L'entreprise utilisera le modèle de travail mondial en étoile comme avantage concurrentiel

HOBOKEN, New Jersey, le 3 août 2023 /CNW/ - Hain Celestial Group (Nasdaq : HAIN), un important fabricant de marques « meilleures pour vous » qui inspire un mode de vie plus sain, a annoncé aujourd'hui l'emplacement de son nouveau siège social et son modèle de travail flexible pour offrir une plus grande valeur en tant qu'entreprise intégrée à l'échelle mondiale.

Hain Celestial Group (Nasdaq : HAIN) présente son nouveau siège social mondial à Hoboken, au New Jersey Hain Celestial Group est une entreprise mondiale de santé et de bien-être dont le but est d’inspirer un mode de vie plus sain pour les gens, les collectivités et la planète grâce à des marques « meilleures pour vous ». Les principaux produits de Hain Celestial, qu’il s’agisse de collations, d’aliments pour bébés et enfants, de boissons, de repas préparés ou d’articles de soins personnels, sont commercialisés et vendus dans plus de 75 pays dans le monde entier.

Après un processus d'examen approfondi, Hain a choisi Hoboken, au New Jersey pour servir de plaque tournante de ses activités mondiales. Hoboken étant la plaque tournante, les bureaux et les usines de Hain aux États-Unis, au Canada, en Europe et ailleurs dans le monde serviront de « porte-parole » pour les membres de l'équipe qui se réuniront et collaboreront pendant les moments importants.

« Le modèle de travail en étoile de Hain permet une plus grande collaboration d'équipe et une plus grande connectivité en tant qu'entreprise mondiale, a déclaré Wendy Davidson, chef de la direction de Hain Celestial Group. Cela nous permet également de recruter les meilleurs talents, peu importe où ils se trouvent. »

Hoboken abritera également le Centre de l'expérience de l'innovation de Hain, où les membres de l'équipe, les clients et les consommateurs profiteront pleinement des produits de Hain, exploreront les points de vue des consommateurs et créeront des possibilités novatrices pour l'avenir. L'entreprise continuera de tirer parti des laboratoires de recherche et développement de ses installations de fabrication pour développer des produits plus complets et à plus grande échelle.

« La décision quant à notre siège social fait partie des premières mesures que nous prenons pour appuyer notre stratégie de transformation pluriannuelle appelée « Hain Reimagined » (Hain réinventé), que nous dévoilerons lors de notre Journée des investisseurs le 13 septembre », a ajouté Mme Davidson.

L'immeuble et son emplacement ont été soigneusement sélectionnés pour nous assurer qu'ils correspondent à l'objectif de l'entreprise d'inspirer des modes de vie plus sains.

Points saillants

Hain occupera le 12 e étage du Waterfront Corporate Center, situé au 221, rue River.

étage du Waterfront Corporate Center, situé au 221, rue River. L'immeuble de bureaux est certifié LEED or et certifié Energy Star.

Il est doté de fenêtres en verre allant du plancher au plafond offrant une vue dégagée sur la ville de New York et le fleuve Hudson.

L'emplacement offre aux employés une belle proximité avec les nombreuses commodités de Hoboken, notamment des sentiers pédestres, des espaces verts, des gymnases et des studios de yoga, ainsi que des restaurants et des boutiques de renom.

Les employés et les visiteurs seront également à proximité d'une variété d'options de transport en commun vers le bureau et la ville de New York, l'immeuble du siège social se trouvant à quelques pas des correspondances NJ TRANSIT, PATH, le traversier NY Waterway Ferry et le train léger du terminal Hoboken . Il est également situé à moins de 10 milles de l'aéroport international Newark Liberty.

Hain prévoit ouvrir le bureau à l'automne 2023 et se réjouit à l'idée de faire partie de la communauté de Hoboken.

À propos du Hain Celestial Group

Hain Celestial Group est une entreprise mondiale de santé et de bien-être dont le but est d'inspirer un mode de vie plus sain pour les gens, les collectivités et la planète grâce à des marques « meilleures pour vous ». Depuis plus de 30 ans, notre portefeuille de marques très prisées se concentre intentionnellement sur la nutrition et le bien-être qui ont un effet positif aujourd'hui et pour demain. Les produits de Hain Celestial, dont le siège social est situé à Hoboken, au New Jersey, sont vendus dans plus de 75 pays dans le monde entier, notamment des collations, des aliments pour bébés et enfants, des boissons, des repas préparés et des articles de soins personnels. Nos principales marques sont notamment les suivantes : les collations Garden VeggieMD, les croustilles TerraMD, les collations Garden of Eatin'MD, les aliments pour bébés et enfants Earth's BestMD et Ella's KitchenMD, les thés Celestial SeasoningsMD, les boissons à base de plantes JoyaMDet NatumiMD, le yogourt Greek GodsMD, les soupes Yorkshire ProvenderMD, Cully & SullyMD et Covent GardenMD, les produits sans vidande YvesMD et Linda McCartne'sMD (sous licence), les produits solaires naturels Alba BotanicaMD et les produits de soins personnels Live CleanMD. Pour en savoir plus, visitez hain.com et LinkedIn .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2167094/HQ_Announcement_Hoboken_NJ.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2167095/Hain_Celestial_Family_Shot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/450862/4191215/The_Hain_Celestial_Group_Logo.jpg

SOURCE The Hain Celestial Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jen Davis, chef des communications, [email protected]