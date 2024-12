Les membres de l'équipe de Hain Celestial augmentent leur impact grâce à leurs actions dévouées de bénévolat au cours de l'année écoulée

« Chez Hain Celestial, nous croyons au pouvoir de la générosité - non seulement pour l'impact qu'elle a sur les communautés que nous soutenons, mais aussi pour le sentiment d'utilité et d'appartenance qu'elle apporte à l'équipe », a déclaré Chris Jenkins, directeur de l'impact mondial du Hain Celestial Group. « Pour nous, un mode de vie plus sain va au-delà des produits que nous créons. Il est question de s'unir pour faire une différence significative. « Je suis extrêmement fier des membres de notre équipe, qui se sont associés à des organisations inspirantes pour soutenir des causes qui créent un changement réel et positif pour les gens et la planète. »

Pour aider à apporter la joie de Noël aux enfants du Northwest Arkansas Children's Shelter, l'équipe de vente Walmart de Hain a fait du bénévolat au sein de cette organisation à but non lucratif basée à Bentonville, qui a offert un refuge à plus de 13 250 enfants dans tout l'État depuis sa création en 1993. L'équipe a fait don de plus de 150 produits Hain - articles de soins personnels, collations et aliments pour bébés Earth's Best®, Garden Veggie Straws® et chips Flavor Burst™ et thé Celestial Seasonings® - au refuge, et a aidé à construire deux manteaux de cheminée, afin que les enfants aient un endroit où accrocher leurs chaussettes.

« Nous sommes très reconnaissants à l'équipe de Hain Celestial d'avoir fait du bénévolat chez nous, a déclaré Padee Yang, gestionnaire de l'engagement communautaire au Northwest Arkansas Children's Shelter. « Leur défi consistait à transformer les boîtes en carton et le papier coloré en des cœurs chaleureux et douillets où nos enfants pouvaient accrocher leurs chaussettes en prévision de la visite du père Noël. L'équipe a dépassé nos attentes et les yeux des enfants se sont illuminés lorsqu'ils ont vu leurs créations. Bon nombre des enfants dont nous nous occupons n'ont jamais connu la magie d'un matin de Noël. Cette année, le groupe Hain Celestial a apporté la joie des fêtes de fin d'année à nos enfants ».

Hain a renforcé ses relations avec d'autres partenaires caritatifs qui ont travaillé à titre bénévole tout au long de l'année :

Au Royaume-Uni, l'équipe Ella's Kitchen a travaillé à titre bénévole dans la réserve naturelle d'Otmoor de la Royal Society for the Protection of Birds, dans le cadre du partenariat établi entre la marque avec l'organisation de protection de la nature. L'équipe a passé la journée à faire du taillis, une méthode traditionnelle qui consiste à couper les arbres et les arbustes pour encourager leur régénération, favoriser l'apparition de nouvelles plantes et attirer les oiseaux, les abeilles et les insectes.

Cet automne, les membres de l'équipe de Hain se sont retrouvés au siège mondial de Hoboken , dans le New Jersey , pour soutenir les familles dans le besoin par l'intermédiaire de la Maison Ronald McDonald de New York . Ils y ont décoré et emballé plus de 100 trousses de soins pour l'unité de soins intensifs néonatals contenant des articles adaptés aux besoins, tels que des couches, des lingettes, des grenouillères, des hochets, des couvertures pour bébés, des bavoirs et des trousses de toilette, afin d'aider les dispensateurs de soins. Les équipes de Hain ont également fait du bénévolat à Community Food Share, une banque alimentaire du Colorado qui fournit des aliments frais et nutritifs à des programmes alimentaires et à des partenaires locaux dans les comtés de Boulder et de Broomfield .

Au Royaume-Uni, notre équipe de vente Hain a consacré 180 heures de bénévolat à FareShare, la plus grande organisation caritative du pays qui lutte contre la faim et le gaspillage alimentaire. L'équipe a emballé plus de 350 commandes de nourriture qui ont ensuite été distribuées par FareShare à d'autres organisations caritatives de distribution de nourriture qui soutiennent les communautés qui en ont le plus besoin. L'équipe a également soutenu la Cook School, une organisation à but non lucratif britannique qui aide les enfants à découvrir la nourriture par le biais d'expériences culinaires éducatives, en donnant des cours de cuisine végétarienne à plus de 5 000 enfants d'âge scolaire et en faisant du bénévolat lors de la fête d'été de Spread a Smile. En outre, l'équipe de Cully & Sully a participé activement aux efforts de protection de l'environnement en nettoyant les plages de Wirral dans le cadre du « Great British Beach Clean ».

À propos de Hain Celestial Group

Hain Celestial Group est une importante entreprise mondiale de santé et de bien-être dont le but est d'inspirer un mode de vie plus sain pour les gens, les collectivités et la planète grâce à des marques « meilleures pour vous ». Depuis plus de 30 ans, l'entreprise se concentre intentionnellement sur la nutrition et le bien-être qui ont un effet positif aujourd'hui et pour demain. Les produits de Hain Celestial, dont le siège social est situé à Hoboken, au New Jersey, sont vendus dans plus de 70 pays. L'entreprise offre notamment des collations, des aliments pour bébés et enfants, des boissons, des repas préparés et des articles de soins personnels. Voici nos principales marques : les collations Garden Veggie™, les croustilles Terra®, les collations Garden of Eatin'®, les gelées Hartley's®, les aliments pour bébés et enfants Earth's Best® et Ella's Kitchen®, les thés Celestial Seasonings®, les boissons à base de plantes Joya® et Natumi®, le yogourt Greek Gods®, les soupes Cully & Sully®, Yorkshire Provender®, New Covent Garden® et Imagine®, les produits sans viande Yves® et Linda McCartney's® (sous licence) et les produits de soins personnels Avalon Organics®, entre autres. Pour en savoir plus, consultez le site hain.com et suivez-nous sur LinkedIn.

