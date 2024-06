« En tant fière entreprise canadienne sans but lucratif qui offre des services d'assurance et de soins de santé, GreenShield envisage un avenir où l'ensemble des Canadiens et Canadiennes pourront atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être, peu importe leurs antécédents ou leur situation », a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. « Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé pour tous en offrant des solutions en ligne plus accessibles, pratiques et intégrées. Notre rapport sur les résultats en santé donne à nos clients de l'information concrète et souligne notre engagement à promouvoir une meilleure santé pour tous. »

Le rapport de GreenShield examine comment les solutions de santé en ligne comblent les lacunes actuelles en matière de santé des membres du personnel, démontrant que pour améliorer leurs résultats en santé et réduire le fardeau financier, il est essentiel d'adopter des solutions de santé novatrices au travail. Il fournit des données provenant de GreenShield Assurance, GreenShield Santé et GreenShield Administration, qui desservent collectivement 7 millions de Canadiens et Canadiennes dans le but d'offrir une image complète de l'état des services d'assurance et de soins de santé au Canada. Voici les principaux points saillants :

Les personnes travaillant au Canada adoptent des solutions de santé en ligne dans le cadre de leurs soins intégrés : En 2023, 97 % de tous les rendez-vous de consultation du programme d'aide aux employés ont été pris virtuellement.

En 2023, 97 % de tous les rendez-vous de consultation du programme d'aide aux employés ont été pris virtuellement. La jeune main-d'œuvre affiche le taux d'utilisation le plus élevé des services en télémédecine et en santé mentale en ligne : Les personnes âgées de 25 à 34 ans sont les plus nombreuses à adopter les services en santé mentale et en télémédecine, représentant 35 % des utilisateurs et utilisatrices des services en santé mentale en ligne et 42 % des utilisateurs et utilisatrices des services en télémédecine.

Les personnes âgées de 25 à 34 ans sont les plus nombreuses à adopter les services en santé mentale et en télémédecine, représentant 35 % des utilisateurs et utilisatrices des services en santé mentale en ligne et 42 % des utilisateurs et utilisatrices des services en télémédecine. Les femmes sont les principales utilisatrices des soins de santé numériques dans les milieux de travail : Elles adoptent les soins numériques, représentant 75 % des personnes ayant recours aux services en santé mentale et 54 % de celles ayant recours aux services en télémédecine.

Elles adoptent les soins numériques, représentant 75 % des personnes ayant recours aux services en santé mentale et 54 % de celles ayant recours aux services en télémédecine. GreenShield améliore considérablement l'accès aux soins et les résultats en santé : Santé mentale : Les services de consultation de GreenShield Santé réduisent le temps d'attente moyen pour consulter un professionnel ou une professionnelle en santé mentale de 87 %. Le délai passe ainsi de 31 jours à 4 jours pour consulter une professionnelle ou un professionnel financé par le secteur public. Il est possible d'obtenir un rendez-vous seulement 12 heures après la confirmation de la réservation. Télémédecine : La solution de télémédecine de GreenShield Santé réduit le temps d'attente moyen pour consulter un ou une médecin de 88 %, le faisant passer de 68 minutes dans une clinique sans rendez-vous (à l'exclusion du temps de déplacement et de rendez-vous) à 8 minutes.



« Nous constatons un vif intérêt pour les solutions de soins de santé accessibles et numériques et le soutien global en milieu de travail ; il est le plus élevé chez les femmes et la jeune main-d'œuvre », a déclaré Joannie Gauthier, vice-présidente, Québec, GreenShield Santé. « Notre priorité est de faire en sorte que ces services de soins de santé soient non seulement faciles d'accès, mais aussi efficaces pour améliorer les résultats en santé. Le fait d'avoir une main-d'œuvre en meilleure santé améliorera la mobilisation, réduira l'absentéisme et atténuera les maladies chroniques et leurs coûts connexes, aidant ainsi les employeurs et leur personnel à réaliser leur plein potentiel. »

GreenShield+ : Mieux intégrée pour une meilleure santé

Comme les Canadiens et Canadiennes passent 2,5 fois plus de temps à tenter d'obtenir les services d'assurance et de soins de santé dont ils ont besoin qu'à accéder à des soins, il faut simplifier l'expérience en assurance et en soins de santé pour favoriser de meilleurs résultats en santé en milieu de travail.

Lancé en juin 2023, GreenShield+ est un écosystème virtuel de services d'assurance et de soins de santé unique en son genre qui offre un niveau d'intégration sans précédent entre les services de santé et les régimes d'assurance collective. Avec GreenShield+, Les utilisateurs et utilisatrices peuvent vérifier leur assurance, accéder à leurs protections, communiquer avec des fournisseurs de soins de santé et soumettre leurs réclamations, et ce, à partir d'une seule et même solution facile à utiliser. Grâce à l'intégration des soins de santé et de l'assurance dans une seule solution, GreenShield+ aide les Canadiens et Canadiennes à passer moins de temps à se frayer un chemin dans le système de santé et plus de temps à prendre soin de leur santé.

En tant qu'entreprise sans but lucratif qui offre des services d'assurance et de soins de santé, GreenShield vise à améliorer les résultats en santé, à contribuer à un changement systémique et à favoriser une société en meilleure santé et plus équitable. En plus de transformer l'expérience en assurance et en soins de santé, l'entreprise investit dans la collectivité et redéploie ses services de soins de santé pour soutenir les communautés canadiennes en quête d'équité. Elle a pour objectif global d'investir 75 millions de dollars pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de 2025.

Pour lire l'intégralité du rapport de GreenShield sur les résultats en santé, consultez le lien suivant : https://grnshld.com/HO2024fr

À propos de GreenShield

GreenShield est une organisation de services de santé et d'assurance intégrés et la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur - payeur. Elle offre des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d'offrir des services de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie et en soins de santé à titre de « fournisseur ». En unissant les fonctions de fournisseur et de payeur, GreenShield simplifie l'accès aux soins, élimine les obstacles administratifs et améliore les résultats en matière de santé pour sa clientèle GreenShield se distingue par sa configuration unique d'entreprise à vocation sociale sans but lucratif qui réinvestit dans la collectivité et déploie ses services pour soutenir les communautés canadiennes en quête d'équité par l'entremise de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire. L'entreprise pour objectif global d'investir 75 millions de dollars dans des initiatives d'impact social pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici 2025, et particulièrement en santé mentale, en soins buccodentaires et en médicaments essentiels. En tant que redoutable compétiteur, GreenShield continue d'innover en faisant évoluer son offre pour être en mesure d'atteindre son objectif, soit promouvoir une meilleure santé pour tous.

GreenShield est composée de trois entités sans but lucratif : Green Shield Canada (GSC), l'Association GreenShield (GSA) et Green Shield Canada Foundation (GSCF) et les filiales en propriété exclusive de GSA, y compris Green Shield Santé inc. et Green Shield Administration inc.

