Toutes les régions 3,613 3,779 5 9,652 11,613 20 13,265 15,392 16 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes



Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)

Maisons individuelles Autres Tous les logements



juillet 2019 août 2019 % juillet 2019 août 2019 % juillet 2019 août 2019 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 367 432 18 84 210 150 451 642 42 Î.-P.-É. 212 175 -17 1,488 588 -60 1,700 763 -55 N.-É. 1,396 2,024 45 2,172 2,691 24 3,568 4,715 32 N.-B. 655 773 18 1,863 2,765 48 2,518 3,538 41 Qc 6,067 6,089 0 41,472 42,683 3 47,539 48,772 3 Ont. 19,205 23,320 21 49,134 58,137 18 68,339 81,457 19 Man. 2,068 1,821 -12 3,720 3,720 - 5,788 5,541 -4 Sask. 877 1,081 23 444 1,704 284 1,321 2,785 111 Alb. 8,609 9,810 14 18,860 18,778 0 27,469 28,588 4 C.-B. 7,422 7,750 4 43,433 29,112 -33 50,855 36,862 -28 Canada (10 000+) 46,878 53,275 14 162,670 160,388 -1 209,548 213,663 2 Canada (toutes les régions) 56,541 62,969 11 165,925 163,671 -1 222,467 226,639 2 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 308 297 -4 2,616 828 -68 2,924 1,125 -62 Barrie 230 361 57 384 348 -9 614 709 15 Belleville 438 455 4 96 276 188 534 731 37 Brantford 518 422 -19 168 168 - 686 590 -14 Calgary 3,227 3,695 15 4,896 8,568 75 8,123 12,263 51 Edmonton 4,057 4,445 10 11,856 9,744 -18 15,913 14,189 -11 Grand Sudbury 139 206 48 216 264 22 355 470 32 Guelph 300 460 53 636 2,232 251 936 2,692 188 Halifax 779 1,142 47 1,776 2,436 37 2,555 3,578 40 Hamilton 405 1,320 226 1,020 816 -20 1,425 2,136 50 Kelowna 579 552 -5 888 5,292 496 1,467 5,844 298 Kingston 252 443 76 732 2,664 264 984 3,107 216 Kitchener-Cambridge-Waterloo 996 1,066 7 4,164 9,264 122 5,160 10,330 100 Lethbridge 356 441 24 1,284 168 -87 1,640 609 -63 London 1,470 1,430 -3 1,488 5,028 238 2,958 6,458 118 Moncton 189 261 38 1,068 1,440 35 1,257 1,701 35 Montréal 2,561 2,502 -2 22,358 23,024 3 24,919 25,526 2 Oshawa 993 959 -3 504 348 -31 1,497 1,307 -13 Ottawa-Gatineau 3,145 3,129 -1 6,948 4,776 -31 10,093 7,905 -22 Gatineau 423 459 9 3,072 576 -81 3,495 1,035 -70 Ottawa 2,722 2,670 -2 3,876 4,200 8 6,598 6,870 4 Peterborough 138 341 147 1,140 156 -86 1,278 497 -61 Québec 801 572 -29 8,148 5,556 -32 8,949 6,128 -32 Regina 194 268 38 60 60 - 254 328 29 Saguenay 146 229 57 120 120 - 266 349 31 St. Catharines-Niagara 636 1,300 104 636 1,644 158 1,272 2,944 131 Saint John 190 162 -15 0 516 ## 190 678 257 St. John's 243 316 30 72 192 167 315 508 61 Saskatoon 524 642 23 192 1,332 ## 716 1,974 176 Sherbrooke 382 369 -3 660 408 -38 1,042 777 -25 Thunder Bay 57 95 67 108 48 -56 165 143 -13 Toronto 5,169 5,970 15 27,780 30,888 11 32,949 36,858 12 Trois-Rivières 224 250 12 384 204 -47 608 454 -25 Vancouver 3,599 3,586 0 28,236 16,272 -42 31,835 19,858 -38 Victoria 527 649 23 3,132 996 -68 3,659 1,645 -55 Windsor 763 599 -21 4,020 924 -77 4,783 1,523 -68 Winnipeg 1,757 1,458 -17 2,952 3,072 4 4,709 4,530 -4 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Audrey-Anne Coulombe, Relations avec les médias, SCHL, 613-748-2573, acoulomb@cmhc-schl.gc.ca

