Hausse de 14,3 milliards de l'actif des fonds du RRQ : Linda Caron exhorte la CAQ à cesser de punir financièrement les invalides de 65 ans et plus

QUÉBEC, le 26 févr. 2024 /CNW/ - Devant les résultats de 2023 publiés hier par la Caisse de dépôt et placement du Québec, la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile, Linda Caron, exhorte de nouveau le gouvernement caquiste à mettre fin à la pénalité financière de 24 % imposée aux personnes aînées invalides à l'âge de 65 ans.

Retraite Québec a donc annoncé, qu'au 31 décembre 2023, l'actif net du régime de base du Régime de rentes du Québec s'élevait à 110,7 milliards de dollars et celui du régime supplémentaire, à 9,9 milliards de dollars. La députée libérale de La Pinière précise qu'il s'agit d'une hausse de 14,3 milliards de l'actif net du RRQ, en un an.

« Ça devient indécent de persister à imposer une pénalité financière allant jusqu'à 24 % sur la rente de retraite des personnes invalides qui atteignent l'âge de 65 ans. On parle ici de personnes aînées et invalides parmi les plus vulnérables qui soient. Ces personnes peinent à vivre dans la dignité à cause de cette pénalité financière qui n'a pas lieu d'être. »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

Mme Caron a d'ailleurs présenté un projet de loi, à l'automne dernier, qui visait à corriger cette situation inacceptable.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

