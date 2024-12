Avec des promotions « on-pack » d'Ella's Kitchen® et de Yorkshire Provender®, Hain Celestial vise à avoir un impact significatif sur les familles confrontées à l'insécurité alimentaire

HOBOKEN, New Jersey, 4 décembre 2024 /CNW/ -- En cette période des Fêtes, The Hain Celestial Group, Inc. (Nasdaq: HAIN), une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de la santé et du bien-être et dont l'objectif est d'inspirer un mode de vie plus sain grâce à des marques meilleures pour vous, est heureuse de réaffirmer son engagement à accroître son impact en s'associant aux consommateurs pour aider à lutter contre l'insécurité alimentaire au moyen de deux initiatives sur les promotions dites « on-pack », à savoir sur ou dans l'emballage, au profit des organismes de bienfaisance Action for Children et FareShare.

Des promotions « on-pack » en soutien d’Action for Children et de FareShare par l’entremise du produit Ella's Kitchen et de la soupe Yorkshire Provender de Hain Celestial pendant la période des Fêtes. (PRNewsfoto/The Hain Celestial Group) Des promotions « on-pack » au profit de FareShare et d’Action for Children avec la soupe Yorkshire Provender et le produit Ella's Kitchen de Hain Celestial. (PRNewsfoto/The Hain Celestial Group)

Selon The Food Foundation , une personne sur six vit actuellement dans l'insécurité alimentaire au Royaume-Uni, à savoir 8 millions d'adultes et 3 millions d'enfants. Entre-temps, le Rapport mondial 2024 de l'UNICEF sur les crises alimentaires indique que près de 282 millions de personnes ont souffert de la faim en 2023.

« Chez Hain, nous avons pour objectif d'inspirer un mode de vie plus sain pour les individus, les collectivités et la planète grâce à des marques 'meilleures pour vous'. Nous comprenons que cette période de l'année peut être particulièrement difficile pour les familles, en particulier celles qui ont de jeunes enfants, et nous croyons que le véritable changement se produit lorsque nous mobilisons nos consommateurs pour qu'ils se joignent à nous pour faire la différence », a déclaré Chris Jenkins, directeur de l'impact mondial du Hain Celestial Group. « C'est pourquoi nous sommes extrêmement fiers de nous associer à des organisations incroyables comme FareShare et Action for Children pour soutenir leur travail essentiel et faire une différence significative pour les familles et les collectivités vulnérables. »

Les efforts du fabricant mondial pour les Fêtes comprennent :

Ella's Kitchen, qui est la principale marque d'aliments pour bébés et enfants du Royaume-Uni¹ et est accréditée « Certified B Corporation », s'associe une fois de plus à Action for Children UK pour une promotion festive « on-pack » afin d'aider à soutenir les enfants vulnérables et leurs familles. Pour chaque paquet vendu de bâtonnets Sweetcorn + Carrot Melty en édition limitée d'Ella's Kitchen, 30 pence (ou environ 0,39 cent ) seront donnés directement à l'organisme de bienfaisance pour enfants jusqu'à épuisement des stocks afin de financer un repas chaud, des vêtements chauds ou un cadeau spécial. L'an dernier, la promotion « on-pack » a permis de recueillir plus de 91 000 £ pour l'organisme de bienfaisance pour enfants basé au Royaume-Uni qui a été créé pour aider les enfants et les jeunes vulnérables, ainsi que leurs familles, afin qu'enfants et jeunes mènent une enfance heureuse et en sécurité.





La promotion s'appuie sur le partenariat mondial de Hain avec FareShare, qui a récemment reconnu Hain comme un partenaire alimentaire de premier plan en dépassant une étape importante de 1 million de repas donnés dans l'ensemble de ses marques. La famille de marques de Hain Celestial, y compris les confitures et les gelées de Hartley, la marmelade de Robertson et de Frank Cooper et le beurre d'arachide Sun-Pat, ont fait don de l'équivalent de plus de 1,2 million de repas² à FareShare depuis le début de son partenariat en 2017. Les dons de nourriture ont ensuite été redistribués par FareShare à 3 919 organismes de bienfaisance et groupes communautaires partout au Royaume-Uni.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers l'équipe de Hain Celestial pour son soutien continu à FareShare et pour le lancement de la campagne de cette année avec Yorkshire Provender », a déclaré Geoff Carroll, directeur commercial de FareShare. « Les dons versés à FareShare dans le cadre de cette initiative nous aideront à offrir aux personnes qui en ont besoin des aliments comestibles, qui autrement seraient gaspillés. Le généreux soutien de Hain à FareShare fait une énorme différence, nous permettant de faire en sorte que les aliments encore comestibles puissent être consommés. »

« À l'heure actuelle, au Royaume-Uni, 4,3 millions d'enfants vivent dans la pauvreté. C'est pourquoi le généreux soutien de notre partenaire Ella's Kitchen est si essentiel pour Action for Children », a déclaré Katherine Woods, directrice de la collecte de fonds pour Action for Children. « Ensemble, nous accomplissons des choses si brillantes pour les enfants, les jeunes et les familles que nous soutenons dans tout le Royaume-Uni. Notre partenariat est très précieux. Ensemble, nous offrons à un plus grand nombre d'enfants et de jeunes l'enfance sûre et heureuse qu'ils méritent.»

Redonner aux collectivités dans le besoin est un élément important de la stratégie d'impact mondial de Hain. Plus tôt cette année, Hain a participé au programme de Walmart : Fight Hunger. Spark Change. Dans le cadre de la promotion, l'entreprise a versé environ 100 000 $, en fonction d'une partie des ventes du produit participant (les collations Garden Veggie), vendu pendant la période de promotion.

À propos de Hain Celestial Group

Hain Celestial Group est une importante entreprise mondiale de santé et de bien-être dont le but est d'inspirer un mode de vie plus sain pour les gens, les collectivités et la planète grâce à des marques « meilleures pour vous ». Depuis plus de 30 ans, l'entreprise se concentre intentionnellement sur la nutrition et le bien-être qui ont un effet positif aujourd'hui et pour demain. Les produits de Hain Celestial, dont le siège social est situé à Hoboken, dans le New Jersey, sont vendus dans plus de 70 pays. L'entreprise offre notamment des collations, des aliments pour bébés et enfants, des boissons, des repas préparés et des articles de soins personnels. Voici nos principales marques : les collations Garden Veggie™, les croustilles Terra®, les collations Garden of Eatin'®, les gelées Hartley's®, les aliments pour bébés et enfants Earth's Best® et Ella's Kitchen®, les thés Celestial Seasonings®, les boissons à base de plantes Joya® et Natumi®, le yogourt Greek Gods®, les soupes Cully & Sully®, Yorkshire Provender®, New Covent Garden® et Imagine®, les produits sans viande Yves® et Linda McCartney's® (sous licence) et les produits de soins personnels Avalon Organics®, entre autres. Pour en savoir plus, consultez le site hain.com et suivez-nous sur LinkedIn .

¹ Circana/52 semaines se terminant le 9 novembre/multiples majeurs/ventes de valeur/*4 m à 36 m

² Le calcul des repas équivalents est fondé sur les directives de WRAP concernant la déclaration des quantités d'aliments excédentaires redistribués.

Personne-ressource pour les médias : Christina Fecher, [email protected]