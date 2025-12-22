Hausse de 7,1 % des exportations internationales de marchandises du Québec en septembre 2025

QUÉBEC, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Les exportations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont augmenté de 7,1 % en septembre 2025 par rapport au mois précédent (+ 0,9 % en août). C'est ce qui ressort des plus récentes données sur le commerce international de marchandises du Québec, diffusées aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Les produits ayant le plus contribué à ce gain mensuel sont les aéronefs (+ 85,4 %), l'aluminium et les alliages d'aluminium sous forme brute (+ 10,7 %), le cuivre et les alliages de cuivre sous forme brute (+ 32,5 %), ainsi que les moteurs d'aéronefs (+ 10,0 %).

Parmi les produits dont les exportations ont diminué en septembre, on trouve notamment le mazout lourd (- 90,1 %), les produits pharmaceutiques et médicinaux (- 36,2 %), les minerais et concentrés de nickel, dont les exportations de septembre étaient nulles, ainsi que les minerais et concentrés de cuivre (- 97,7 %).

Les exportations des neuf premiers mois de 2025 ont fléchi de 3,6 % par rapport à la même période de 2024.

Les exportations destinées aux États-Unis

Les exportations du Québec des neuf premiers mois de 2025 destinées aux États-Unis, non désaisonnalisées et en dollars courants, ont connu une baisse de 5,3 % par rapport aux mêmes mois de 2024. Sur cette même base et pour la même période, les exportations vers les autres pays (à l'exception des États-Unis) ont progressé de 9,1 %. Par conséquent, les exportations totales, y compris celles à destination des États-Unis, ont diminué de 1,6 %.

Consultez la section des tableaux sur le commerce international de marchandises avec les États-Unis pour obtenir la composition par produits des exportations et des importations du Québec avec ce pays.

Avis important concernant la diffusion du 22 décembre 2025 En raison de la mise en œuvre, le 21 octobre 2024, du système de Gestion des cotisations et des recettes (GCRA) de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Statistique Canada a indiqué dans son communiqué du 11 décembre dernier que des retards sont observés dans la réception des données sur les importations pour les mois de référence les plus récents. Cette situation affecte la qualité et le caractère exhaustif des statistiques sur les importations de marchandises pour cette période. Bien que les données des importations soient publiées, il faut s'attendre à ce qu'elles soient révisées au cours des prochains mois. Pour obtenir plus d'information à ce sujet, consultez la section Note aux lecteurs dans Le Quotidien de Statistique Canada : www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/251211/dq251211b-fra.htm.

Stabilité des importations internationales de marchandises du Québec en septembre 2025

Les importations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, sont demeurées stables en septembre 2025 par rapport à août (- 8,2 % en août).

Les importations des neuf premiers mois de 2025 ont crû de 5,3 % par rapport aux mêmes mois de 2024.

La situation au Canada

Selon les informations publiées par Statistique Canada le 11 décembre 2025, les exportations canadiennes de marchandises, désaisonnalisées et en dollars constants, ont augmenté de 3,5 % en septembre 2025 par rapport au mois précédent. Les importations se sont quant à elles repliées de 2,9 %.

Pour les neuf premiers mois de 2025, les exportations de marchandises du Canada ont enregistré une baisse de 0,8 % par rapport à la même période de 2024, tandis que les importations ont affiché une hausse de 0,4 %.

Exportations et importations internationales de marchandises1 (variations en pourcentage)

2024

2025

Variation

annuelle

Variation mensuelle Variation

cumulative2



Août

Septembre Québec











Exportations 2,9

0,9

7,1 - 3,6 Importations 1,4

- 8,2

0,0 5,3













Canada











Exportations 1,1

- 2,7

3,5 - 0,8 Importations 0,3

- 1,0

- 2,9 0,4 1. Données désaisonnalisées, en dollars constants (aux prix de 2017). 2. Les neuf premiers mois de 2025 par rapport aux mêmes mois de 2024. Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.

Liens utiles

Prochaine diffusion : 22 janvier 2026

