Halloween à l'Aquarium du Québec - Frissons garantis pour la soirée super effrayante du 31 octobre

QUÉBEC, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Il n'y aura pas meilleur endroit que l'Aquarium du Québec où passer la soirée de l'Halloween pour ceux qui aiment flirter avec la peur et les sensations fortes. Soyez prévenu. La soirée super effrayante du jeudi 31 octobre promet d'être le rendez-vous costumé par excellence pour les 14 ans et plus qui ont le cœur bien accroché.