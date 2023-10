Halloween au parlement : une journée festive le 28 octobre!

QUÉBEC, le 23 oct. 2023 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec se transforme en manoir à friandises le 28 octobre prochain, de 9 h 30 à 16 h 30.

En plus de la traditionnelle distribution de bonbons, plusieurs nouvelles activités gratuites sont prévues pour les enfants, dont le rallye familial Sur la piste d'Hansel et Gretel. Les monstres et les sorcières pourront assister à un conte dans les jardins du parlement alors qu'une représentation sera offerte toutes les 30 minutes. Et pourquoi ne pas terminer la journée en créant une jolie lanterne lumineuse ou en immortalisant votre maquillage à la station photo?

Les équipes sur le terrain vous attendent en grand nombre. Beau temps, mauvais temps, enfilez votre plus beau costume et venez fêter avec nous!

