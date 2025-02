BEIJING, 11 février 2025 /CNW/ - Un reportage du China Daily

Harbin, capitale de la province du Heilongjiang dans le nord-est de la Chine, est une destination de choix pour les touristes nationaux et internationaux à la recherche d'une aventure hivernale spectaculaire.

Les gens prennent des photos et explorent le 26e monde de glace et de neige de Harbin. [Photo de Liu Yang] (PRNewsfoto/China Daily)

En tant qu'hôte des Jeux asiatiques d'hiver de 2025 à Harbin, la ville a préparé une gamme d'événements novateurs pour optimiser le tourisme et répondre aux attentes des visiteurs et des résidents.

La 26e édition des célébrations du monde de glace et de neige de Harbin a accueilli de nombreux touristes d'ici et d'ailleurs depuis son ouverture le 21 décembre.

« La conception et la construction du parc intègrent entièrement les éléments des neuvièmes Jeux d'hiver asiatiques, créant un thème plus éblouissant de glace et de neige », a déclaré Luo Xin, directeur général adjoint du Harbin Ice and Snow World Park.

Une série d'activités, y compris un festival de récolte de glace, un spectacle fantastique, des spectacles extérieurs et des concours de sculpture sur glace, font tous partie des festivités. Alors qu'elle descendait une glissade de glace de plus de 500 mètres, Zhang Jiajia, une touriste de la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, avait l'impression de voler. « C'est très excitant, et mon cœur a bondi avec moi », a déclaré M. Zhang.

La célébration de cette année est la plus importante de l'histoire de Harbin, avec plus de 300 000 mètres cubes de glace et de neige sculptés dans neuf zones majeures, recréant des paysages et des structures célèbres de 42 pays et de trois régions qui sont membres du Conseil olympique d'Asie. Les structures comprennent le temple du ciel en Chine, le château d'Osaka au Japon et le taj Mahal en Inde.

La principale attraction du parc, une tour appelée Love Among Asia, s'inspire de l'emblème officiel de l'OCA. Le cœur de la tour conserve une forme solaire rayonnante, représentant le développement vigoureux de l'Asie et des sports asiatiques.

Les concepteurs ont également innové dans la technologie d'éclairage pour créer des effets visuels époustouflants, et il y a un labyrinthe de flocons de neige de très grande taille avec des murs de glace illuminés.

Les sentiers à l'intérieur du labyrinthe de glace présentent des scènes interactives inspirées des 12 animaux du zodiac. Il y a également plus de 20 petites glissades de glace soigneusement conçues réparties dans le parc, chacune présentant des motifs magnifiques et fantaisistes.

De plus, une série de spectacles artistiques dans le parc offrent des expériences uniques au public.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2617555/People_take_photos_and_explore_the_26th_Harbin_Ice_and_Snow_World___Photo_by_Liu_Yang.jpg

SOURCE China Daily

