Dénombrement des personnes en situation d'itinérance visible au Québec - Les premiers résultats de 2025 sont rendus publics

QUÉBEC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Les premiers résultats du dernier dénombrement des personnes en situation d'itinérance visible au Québec, qui s'est déroulé le 15 avril 2025 dans 15 régions sociosanitaires, sont rendus publics aujourd'hui. Les données présentées concernent l'estimation du nombre de personnes et son évolution par rapport aux exercices précédents.

Cet exercice de dénombrement a permis d'estimer à 12 077 le nombre de personnes en situation d'itinérance visible dans les 15 régions qui ont participé à l'exercice, soit 1873 personnes de plus qu'en 2022. Selon l'estimation, près de 80 % des personnes dénombrées ont passé la nuit dans une ressource temporaire et 16 % dans un lieu extérieur, en campement ou non.

Les données actuellement disponibles confirment que l'itinérance a augmenté en moyenne de 20 % à l'échelle nationale depuis 2022. On note par ailleurs que le phénomène a pris de l'ampleur dans certaines régions.

Faits saillants :

Rappelons que le dernier dénombrement a mobilisé des milliers de bénévoles, d'intervenantes et d'intervenants, de travailleuses et de travailleurs de rue, plusieurs centaines de points de service d'organismes communautaires et plusieurs autres acteurs engagés dans la lutte contre l'itinérance.

Il s'agit du troisième exercice national, le premier ayant été réalisé le 24 avril 2018 auprès de 11 régions du Québec, et le deuxième le 11 octobre 2022, dans 13 régions.

Entre 2018 et 2022, l'itinérance dans les lieux extérieurs a augmenté de 10 % en moyenne chaque année. Entre 2022 et 2025, l'augmentation moyenne annuelle se situe à 14 %.

Un portrait plus complet diffusé à l'automne 2026 inclura des données plus précises concernant le profil des personnes en situation d'itinérance.

Rappelons que des financements supplémentaires en soutien à la lutte contre l'itinérance ont été annoncés dans le cadre du dernier budget, notamment afin de prévenir l'itinérance des personnes expulsées de leur logement, de consolider le Programme de réaffiliation en itinérance, santé mentale et dépendance et d'assurer la continuité des services.

Lien connexe :

Pour consulter le document officiel : Données sur l'itinérance au Québec

SOURCE Ministère de la santé et des services sociaux

Source : Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]