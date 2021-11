MOMENCE, Illinois, 12 novembre 2021 /CNW/ -- VDF FutureCeuticals, Inc. (« FutureCeuticals ») annonce le départ à la retraite de son vice-président principal, Hartley Pond. M. Pond travaille chez FutureCeuticals depuis 1999. Il était l'un des premiers employés de l'entreprise et son tout premier vendeur.

Depuis lors et pendant vingt-deux ans, M. Pond fait partie intégrante de l'équipe de FutureCeuticals et a été là à mesure que l'entreprise a pris de l'expansion et s'est développée. Il est devenu le champion en matière d'innovation, une valeur intrinsèque de FutureCeuticals. Il a sillonné le pays (et le monde) pour établir la plupart de nos principaux partenariats d'affaires dans l'industrie.

« Nous tenons à remercier publiquement Hartley -- mon bon ami et collègue -- pour tout ce qu'il a fait pour FutureCeuticals au cours des vingt-deux dernières années », a déclaré le fondateur et président de l'entreprise, Jeff Van Drunen. « Hartley est avec nous depuis le tout début, et au fil des ans, il a servi de mentor à de nombreux autres membres de notre organisation. »

Après avoir pris sa retraite, M. Pond a déclaré qu'il lancera bientôt sa propre entreprise destinée aux consommateurs, appelée DailyColors Health Inc.

« Je suis tellement reconnaissant pour tout ce que FutureCeuticals a fait pour moi au fil des décennies, et pour tout ce que j'ai appris de mes amis et collègues qui m'ont permis d'en arriver où je suis », a-t-il déclaré. « Même si je quitte FutureCeuticals, je me réjouis à l'idée de cette prochaine étape de ma carrière. Je sais que ma nouvelle organisation - et beaucoup d'autres j'en suis sûr - continuera d'être bien soutenue et bien approvisionnée par FutureCeuticals, ses recherches de pointe et sa réserve d'ingrédients. »

« Nous savons que Hartley continuera d'être présent lors de nos salons dans l'industrie ou dans le secteur des suppléments alimentaires en général », a prédit J. Randal Wexler, vice-président et avocat-conseil général de FutureCeuticals. « Nous lui souhaitons tout le succès possible dans cette nouvelle aventure. »

FutureCeuticals est un chef de file de l'industrie dans la recherche, le développement et la fabrication d'ingrédients spécialisés à base de fruits, de légumes et de céréales. L'entreprise fournit des affirmations fondées sur des données probantes au secteur des suppléments alimentaires et des aliments fonctionnels. En collaboration avec Van Drunen Farms, la famille d'entreprises Van Drunen sert des clients de tous les secteurs de la chaîne alimentaire. L'entreprise a accumulé 160 ans d'expérience en agriculture, des décennies d'expérience dans la fabrication d'aliments et plus de 20 ans de crédibilité et de recherche en science alimentaire. Le patrimoine familial de longue date de l'entreprise, qui repose sur le travail acharné et l'intégrité, donne à FutureCeuticals les moyens de cultiver la nature et d'appliquer la rigueur scientifique pour mettre au point des solutions végétales novatrices de grande qualité.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/892197/FutureCeuticals_Logo.jpg

SOURCE FutureCeuticals, Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Directrice de contenu et des communications, Vicki Gawlinski, [email protected], 815-507-1400, http://www.futureceuticals.com

Liens connexes

http://www.futureceuticals.com