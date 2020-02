Halte du Domaine - D'autres aménagements prévus ce printemps

QUÉBEC, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) procédera ce printemps à l'aménagement d'une aire de pique-nique ainsi qu'à une revégétalisation d'une portion de la Halte du domaine. Des discussions se poursuivent d'autre part afin de procurer la meilleure offre temporaire possible jusqu'à la construction d'une nouvelle aire de services par le ministère des Transports du Québec.

Au même titre que les autres utilisateurs, la Sépaq tient à ce qu'il soit possible d'accéder aux services essentiels de la halte dans un environnement agréable et accueillant pendant la transition. Le site de l'ancien restaurant, démoli l'automne dernier pour des raisons de sécurité, deviendra un espace gazonné avec des tables de pique-nique mises à la disposition des usagers de la route.

À la recherche d'une cantine mobile

Des démarches seront également entreprises afin de dénicher un service de cantine mobile pour la saison estivale afin de bonifier l'offre alimentaire sur place. Toute proposition en ce sens peut d'ailleurs être acheminée à la Sépaq.

En sa qualité de gestionnaire rigoureux, la Sépaq n'investira pas dans la construction d'une solution permanente à une problématique temporaire. Mais ce qui peut raisonnablement être mis en œuvre entretemps pour rendre l'expérience plus agréable et plus complète sera envisagé. Des discussions ont d'ailleurs cours avec différents représentants locaux à ce sujet.

Les services essentiels demeurent disponibles

La Sépaq tient à rappeler à tous que la Halte du Domaine est toujours ouverte et que de nombreux services demeurent disponibles dans cette destination au cœur de la réserve faunique La Vérendrye. Voici un rappel de ce que les usagers de la route peuvent y trouver :

Bloc sanitaire mobile :

Un bloc sanitaire mobile a été installé à la Halte du Domaine pour pallier à la fermeture des toilettes de l'ancien restaurant. Il est accessible à l'année, donc évidemment chauffé, et accessible aux personnes à mobilité réduite. Ce bloc sanitaire nettoyé huit fois par jour représente une offre de qualité supérieure qui comporte différents avantages, dont de nouvelles tables à langer :

Nouveau bloc sanitaire Offre dans l'ancien restaurant 11 équipements (toilettes et urinoirs) 8 équipements (toilettes et urinoirs) 2 toilettes pour personnes à mobilité réduite 1 toilette pour personne à mobilité réduite Rez-de-chaussée Sous-sol

Station-service :

De jour ou de nuit, il est possible de remplir son réservoir d'essence à la station-service de la Halte du Domaine.

Il est aussi possible de s'acheter des produits de base (noix, chocolat, croustilles, café, eau, etc) dans la station-service.

Aire de repos :

Un bâtiment de 650 p2 équipé de mobilier (table, chaises, divan) et qui peut accueillir une quarantaine de personnes est accessible aux usagers de la route qui en font la demande.

Présence sur place :

Un employé de la Sépaq et un employé de la station-service sont présents à la Halte

24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ils donnent accès sur demande à l'aire de repos.

24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ils donnent accès sur demande à l'aire de repos. Un service ambulancier est basé sur le site.

Communication :

Le réseau cellulaire est accessible à la halte qui est aussi connectée par une ligne téléphonique dure.

Une cabine téléphonique peut être utilisée sur le site.

L'aire de repos est équipée d'une borne wi-fi publique et gratuite.

www.sepaq.com

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Sépaq, 418 380-5875, poste 2326, [email protected]

Liens connexes

http://www.sepaq.com